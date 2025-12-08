Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban

Hat meccse nyeretlen volt a bajnokságban az Osasuna, ám a sereghajtó ellen megszakította rossz sorozatát. Az első negyedórában Rubén García beadásából Víctor Munoz nyolc méterről a kapu jobb oldalába fejelt, majd a 36. percben a korábban gólpasszt adó jobbszélső lőtt 22 méterről, a Roger Brugué hátán megpattanó labda pedig Mathew Ryant becsapva a kaput közepébe pattant. Az utolsó helyezett Levante ezúttal is keveset mutatott, s immár hét mérkőzés óta nyeretlen a spanyol élvonalban, ráadásul a legutóbbi öt összecsapását egyaránt elveszítette. 2–0

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Osasuna–Levante 2–0 (V. Munoz 13., R. García 36.)

Vasárnap játszották

Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)

Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)

Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)

Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)

Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)

Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)

Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (48., Getafe)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla (89., Oviedo), Vinas (90+5., Oviedo)