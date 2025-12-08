Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban
Hat meccse nyeretlen volt a bajnokságban az Osasuna, ám a sereghajtó ellen megszakította rossz sorozatát. Az első negyedórában Rubén García beadásából Víctor Munoz nyolc méterről a kapu jobb oldalába fejelt, majd a 36. percben a korábban gólpasszt adó jobbszélső lőtt 22 méterről, a Roger Brugué hátán megpattanó labda pedig Mathew Ryant becsapva a kaput közepébe pattant. Az utolsó helyezett Levante ezúttal is keveset mutatott, s immár hét mérkőzés óta nyeretlen a spanyol élvonalban, ráadásul a legutóbbi öt összecsapását egyaránt elveszítette. 2–0
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Osasuna–Levante 2–0 (V. Munoz 13., R. García 36.)
Vasárnap játszották
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (48., Getafe)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla (89., Oviedo), Vinas (90+5., Oviedo)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|16
|13
|1
|2
|47–20
|+27
|40
|2. Real Madrid
|16
|11
|3
|2
|32–15
|+17
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|16
|9
|4
|3
|28–15
|+13
|31
|5. Espanyol
|15
|8
|3
|4
|19–16
|+3
|27
|6. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|7. Athletic Bilbao
|16
|7
|2
|7
|15–20
|–5
|23
|8. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|9. Elche
|15
|4
|7
|4
|18–17
|+1
|19
|10. Celta Vigo
|15
|4
|7
|4
|18–19
|–1
|19
|11. Alavés
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|12. Rayo Vallecano
|15
|4
|5
|6
|13–16
|–3
|17
|13. Sevilla
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|14. Real Sociedad
|15
|4
|4
|7
|19–22
|–3
|16
|15. Osasuna
|15
|4
|3
|8
|14–18
|–4
|15
|16. Valencia
|15
|3
|6
|6
|14–23
|–9
|15
|17. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|18. Girona
|15
|2
|6
|7
|13–29
|–16
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|15
|2
|3
|10
|16–28
|–12
|9