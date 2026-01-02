Nemzeti Sportrádió

„Baggio miatt választottam a 10-es mezt” – Dubaiból kívánt boldog új évet Robbie Keane

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.02. 08:44
null
Fotó: Instagram
Címkék
FTC NB I Robbie Keane Roberto Baggio Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane Dubaiban járt, ahol világsztárokkal is találkozott.

A zöld-fehérek vezetőedzője a világ legexkluzívabb sporteseményén, a World Sports Summit rendezvényen zárta a 2025-ös évet. Az eseményen Robbie Keane több korábbi klasszis labdarúgóval is találkozott, mint például Andrés Iniesta, Roberto Baggio, Júlio Baptista, Daniel Alves vagy Cafu.

Az ír szakember a közösségi oldalán a Baggióval történt találkozás jelentőségéről külön is írt: „Nagyszerű beszélgetés nagyszerű sportolókkal, sok régi arcot látni, akik ellen játszottam és csodáltam őket. Roberto Baggio volt az egyik kedvenc játékosom, zseni volt, miatta is választottam a 10-es mezt. Mint mindig, köszönöm Dubai! Boldog új évet mindenkinek!” – fogalmazott az Instagramon.

 

FTC NB I Robbie Keane Roberto Baggio Ferencváros
Legfrissebb hírek

A kísérletezés mellett sem maradt el az eredmény – ilyen volt a magyar férfi vízilabda 2025-ben

Vízilabda
4 perce

DVTK: tisztelik a szurkolókat, de Radenkovics marad a vezetőedző

Labdarúgó NB I
27 perce

Jó kezdés után sima vereséget szenvedett az FTC az osztrák hokiligában

Jégkorong
15 órája

Premier League-klubtól igazolt kapust az MTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
17 órája

A Fradi megállapodott az AEK Athénnal Varga Barnabás klubváltásáról – sajtóhír

Labdarúgó NB I
20 órája

NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

Labdarúgó NB I
22 órája

NS-infó: közel a megállapodás, Varga Görögországban folytathatja

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 18:17

Kubatov Gábor: Vargát eladjuk, mint a szél!

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 18:03
Ezek is érdekelhetik