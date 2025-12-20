Kellettek Courtois bravúrjai, a Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso

SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), D. Sow, B. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda

Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)

Kiállítva: Marcao (68.)

Mozgalmasan kezdődött a találkozó: a Real Madrid Fran García révén már az ötödik percben helyzetbe került, de Vlahodimosz hárította a ziccert. Két percre rá a Sevilla előtt adódott lehetőség, Juanlu jobb oldali beadása után a labda Alexis Sánchezhez került, aki tiszta lövőhelyzetben elcsúszott, majd egy percre rá Romero ugrott ki, át is emelte Thibaut Courtois fölött a labdát, de az a kapu fölé ment. A félidő közepén Kylian Mbappé egymást követően két lövést is fölé eresztett, majd Dean Huijsen fejese nem találta el a kaput. A 38. percben összejött a vezetés a madridiaknak, Rodrygo szabadrúgását Jude Bellingham fejelte a kapu jobb oldalába.

A szünetet követően ismét két Mbappé-helyzet következett: a világbajnok francia előbb mellé lőtt mellé 13 méterről, majd az ötös vonaláról vette célba a jobb felső sarkot, a labda Vlahodimosz védése után a kapufáról kifele pattant. Isaac Romero révén a Sevilla is szerezhetett volna több gólt, de Courtois ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott. A 68. percben Marcao megkapta a második sárga lapját, így a mérkőzés utolsó negyedét emberelőnyben játszotta a Real Madrid. A hajrában a gól is összejött Kylian Mbappénak, aki a 86. percben büntetőből állította be a 2–0-s végeredményt. A franciának a naptári évben ez volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját.