Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron

Többek között Fabrizio Romano írt arról pénteken, hogy David Alaba és a klub nem akar szerződést hosszabbítani, így nyáron, kontraktusa lejártával ingyen távozik a védő a királyi gárdától. A 33 esztendős osztrák játékos 2021 nyara óta 120 mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, öt gólt lőtt, kilenc gólpassz adott, s nyert többek között két-két Bajnokok Ligáját és spanyol bajnoki címet, valamint egy Király-kupát.

A 111-szeres válogatott futballista az elmúlt két évben rengeteget volt sérült – a keresztszalag-szakadása után januárban tért vissza egyéves kihagyást követően, majd februárban combközelítőizom-sérülést szedett össze, áprilisban pedig meniszkuszszakadás miatt dőlt ki ismét, míg ebben az idényben kétszer is vádliproblémákkal küzdött. Ezáltal túl sok meccsen nem is tudott pályára lépni, a 2023–2024-es évadban 17 találkozón játszott, a következő idényben 14 összecsapáson jutott szóhoz, most ősszel pedig mindössze négy mérkőzésen szerepelt.

🚨⚪️ Real Madrid and David Alaba are still expected to part ways in summer 2026.



No changes at this stage, still no formal of official communication between the parties but clear indications. pic.twitter.com/8jEhhnGZQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025

Emellett a Marca szerint Luis Enrique, a PSG vezetőedzője el akarja csábítani a blancóktól Antonio Rüdigert, akinek szintén nyáron jár le a szerződése Madridban, tehát ingyen szerezné meg a párizsi klub a játékjogát – ennek következtében igen nagy fizetést kaphatna.

A 32 esztendős német hátvéd 2022 óta futballozik a „habfehéreknél”, ő is nyert BL-t, bajnoki címet és spanyol kupát, ám ebben az évadban még csak hét mérkőzésen lépett pályára combhajlító-sérülése miatt.