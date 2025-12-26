Nemzeti Sportrádió

Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.26. 17:35
null
Antonio Rüdiger és David Alaba is ingyen távozhat a Real Madridtól (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Antonio Rüdiger David Alaba La Liga
Sajtóhírek szerint David Alaba és Antonio Rüdiger is távozhat a Real Madrid labdarúgócsapatától a nyári átigazolási időszakban, ráadásul ingyen.

Többek között Fabrizio Romano írt arról pénteken, hogy David Alaba és a klub nem akar szerződést hosszabbítani, így nyáron, kontraktusa lejártával ingyen távozik a védő a királyi gárdától. A 33 esztendős osztrák játékos 2021 nyara óta 120 mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, öt gólt lőtt, kilenc gólpassz adott, s nyert többek között két-két Bajnokok Ligáját és spanyol bajnoki címet, valamint egy Király-kupát.

A 111-szeres válogatott futballista az elmúlt két évben rengeteget volt sérült – a keresztszalag-szakadása után januárban tért vissza egyéves kihagyást követően, majd februárban combközelítőizom-sérülést szedett össze, áprilisban pedig meniszkuszszakadás miatt dőlt ki ismét, míg ebben az idényben kétszer is vádliproblémákkal küzdött. Ezáltal túl sok meccsen nem is tudott pályára lépni, a 2023–2024-es évadban 17 találkozón játszott, a következő idényben 14 összecsapáson jutott szóhoz, most ősszel pedig mindössze négy mérkőzésen szerepelt.

Emellett a Marca szerint Luis Enrique, a PSG vezetőedzője el akarja csábítani a blancóktól Antonio Rüdigert, akinek szintén nyáron jár le a szerződése Madridban, tehát ingyen szerezné meg a párizsi klub a játékjogát – ennek következtében igen nagy fizetést kaphatna.

A 32 esztendős német hátvéd 2022 óta futballozik a „habfehéreknél”, ő is nyert BL-t, bajnoki címet és spanyol kupát, ám ebben az évadban még csak hét mérkőzésen lépett pályára combhajlító-sérülése miatt. 

 

Real Madrid Antonio Rüdiger David Alaba La Liga
Legfrissebb hírek

Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

Spanyol labdarúgás
7 órája

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50

Vicente del Bosque, a futball főnemese

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 08:30

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 23:00

Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 16:05

Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 13:58

A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 10:00

Kellettek Courtois bravúrjai, a Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát

Spanyol labdarúgás
2025.12.20. 22:58
Ezek is érdekelhetik