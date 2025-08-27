Nem bírt egymással a Celta Vigo és a Betis

A két csapat bejutott az Európa-ligába, és a szeptermberi meccsük ütközött volna a nemzetközi kötelezettségeikkel, ezért hozták előre a rendezést szerdára.
6. FORDULÓ
Augusztus 27., szerda
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)
Szeptember 24., szerda
Athletic Bilbao–Girona
Atlético Madrid–Rayo Vallecano
Espanyol–Valencia
Getafe–Alavés
Levante–Real Madrid
Osasuna–Elche
Oviedo–FC Barcelona
Real Sociedad–Mallorca
Sevilla–Villarreal
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Villarreal
|2
|2
|–
|–
|7–0
|+7
|6
|2. FC Barcelona
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|3. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|4. Getafe
|2
|2
|–
|–
|4–1
|+3
|6
|5. Athletic Bilbao
|2
|2
|–
|–
|4–2
|+2
|6
|6. Betis
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|7. Espanyol
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|8. Rayo Vallecano
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|9. Alaves
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|10. Osasuna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|11. Real Sociedad
|2
|–
|2
|–
|3–3
|0
|2
|12. Elche
|2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|13. Celta Vigo
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|14. Atlético Madrid
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|15. Valencia
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|16. Mallorca
|2
|–
|1
|1
|1–4
|–3
|1
|17. Sevilla
|2
|–
|–
|2
|3–5
|–2
|0
|17. Levante
|2
|–
|–
|2
|3–5
|–2
|0
|19. Oviedo
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. Girona
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0