„Baggio miatt választottam a 10-es mezt” – Dubaiból kívánt boldog új évet Robbie Keane
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane Dubaiban járt, ahol világsztárokkal is találkozott.
A zöld-fehérek vezetőedzője a világ legexkluzívabb sporteseményén, a World Sports Summit rendezvényen zárta a 2025-ös évet. Az eseményen Robbie Keane több korábbi klasszis labdarúgóval is találkozott, mint például Andrés Iniesta, Roberto Baggio, Júlio Baptista, Daniel Alves vagy Cafu.
Az ír szakember a közösségi oldalán a Baggióval történt találkozás jelentőségéről külön is írt: „Nagyszerű beszélgetés nagyszerű sportolókkal, sok régi arcot látni, akik ellen játszottam és csodáltam őket. Roberto Baggio volt az egyik kedvenc játékosom, zseni volt, miatta is választottam a 10-es mezt. Mint mindig, köszönöm Dubai! Boldog új évet mindenkinek!” – fogalmazott az Instagramon.
