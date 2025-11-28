Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

A gól nélküli első félidőt követően az 56. percben tört meg a jég: Nyom bal oldali beadását Femenía tűzte kapura, a csúnyán eltört labdába Mauro Arambarri tette bele a fejét, megszerezve a vezetést a Getafének. A folytatásban az Elche (amely az előző fordulóban odahaza ikszelt a Real Madriddal) több komoly lehetőséget is kidolgozott, de David Soria nagyokat védve őrizte a Bordalás-csapat előnyét. A ráadásban is volt meccslabdája a zöld-fehéreknek, de Affengruber kapáslövését is kitolta a léc alól Soria, így mindhárom pontot otthon tartották a „kékek”. 1–0

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)