Kellettek Courtois bravúrjai, a Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), D. Sow, B. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)
Kiállítva: Marcao (68.)
Mozgalmasan kezdődött a találkozó: a Real Madrid Fran García révén már az ötödik percben helyzetbe került, de Vlahodimosz hárította a ziccert. Két percre rá a Sevilla előtt adódott lehetőség, Juanlu jobb oldali beadása után a labda Alexis Sánchezhez került, aki tiszta lövőhelyzetben elcsúszott, majd egy percre rá Romero ugrott ki, át is emelte Thibaut Courtois fölött a labdát, de az a kapu fölé ment. A félidő közepén Kylian Mbappé egymást követően két lövést is fölé eresztett, majd Dean Huijsen fejese nem találta el a kaput. A 38. percben összejött a vezetés a madridiaknak, Rodrygo szabadrúgását Jude Bellingham fejelte a kapu jobb oldalába.
A szünetet követően ismét két Mbappé-helyzet következett: a világbajnok francia előbb mellé lőtt mellé 13 méterről, majd az ötös vonaláról vette célba a jobb felső sarkot, a labda Vlahodimosz védése után a kapufáról kifele pattant. Isaac Romero révén a Sevilla is szerezhetett volna több gólt, de Courtois ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott. A 68. percben Marcao megkapta a második sárga lapját, így a mérkőzés utolsó negyedét emberelőnyben játszotta a Real Madrid. A hajrában a gól is összejött Kylian Mbappénak, aki a 86. percben büntetőből állította be a 2–0-s végeredményt. A franciának a naptári évben ez volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
17
14
1
2
49–20
+29
43
|2. Real Madrid
18
13
3
2
36–16
+20
42
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
16
9
3
4
20–16
+4
30
|6. Betis
16
6
7
3
25–19
+6
25
|7. Celta Vigo
17
5
8
4
20–19
+1
23
|8. Athletic Bilbao
17
7
2
8
15–22
–7
23
|9. Sevilla
17
6
2
9
24–26
–2
20
|10. Getafe
16
6
2
8
13–18
–5
20
|11. Elche
16
4
7
5
19–20
–1
19
|12. Osasuna
17
5
3
9
17–20
–3
18
|13. Rayo Vallecano
16
4
6
6
13–16
–3
18
|14. Mallorca
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Alaves
17
5
3
9
14–20
–6
18
|16. Real Sociedad
17
4
5
8
21–25
–4
17
|17. Valencia
17
3
7
7
16–26
–10
16
|18. Girona
16
3
6
7
15–30
–15
15
|19. Oviedo
17
2
5
10
7–26
–19
11
|20. Levante
16
2
4
10
17–29
–12
10
