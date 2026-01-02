Nemzeti Sportrádió

A Győr bejelentette a francia világbajnok kézilabdázó érkezését – hivatalos

2026.01.02. 09:11
Sarah Bouktit (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sarah Bouktit Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Ahogyan az várható is volt, a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC pénteken reggel hivatalosan is bejelentette az olimpiai ezüstérmes és világbajnok francia játékos, Sarah Bouktit érkezését.

Mint azt korábban jeleztük, Sarah Bouktit idő előtt hagyja ott jelenlegi csapatát, a Metzet, mivel eredetileg 2027-ig szólt a szerződése a francia együttesnél. A győriek azonban pénteken délelőtt hivatalos honlapjukon jelentették be a világklasszis beálló érkezését, aki 2026 nyarától csatlakozik a zöld-fehérekhez, akik 2+1 éves szerződést kötöttek a világbajnok játékossal. 

„Sarah Bouktit átigazolása tökéletesen illeszkedik a klub hosszú távú szakmai koncepciójába. Sarah személyében rendkívül tehetséges, motivált és fejlődni vágyó játékosról beszélünk, aki már fiatalon bizonyította, hogy képes a legmagasabb szinten teljesíteni – méltatta a játékost Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője a klub hivatalos honlapján.Biztosak vagyunk benne, hogy Győrben még nagyobb játékossá nővi ki magát, és a csapatunk értékes tagjává válik. Örülünk, hogy a #greenfamily tagjaként köszönthetjük, és sok sikert kívánunk neki zöld-fehérben.”

Bouktit a francia utánpótlás-válogatottban és a felnőttválogatottban is bizonyította már kvalitásait, Metzben pedig meghatározó támadójátékkal segítette csapatát, amelynek színeiben fiatal kora ellenére eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

„Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon a Bajnokok Ligájában és a nagy nemzetközi tornákon is letette a névjegyét. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi. A párharcokban mutatott időzítése, lábmunkája és az üres területek felismerése óriási értéket jelent majd a támadójátékunkban. Nagyon várom a közös munkát, és meg vagyok győződve róla, hogy maradandó nyomot hagy majd ETO-mezben. Tökéletesen illeszkedik ahhoz a csapathoz, amelyet építeni szeretnénk: éhes, ambiciózus és bátor” – fogalmazott Per Johansson, a győriek vezetőedzője.

A Metzől kilenc idény után távozó Bouktit a francia egyesület hivatalos honlapjának beszélt a távozásáról: „Meghoztam a döntést, hogy az idény végén elhagyom a klubot, és új külföldi kalandra indulok. Nyilvánvalóan nagyon nehéz döntés volt. Mérlegelni kellett az előnyöket és hátrányokat, alaposan át kellett gondolnom. De azt hiszem, ez olyan lehetőség a karrieremben, amelyeket nehéz visszautasítani, mivel soha nem lehet tudni, mi történhet később, szóval ezért hoztam meg ezt a döntést. Azért akartam elmondani nektek, mert nagyon fontosak vagytok számomra, és mert a klub szerves része az életemnek. Itt kezdtem, itt csináltam mindent. Tehát a Metznek köszönhetem, hogy ma ott vagyok, ahol tartok. Remélem, hogy továbbra is támogattok és ott lesztek mellettem, de a klub mellett is. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz távozni, de nagyon remélem, hogy erősen fejezzük be az idényt.”

„Sarah távozása igazán szívszorító számomra. Ő egy helyi játékos, az akadémián edzett, egész pályafutását a Metznél töltötte. Segítettünk elérni neki a legmagasabb szintet, és ő is segített nekünk számos címet megnyerni. Pályafutása csúcsán távozik. Személyesen nagyon közel álltam Sarah-hoz, és hiszem, hogy segítettem neki, valamint a családjának is a nehéz időkben. Nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk, és mivel imádom, minden jót kívánok neki a következő klubjában. És mivel az volt az álma, hogy Győrben játsszon, örülök neki, hogy ők is ezt akarják. Továbbra is a Metz bő családjának része marad, örökre a szívünkben marad” – kommentálta Bouktit távozását Thierry Weizman, a Metz elnöke. 

Emmanuel Mayonnade, a franciák vezetőedzője kiemelte, a szerződése lehetőve tette Bouktitnak, hogy idő előtt elhagyja az együttest: „Személy szerint nyilvánvalóan és őszintén szólva hatalmas csalódás, hogy ilyen hamar elhagyja a klubot. Szerettem volna, ha még egy idényen át velünk folytatja a kalandot. A szerződése azonban lehetővé tette, hogy most távozzon a kilépési záradék aktiválásával. Hat hónapunk van még Sarah-val, hat intenzív hónap, tele nagy elvárásokkal és ambíciókkal, és kétségtelen, hogy a lehető legjobb módon szeretné befejezni a klubbal töltött idejét.”

Nem ez volt egyébként az első játékosmozgás az ETO és a Metz között, korábban többek között Laura Glauser, Béatrice Edwige, Hatadou Sako, Kristina Jörgensen vagy Bruna de Paula is a francia klubtól érkezett a győriekhez. Érdekesség, hogy a legfrissebb hírek szerint Jörgensen Bouktittal ellenkező utat járt be, és idő előtt távozhat a kisalföldi csapattól, és jövő nyáron visszatérhet Metzbe. Nagy kérdés, hogy Bouktit érkezésével mi lesz a jelenlegi beállók (Linn Blohm, Anna Lagerquist és a szülési szabadságát töltő Kari Brattset) sorsa a BL-címvédőnél.

 

