A Győr bejelentette a francia világbajnok kézilabdázó érkezését – hivatalos

Mint azt korábban jeleztük, Sarah Bouktit idő előtt hagyja ott jelenlegi csapatát, a Metzet, mivel eredetileg 2027-ig szólt a szerződése a francia együttesnél. A győriek azonban pénteken délelőtt hivatalos honlapjukon jelentették be a világklasszis beálló érkezését, aki 2026 nyarától csatlakozik a zöld-fehérekhez, akik 2+1 éves szerződést kötöttek a világbajnok játékossal.

„Sarah Bouktit átigazolása tökéletesen illeszkedik a klub hosszú távú szakmai koncepciójába. Sarah személyében rendkívül tehetséges, motivált és fejlődni vágyó játékosról beszélünk, aki már fiatalon bizonyította, hogy képes a legmagasabb szinten teljesíteni – méltatta a játékost Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője a klub hivatalos honlapján. – Biztosak vagyunk benne, hogy Győrben még nagyobb játékossá nővi ki magát, és a csapatunk értékes tagjává válik. Örülünk, hogy a #greenfamily tagjaként köszönthetjük, és sok sikert kívánunk neki zöld-fehérben.”

Bouktit a francia utánpótlás-válogatottban és a felnőttválogatottban is bizonyította már kvalitásait, Metzben pedig meghatározó támadójátékkal segítette csapatát, amelynek színeiben fiatal kora ellenére eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

„Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon a Bajnokok Ligájában és a nagy nemzetközi tornákon is letette a névjegyét. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi. A párharcokban mutatott időzítése, lábmunkája és az üres területek felismerése óriási értéket jelent majd a támadójátékunkban. Nagyon várom a közös munkát, és meg vagyok győződve róla, hogy maradandó nyomot hagy majd ETO-mezben. Tökéletesen illeszkedik ahhoz a csapathoz, amelyet építeni szeretnénk: éhes, ambiciózus és bátor” – fogalmazott Per Johansson, a győriek vezetőedzője.

A Metzől kilenc idény után távozó Bouktit a francia egyesület hivatalos honlapjának beszélt a távozásáról: „Meghoztam a döntést, hogy az idény végén elhagyom a klubot, és új külföldi kalandra indulok. Nyilvánvalóan nagyon nehéz döntés volt. Mérlegelni kellett az előnyöket és hátrányokat, alaposan át kellett gondolnom. De azt hiszem, ez olyan lehetőség a karrieremben, amelyeket nehéz visszautasítani, mivel soha nem lehet tudni, mi történhet később, szóval ezért hoztam meg ezt a döntést. Azért akartam elmondani nektek, mert nagyon fontosak vagytok számomra, és mert a klub szerves része az életemnek. Itt kezdtem, itt csináltam mindent. Tehát a Metznek köszönhetem, hogy ma ott vagyok, ahol tartok. Remélem, hogy továbbra is támogattok és ott lesztek mellettem, de a klub mellett is. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz távozni, de nagyon remélem, hogy erősen fejezzük be az idényt.”

„Sarah távozása igazán szívszorító számomra. Ő egy helyi játékos, az akadémián edzett, egész pályafutását a Metznél töltötte. Segítettünk elérni neki a legmagasabb szintet, és ő is segített nekünk számos címet megnyerni. Pályafutása csúcsán távozik. Személyesen nagyon közel álltam Sarah-hoz, és hiszem, hogy segítettem neki, valamint a családjának is a nehéz időkben. Nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk, és mivel imádom, minden jót kívánok neki a következő klubjában. És mivel az volt az álma, hogy Győrben játsszon, örülök neki, hogy ők is ezt akarják. Továbbra is a Metz bő családjának része marad, örökre a szívünkben marad” – kommentálta Bouktit távozását Thierry Weizman, a Metz elnöke.

Emmanuel Mayonnade, a franciák vezetőedzője kiemelte, a szerződése lehetőve tette Bouktitnak, hogy idő előtt elhagyja az együttest: „Személy szerint nyilvánvalóan és őszintén szólva hatalmas csalódás, hogy ilyen hamar elhagyja a klubot. Szerettem volna, ha még egy idényen át velünk folytatja a kalandot. A szerződése azonban lehetővé tette, hogy most távozzon a kilépési záradék aktiválásával. Hat hónapunk van még Sarah-val, hat intenzív hónap, tele nagy elvárásokkal és ambíciókkal, és kétségtelen, hogy a lehető legjobb módon szeretné befejezni a klubbal töltött idejét.”

Nem ez volt egyébként az első játékosmozgás az ETO és a Metz között, korábban többek között Laura Glauser, Béatrice Edwige, Hatadou Sako, Kristina Jörgensen vagy Bruna de Paula is a francia klubtól érkezett a győriekhez. Érdekesség, hogy a legfrissebb hírek szerint Jörgensen Bouktittal ellenkező utat járt be, és idő előtt távozhat a kisalföldi csapattól, és jövő nyáron visszatérhet Metzbe. Nagy kérdés, hogy Bouktit érkezésével mi lesz a jelenlegi beállók (Linn Blohm, Anna Lagerquist és a szülési szabadságát töltő Kari Brattset) sorsa a BL-címvédőnél.