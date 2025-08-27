Nemzeti Sportrádió

Nem bírt egymással a Celta Vigo és a Betis

R. P.R. P.
2025.08.27. 23:09
Marc Bartra is betalált (Fotó: Getty Images)
Betis Celta Vigo La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójából előrehozott mérkőzésen 1–1-es döntetlen játszott a Celta Vigo és a Betis.

 

A két csapat bejutott az Európa-ligába, és a szeptermberi meccsük ütközött volna a nemzetközi kötelezettségeikkel, ezért hozták előre a rendezést szerdára.

6. FORDULÓ
Augusztus 27., szerda
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)
Szeptember 24., szerda
Athletic Bilbao–Girona
Atlético Madrid–Rayo Vallecano
Espanyol–Valencia
Getafe–Alavés
Levante–Real Madrid
Osasuna–Elche
Oviedo–FC Barcelona
Real Sociedad–Mallorca
Sevilla–Villarreal

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Villarreal227–0+76
  2. FC Barcelona226–2+46
  3. Real Madrid224–0+46
  4. Getafe224–1+36
  5. Athletic Bilbao224–2+26
  6. Betis3123–2+15
  7. Espanyol2114–3+14
  8. Rayo Vallecano2113–2+13
  9. Alaves2112–203
10. Osasuna2111–103
11. Real Sociedad223–302
12. Elche222–202
13. Celta Vigo3212–4–22
14. Atlético Madrid2112–3–11
15. Valencia2111–2–11
16. Mallorca2111–4–31
17. Sevilla223–5–20
17. Levante223–5–20
19. Oviedo220–5–50
20. Girona221–8–70

 

 

