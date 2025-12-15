Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis
A Rayo Vallecano támadója, Isi Palazón hasznosan futballozott, mentett a saját kapuja előtt, és veszélyeztetett a másik oldalon, ám csak a kapufát találta el. Gólt azonban senki sem tudott szerezni, így a hazaiak immár hat bajnoki óta nyeretlenek, míg a Betis annak örülhet, hogy továbbra is veretlen az idényben vendégként. 0–0
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Real Betis 0–0
Vasárnap játszották
Celta Vigo–Athletic Bilbao 2–0 (Swedberg 48., El-Abdellaui 55.)
Sevilla–Oviedo 4–0 (A. Adams 4., Sow 22., Ba. Mendy 51., Eyuke 89.)
Kiállítva: Carmo (83., Oviedo)
Levante–Villarreal – elhalasztva
Alavés–Real Madrid 1–2 (Carlos Vicente 68., ill. K. Mbappé 24., Rodrygo 76.)
Szombaton játszották
Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)
FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)
Getafe–Espanyol 0–1 (Cabrera 53.)
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
17
14
1
2
49–20
+29
43
|2. Real Madrid
17
12
3
2
34–16
+18
39
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
16
9
3
4
20–16
+4
30
|6. Betis
16
6
7
3
25–19
+6
25
|7. Athletic Bilbao
17
7
2
8
15–22
–7
23
|8. Celta Vigo
16
5
7
4
20–19
+1
22
|9. Sevilla
16
6
2
8
24–24
0
20
|10. Getafe
16
6
2
8
13–18
–5
20
|11. Elche
16
4
7
5
19–20
–1
19
|12. Alavés
16
5
3
8
14–17
–3
18
|13. Rayo Vallecano
16
4
6
6
13–16
–3
18
|14. Mallorca
16
4
5
7
18–23
–5
17
|15. Real Sociedad
16
4
4
8
20–24
–4
16
|16. Osasuna
16
4
3
9
14–20
–6
15
|17. Valencia
16
3
6
7
15–25
–10
15
|18. Girona
16
3
6
7
15–30
–15
15
|19. Oviedo
16
2
4
10
7–26
–19
10
|20. Levante
15
2
3
10
16–28
–12
9