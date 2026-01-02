„Baggio miatt választottam a 10-es mezt” – Dubaiból kívánt boldog új évet Robbie Keane

A zöld-fehérek vezetőedzője a világ legexkluzívabb sporteseményén, a World Sports Summit rendezvényen zárta a 2025-ös évet. Az eseményen Robbie Keane több korábbi klasszis labdarúgóval is találkozott, mint például Andrés Iniesta, Roberto Baggio, Júlio Baptista, Daniel Alves vagy Cafu.

Az ír szakember a közösségi oldalán a Baggióval történt találkozás jelentőségéről külön is írt: „Nagyszerű beszélgetés nagyszerű sportolókkal, sok régi arcot látni, akik ellen játszottam és csodáltam őket. Roberto Baggio volt az egyik kedvenc játékosom, zseni volt, miatta is választottam a 10-es mezt. Mint mindig, köszönöm Dubai! Boldog új évet mindenkinek!” – fogalmazott az Instagramon.