Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének
A gól nélküli első félidőt követően az 56. percben tört meg a jég: Nyom bal oldali beadását Femenía tűzte kapura, a csúnyán eltört labdába Mauro Arambarri tette bele a fejét, megszerezve a vezetést a Getafének. A folytatásban az Elche (amely az előző fordulóban odahaza ikszelt a Real Madriddal) több komoly lehetőséget is kidolgozott, de David Soria nagyokat védve őrizte a Bordalás-csapat előnyét. A ráadásban is volt meccslabdája a zöld-fehéreknek, de Affengruber kapáslövését is kitolta a léc alól Soria, így mindhárom pontot otthon tartották a „kékek”. 1–0
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|13
|10
|2
|1
|28–12
|+16
|32
|2. Barcelona
|13
|10
|1
|2
|36–15
|+21
|31
|3. Villarreal
|13
|9
|2
|2
|26–11
|+15
|29
|4. Atlético Madrid
|13
|8
|4
|1
|25–11
|+14
|28
|5. Betis
|13
|5
|6
|2
|20–14
|+6
|21
|6. Espanyol
|13
|6
|3
|4
|17–16
|+1
|21
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|5
|2
|6
|12–17
|–5
|17
|9. Real Sociedad
|13
|4
|4
|5
|17–18
|–1
|16
|10. Sevilla
|13
|5
|1
|7
|19–21
|–2
|16
|11. Celta Vigo
|13
|3
|7
|3
|16–18
|–2
|16
|12. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|13. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|14. Alaves
|13
|4
|3
|6
|11–12
|–1
|15
|15. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|16. Mallorca
|13
|3
|3
|7
|13–20
|–7
|12
|17. Osasuna
|13
|3
|2
|8
|10–16
|–6
|11
|18. Girona
|13
|2
|5
|6
|12–25
|–13
|11
|19. Levante
|13
|2
|3
|8
|16–24
|–8
|9
|20. Oviedo
|13
|2
|3
|8
|7–20
|–13
|9