Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

M. B.M. B.
2025.11.28. 23:04
Arambarri gólja döntött (Fotó: Getty Images)
Az Atlético Madrid elleni hazai zakó után javítani tudott a Getafe, újfent a saját közönsége előtt – ezúttal az Elche volt az ellenfél, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 14. fordulójában.

A gól nélküli első félidőt követően az 56. percben tört meg a jég: Nyom bal oldali beadását Femenía tűzte kapura, a csúnyán eltört labdába Mauro Arambarri tette bele a fejét, megszerezve a vezetést a Getafének. A folytatásban az Elche (amely az előző fordulóban odahaza ikszelt a Real Madriddal) több komoly lehetőséget is kidolgozott, de David Soria nagyokat védve őrizte a Bordalás-csapat előnyét. A ráadásban is volt meccslabdája a zöld-fehéreknek, de Affengruber kapáslövését is kitolta a léc alól Soria, így mindhárom pontot otthon tartották a „kékek”. 1–0

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid13102128–12+16 32 
2. Barcelona13101236–15+21 31 
3. Villarreal1392226–11+15 29 
4. Atlético Madrid1384125–11+14 28 
5. Betis1356220–14+6 21 
6. Espanyol1363417–16+1 21 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1352612–17–5 17 
9. Real Sociedad1344517–18–1 16 
10. Sevilla1351719–21–2 16 
11. Celta Vigo1337316–18–2 16 
12. Elche1437415–17–2 16 
13. Rayo Vallecano1344512–14–2 16 
14. Alaves1343611–12–1 15 
15. Valencia1334612–21–9 13 
16. Mallorca1333713–20–7 12 
17. Osasuna1332810–16–6 11 
18. Girona1325612–25–13 11 
19. Levante1323816–24–8 
20. Oviedo132387–20–13 

 

 

