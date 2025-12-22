Nemzeti Sportrádió

La Liga: ezúttal Bilbaóban győzött az Espanyol

2025.12.22. 23:10
Pere Milla (11) belesérült a győztes gólba (Fotó: Getty Images)
Az Espanyol 2–1-re nyert az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának hétfő esti mérkőzésén.

A vendégeknek ez volt sorozatban az ötödik győzelmük a La Ligában, amelyben így megerősítették ötödik helyüket. Az első félidő hajrájára fordulva még a Bilbao szerzett vezetést, de az Espanyol még a szünet előtt egyenlített, majd néhány perccel a második félidő kezdete után a vezetést is megszerezte, amit meg is őrzött a lefújásig.

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Espanyol 1–2 (Berenguer 38., ill. C. Romero 44., Pere Milla 52.)

Vasárnap játszották
Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)
Kiállítva: R. Veiga (39., Villarreal)
Elche–Rayo Vallecano 4–0 (Fort 6., Á. Rodríguez 67., G. Valera 70., M. Neto 90+1.)
Betis–Getafe 4–0 (Ruibal 16., 49., Fornals 52., C. Hernández 60.)
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)
Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Jude Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona18151251–20+3146
  2. Real Madrid18133236–16+2042
  3. Atlético Madrid18114333–16+1737
  4. Villarreal16112331–15+1635
  5. Espanyol17103422–17+533
  6. Betis1777329–19+1028
  7. Celta Vigo1758420–19+123
  8. Athletic Bilbao1872916–24–823
  9. Elche1757523–20+322
10. Sevilla1762924–26–220
11. Getafe1762913–22–920
12. Osasuna1753917–20–318
13. Mallorca1746719–24–518
14. Alavés1753914–20–618
15. Rayo Vallecano1746713–20–718
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1737716–26–1016
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210

 

