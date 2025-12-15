Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis

A Rayo Vallecano támadója, Isi Palazón hasznosan futballozott, mentett a saját kapuja előtt, és veszélyeztetett a másik oldalon, ám csak a kapufát találta el. Gólt azonban senki sem tudott szerezni, így a hazaiak immár hat bajnoki óta nyeretlenek, míg a Betis annak örülhet, hogy továbbra is veretlen az idényben vendégként. 0–0

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Real Betis 0–0

Vasárnap játszották

Celta Vigo–Athletic Bilbao 2–0 (Swedberg 48., El-Abdellaui 55.)

Sevilla–Oviedo 4–0 (A. Adams 4., Sow 22., Ba. Mendy 51., Eyuke 89.)

Kiállítva: Carmo (83., Oviedo)

Levante–Villarreal – elhalasztva

Alavés–Real Madrid 1–2 (Carlos Vicente 68., ill. K. Mbappé 24., Rodrygo 76.)

Szombaton játszották

Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)

FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)

Getafe–Espanyol 0–1 (Cabrera 53.)

Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)

Pénteken játszották

Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)