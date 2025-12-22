La Liga: ezúttal Bilbaóban győzött az Espanyol

A vendégeknek ez volt sorozatban az ötödik győzelmük a La Ligában, amelyben így megerősítették ötödik helyüket. Az első félidő hajrájára fordulva még a Bilbao szerzett vezetést, de az Espanyol még a szünet előtt egyenlített, majd néhány perccel a második félidő kezdete után a vezetést is megszerezte, amit meg is őrzött a lefújásig.

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Espanyol 1–2 (Berenguer 38., ill. C. Romero 44., Pere Milla 52.)

Vasárnap játszották

Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)

Kiállítva: R. Veiga (39., Villarreal)

Elche–Rayo Vallecano 4–0 (Fort 6., Á. Rodríguez 67., G. Valera 70., M. Neto 90+1.)

Betis–Getafe 4–0 (Ruibal 16., 49., Fornals 52., C. Hernández 60.)

Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)

Szombaton játszották

Oviedo–Celta Vigo 0–0

Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)

Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)

Real Madrid–Sevilla 2–0 (Jude Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)

Pénteken játszották

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)