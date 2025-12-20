Nemzeti Sportrádió

Kellettek Courtois bravúrjai, a Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát

2025.12.20. 22:58
Bellingham (balra) szerzett vezetést a madridiaknak, de Mbappé (10) is betalált (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában a Real Madrid hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Sevillát. Az első félidőben Jude Bellingham fejese után kerültek előnybe a hazaiak, akik a 68. perctől kezdve emberelőnyben is játszhattak. Rengeteg sevillai helyzet maradt ki, végül Kylian Mbappé tizenegyesből szerzett góljával került rá az a bizonyos pont az i-re.

 

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), D. Sow, B. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)
Kiállítva: Marcao (68.)

Mozgalmasan kezdődött a találkozó: a Real Madrid Fran García révén már az ötödik percben helyzetbe került, de Vlahodimosz hárította a ziccert. Két percre rá a Sevilla előtt adódott lehetőség, Juanlu jobb oldali beadása után a labda Alexis Sánchezhez került, aki tiszta lövőhelyzetben elcsúszott, majd egy percre rá Romero ugrott ki, át is emelte Thibaut Courtois fölött a labdát, de az a kapu fölé ment. A félidő közepén Kylian Mbappé egymást követően két lövést is fölé eresztett, majd Dean Huijsen fejese nem találta el a kaput. A 38. percben összejött a vezetés a madridiaknak, Rodrygo szabadrúgását Jude Bellingham fejelte a kapu jobb oldalába.

A szünetet követően ismét két Mbappé-helyzet következett: a világbajnok francia előbb mellé lőtt mellé 13 méterről, majd az ötös vonaláról vette célba a jobb felső sarkot, a labda Vlahodimosz védése után a kapufáról kifele pattant. Isaac Romero révén a Sevilla is szerezhetett volna több gólt, de Courtois ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott. A 68. percben Marcao megkapta a második sárga lapját, így a mérkőzés utolsó negyedét emberelőnyben játszotta a Real Madrid. A hajrában a gól is összejött Kylian Mbappénak, aki a 86. percben büntetőből állította be a 2–0-s végeredményt. A franciának a naptári évben ez volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját.

 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

17

14

1

2

49–20

+29 

43 

2. Real Madrid

18

13

3

2

36–16

+20 

42 

3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

4. Atlético Madrid

17

10

4

3

30–16

+14 

34 

5. Espanyol

16

9

3

4

20–16

+4 

30 

6. Betis

16

6

7

3

25–19

+6 

25 

7. Celta Vigo

17

5

8

4

20–19

+1 

23 

8. Athletic Bilbao

17

7

2

8

15–22

–7 

23 

9. Sevilla

17

6

2

9

24–26

–2 

20 

10. Getafe

16

6

2

8

13–18

–5 

20 

11. Elche

16

4

7

5

19–20

–1 

19 

12. Osasuna

17

5

3

9

17–20

–3 

18 

13. Rayo Vallecano

16

4

6

6

13–16

–3 

18 

14. Mallorca

17

4

6

7

19–24

–5 

18 

15. Alaves

17

5

3

9

14–20

–6 

18 

16. Real Sociedad

17

4

5

8

21–25

–4 

17 

17. Valencia

17

3

7

7

16–26

–10 

16 

18. Girona

16

3

6

7

15–30

–15 

15 

19. Oviedo

17

2

5

10

7–26

–19 

11 

20. Levante

16

2

4

10

17–29

–12 

10 

 

PERCRŐL PERCRE

