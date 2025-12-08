Nemzeti Sportrádió

Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 23:05
null
Két góllal nyert az Osasuna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Osasuna Levante La Liga
Az Osasuna hazai pályán 2–0-ra megverte a Levantét a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának hétfői, záró mérkőzésén.

Hat meccse nyeretlen volt a bajnokságban az Osasuna, ám a sereghajtó ellen megszakította rossz sorozatát. Az első negyedórában Rubén García beadásából Víctor Munoz nyolc méterről a kapu jobb oldalába fejelt, majd a 36. percben a korábban gólpasszt adó jobbszélső lőtt 22 méterről, a Roger Brugué hátán megpattanó labda pedig Mathew Ryant becsapva a kaput közepébe pattant. Az utolsó helyezett Levante ezúttal is keveset mutatott, s immár hét mérkőzés óta nyeretlen a spanyol élvonalban, ráadásul a legutóbbi öt összecsapását egyaránt elveszítette. 2–0

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Osasuna–Levante 2–0 (V. Munoz 13., R. García 36.)

Vasárnap játszották
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.) 
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (48., Getafe)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla (89., Oviedo), Vinas (90+5., Oviedo)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona16131247–20+2740
  2. Real Madrid16113232–15+1736
  3. Villarreal15112231–13+1835
  4. Atlético Madrid1694328–15+1331
  5. Espanyol1583419–16+327
  6. Betis1566325–19+624
  7. Athletic Bilbao1672715–20–523
  8. Getafe1562713–17–420
  9. Elche1547418–17+119
10. Celta Vigo1547418–19–119
11. Alavés1553713–15–218
12. Rayo Vallecano1545613–16–317
13. Sevilla1552820–24–417
14. Real Sociedad1544719–22–316
15. Osasuna1543814–18–415
16. Valencia1536614–23–915
17. Mallorca1535715–22–714
18. Girona1526713–29–1612
19. Oviedo152497–22–1510
20. Levante15231016–28–129

 

 

Osasuna Levante La Liga
Legfrissebb hírek

Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

Spanyol labdarúgás
14 órája

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

Spanyol labdarúgás
2025.12.07. 23:03

La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2025.12.07. 18:16

Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 23:03

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 20:39

Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 16:34

A kapusok voltak a főszereplők, nem bírt egymással az Oviedo és a Mallorca

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 23:00

Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 15:49
Ezek is érdekelhetik