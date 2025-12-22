La Liga: ezúttal Bilbaóban győzött az Espanyol

A vendégeknek ez volt sorozatban az ötödik győzelmük a La Ligában, amelyben így megerősítették ötödik helyüket. Az első félidő hajrájára fordulva még a Bilbao szerzett vezetést, de az Espanyol még a szünet előtt egyenlített, majd néhány perccel a második félidő kezdete után a vezetést is megszerezte, amit meg is őrzött a lefújásig.
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Espanyol 1–2 (Berenguer 38., ill. C. Romero 44., Pere Milla 52.)
Vasárnap játszották
Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)
Kiállítva: R. Veiga (39., Villarreal)
Elche–Rayo Vallecano 4–0 (Fort 6., Á. Rodríguez 67., G. Valera 70., M. Neto 90+1.)
Betis–Getafe 4–0 (Ruibal 16., 49., Fornals 52., C. Hernández 60.)
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)
Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Jude Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|18
|15
|1
|2
|51–20
|+31
|46
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|4. Villarreal
|16
|11
|2
|3
|31–15
|+16
|35
|5. Espanyol
|17
|10
|3
|4
|22–17
|+5
|33
|6. Betis
|17
|7
|7
|3
|29–19
|+10
|28
|7. Celta Vigo
|17
|5
|8
|4
|20–19
|+1
|23
|8. Athletic Bilbao
|18
|7
|2
|9
|16–24
|–8
|23
|9. Elche
|17
|5
|7
|5
|23–20
|+3
|22
|10. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|11. Getafe
|17
|6
|2
|9
|13–22
|–9
|20
|12. Osasuna
|17
|5
|3
|9
|17–20
|–3
|18
|13. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|14. Alavés
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|15. Rayo Vallecano
|17
|4
|6
|7
|13–20
|–7
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10