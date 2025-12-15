Nemzeti Sportrádió

Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.15. 23:02
null
Isi Palazón mentett a kapuja előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Betis Real Betis Rayo Vallecano La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a Rayo Vallecano 0–0-s döntetlent játszott otthon a Betisszel.

A Rayo Vallecano támadója, Isi Palazón hasznosan futballozott, mentett a saját kapuja előtt, és veszélyeztetett a másik oldalon, ám csak a kapufát találta el. Gólt azonban senki sem tudott szerezni, így a hazaiak immár hat bajnoki óta nyeretlenek, míg a Betis annak örülhet, hogy továbbra is veretlen az idényben vendégként. 0–0

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Real Betis 0–0

Vasárnap játszották
Celta Vigo–Athletic Bilbao 2–0 (Swedberg 48., El-Abdellaui 55.)
Sevilla–Oviedo 4–0 (A. Adams 4., Sow 22., Ba. Mendy 51., Eyuke 89.)
Kiállítva: Carmo (83., Oviedo)
Levante–Villarreal – elhalasztva
Alavés–Real Madrid 1–2 (Carlos Vicente 68., ill. K. Mbappé 24., Rodrygo 76.)
Szombaton játszották
Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)
FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)
Getafe–Espanyol 0–1 (Cabrera 53.)
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. FC Barcelona

17

14

1

2

49–20

+29

43

  2. Real Madrid

17

12

3

2

34–16

+18

39

  3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18

35

  4. Atlético Madrid

17

10

4

3

30–16

+14

34

  5. Espanyol

16

9

3

4

20–16

+4

30

  6. Betis

16

6

7

3

25–19

+6

25

  7. Athletic Bilbao

17

7

2

8

15–22

–7

23

  8. Celta Vigo

16

5

7

4

20–19

+1

22

  9. Sevilla

16

6

2

8

24–24

0

20

10. Getafe

16

6

2

8

13–18

–5

20

11. Elche

16

4

7

5

19–20

–1

19

12. Alavés

16

5

3

8

14–17

–3

18

13. Rayo Vallecano

16

4

6

6

13–16

–3

18

14. Mallorca

16

4

5

7

18–23

–5

17

15. Real Sociedad

16

4

4

8

20–24

–4

16

16. Osasuna

16

4

3

9

14–20

–6

15

17. Valencia

16

3

6

7

15–25

–10

15

18. Girona

16

3

6

7

15–30

–15

15

19. Oviedo

16

2

4

10

7–26

–19

10

20. Levante

15

2

3

10

16–28

–12

9

 

 

Betis Real Betis Rayo Vallecano La Liga
Legfrissebb hírek

A csapategységet dicsérte az Alavés legyőzése után Xabi Alonso

Spanyol labdarúgás
12 órája

Mbappé ismét betalált, a Real Madrid az Alavés otthonában szerzett három pontot

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 22:57

La Liga: elhalasztják a Levante és a Villarreal meccsét

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 19:04

La Liga: kikapott Vigóban a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 18:13

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:26

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 15:58

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Spanyol labdarúgás
2025.12.12. 23:12

Tovább remekel a Betis és a Midtjylland az El-ben, négy gólt szerzett a Stuttgart

Európa-liga
2025.12.11. 21:02
Ezek is érdekelhetik