Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron
Többek között Fabrizio Romano írt arról pénteken, hogy David Alaba és a klub nem akar szerződést hosszabbítani, így nyáron, kontraktusa lejártával ingyen távozik a védő a királyi gárdától. A 33 esztendős osztrák játékos 2021 nyara óta 120 mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, öt gólt lőtt, kilenc gólpassz adott, s nyert többek között két-két Bajnokok Ligáját és spanyol bajnoki címet, valamint egy Király-kupát.
A 111-szeres válogatott futballista az elmúlt két évben rengeteget volt sérült – a keresztszalag-szakadása után januárban tért vissza egyéves kihagyást követően, majd februárban combközelítőizom-sérülést szedett össze, áprilisban pedig meniszkuszszakadás miatt dőlt ki ismét, míg ebben az idényben kétszer is vádliproblémákkal küzdött. Ezáltal túl sok meccsen nem is tudott pályára lépni, a 2023–2024-es évadban 17 találkozón játszott, a következő idényben 14 összecsapáson jutott szóhoz, most ősszel pedig mindössze négy mérkőzésen szerepelt.
Emellett a Marca szerint Luis Enrique, a PSG vezetőedzője el akarja csábítani a blancóktól Antonio Rüdigert, akinek szintén nyáron jár le a szerződése Madridban, tehát ingyen szerezné meg a párizsi klub a játékjogát – ennek következtében igen nagy fizetést kaphatna.
A 32 esztendős német hátvéd 2022 óta futballozik a „habfehéreknél”, ő is nyert BL-t, bajnoki címet és spanyol kupát, ám ebben az évadban még csak hét mérkőzésen lépett pályára combhajlító-sérülése miatt.