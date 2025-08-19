Mbappé gólja döntött, Xabi Alonso győzelemmel debütált a La Ligában a Real Madrid élén

SPANYOL LA LIGA

Real Madrid–Osasuna 1–0 (0–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 68 407 néző. Vezette: Cordero Vega

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 68.), Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Güler (Ceballos, 90.) – Brahim Díaz (Mastantuono, 68.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (Gonzalo García, 78.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Osasuna: Sergio Herrera – Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz (Raúl García, 85.), Bretones – Moncayola, Torró – Rubén García (Víctor Munoz, 66.), Aimar Oroz (Moi Gómez, 77.) – Budimir. Vezetőedző: Alessio Lisci

Gólszerző: K. Mbappé (51. – 11-esből)

Kiállítva: Bretones (90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó előjelekkel várta Xabi Alonso első La Liga-mérkőzését a Real Madrid, ugyanis a „királyiak” legutóbbi 16 nyitókörös meccsükön veretlenek maradtak (11 győzelem, öt döntetlen), ugyanakkor az aktuális ellenfél, az előző kiírásban kilencedik helyezett Osasuna is jól szerepelt a közelmúlt első fordulós találkozóin, hiszen legutóbbi hét ilyen fellépésén négy győzelmet és három döntetlent tudott felmutatni.

A nyáron bekövetkezett változásokat jól jelzi, hogy Xabi Alonso a spanyol bajnokságban debütáló Real Madrid-edzők között a harmadik legfiatalabb átlagéletkorú csapatot küldte pályára (25 év, 213 nap) – José Mourinho 2010-ben 25 éves és 181 napos, Manuel Pellegrini 2009-ben 25 éves és 201 napos kezdővel kezdte az új idényt.

A hazaiak malmára hajtotta a vizet az is, hogy a felek legutóbbi 23 egymás elleni mérkőzése közül az Osasuna egyet sem tudott megnyerni (17 Real Madrid-győzelem, hat döntetlen), a vendégek legutóbb 2011 januárjában múlták felül a „királyiakat” hazai környezetben 1–0-ra.

Az előzetes várakozásokat aztán a pályán is igazolták Kylian Mbappéék, akik az első pillanattól kezdve lényegében egykapuztak, de egy-két kisebb lehetőséget leszámítva kevés veszélyt okoztak az első félidőben.

Fordulás után viszont nem kellett sokat várni, hogy megszerezze a vezetést a Real Madrid: az 50. percben Juan Cruz a 16-oson belül ért hozzá Mbappé lábához, aki nagy homorítás után harcolt ki büntetőt, amit aztán sértettként be is vágott. A francia csatárnak az előző idény kezdete óta ez már a nyolcadik gólja volt a La Ligában büntetőből –, ez a legtöbb a vonatkozó időszakban, ugyanennyi van az Osasuna csatárának, Ante Budimirnak is.

A madridiak vezető gólja megnyugtatta a kedélyeket, továbbra is a házigazda akarata érvényesült, többet is támadott, de egy Aurélien Tchoauméni-fejes után az utolsó tíz percben az Osasuna sem állt távol az egyenlítéstől, azonban Budimir fejese sem találta el a kaput.

A rendes játékidő utolsó perceiben a Real Madrid nyári szerzeménye, az őstehetségnek tartott Franco Mastantuono eldönthette volna a három pont sorsát, de kiszorított helyzetből leadott lövése nem okozott gondot Sergio Herrerának. A mérkőzés hosszabbításában az oldalvonalnál Gonzalo Garcíát meglökő Abel Bretonest azonnali piros lappal kiállították, de ez már nem osztott, nem szorzott, a Real Madrid – ha a vártnál nehezebben is – igazolta a papírformát és begyűjtötte a három pontot a Santiago Bernabéu Stadionban. 1–0