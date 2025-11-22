Fölényes sikerrel tért vissza a Camp Nouba a Barca

Mindössze öt percet kellett várnia a katalán közönségnek arra, hogy saját stadionjába 2023 után visszatérő FC Barcelona megszerezze első gólját a felújított Camp Nouban: Robert Lewandowski nevéhez fűződik a történelmi találat. A 24. percben aztán ismét zörgött az ellenfél Athletic Bilbao kapuját őrző Unai Simón hálója, de Ferran Torres gólját érvénytelenítette José María Sánchez Martínez játékvezető. Már-már úgy tűnt, egygólos vezetéssel megy szünetre a kapura jóval veszélyesebb gránátvörös-kék csapat, amikor Lamine Yamal gondolt egyet, remekül tálalt Ferran Torres elé, aki megint precízen fejezte be az akciót, s ezúttal már a bíró sem látott okot arra, hogy érvénytelenítse a gólt.

Az otthonába visszatérő katalán csapat a folytatásban is láthatóan nagy kedvvel futballozott, amit a Bilbao bánt: nem egészen három perc telt el a második félidőből, s Simónnak már harmadik alkalommal kellett kiszednie a labdát a hálóból – ezúttal Fermín López volt eredményes, aki a maszkban futballozó Eric García passzát értékesítette. Innentől kezdve a nagy fölényben játszó Barca nyugodtan szövögethette támadásait, annál inkább, mert az egyre jobban elkedvetlenedő baszkokon nem nagyon látszott, mi a tervük arra, hogy legalább csökkentsék a két csapat közti különbséget. A hazaiak előnyét Lamine Yamal többször is növelhette volna, ám volt, hogy Simón akadályozta meg abban, hogy gólt szerezzen, volt, hogy nem állította be pontosan az irányzékot. Az ifjú spanyolnak így is maradt emlékezetes megmozdulása a végére: a rendes játékidő utolsó percében négy védő közül hámozta ki magát a középpályán, majd ihletett passzal ugratta ki a leshatáron Ferran Torrest, aki higgadt megoldással tette még fölényesebbé győzelmet. 4–0

Még idegenben is egyértelmű esélyesnek tűnt az Osasuna ellen a négy fordulója veretlen Real Sociedad, a vezetést mégis a házigazdák szerezték meg – a 42. percben Alejandro Catena talált Alex Remiro kapujába. A szünet után nyolc percet kellett várni, hogy egyenlítsenek a vendégek – Brais Méndez megpattanó lövése kötött ki a hálóban –, újabb hat perc elteltével pedig már a baszkok vezettek, mégpedig a Mikel Oyarzábal passzát értékesítő Goncalo Guedes révén. A mérkőzést Ander Barrenetxea döntötte el végleg, aki hatalmas gólt ragasztott a léc alá – alighanem élete egyik legszebb gólját szerezte, ezzel a 3–1-es végeredményt is beállította.

Az esti mérkőzés igazán mozgalmas első perceket hozott a Villarreal és a Mallorca között: a „sárga tengeralattjáró” a 6. percben Gerardo Moreno révén korán megszerezte a vezetést, de csak két percig örülhetett, mert Samú Costa gyakorlatilag azonnal kiegyenlített. Ezt követően sokáig nem igazán történt semmi, az újabb gólra a 83. percig kellett várni, amikor Tani Oluwaseyi talált a baleáriak hálójába, eldöntve a három pont sorsát – dacára annak, hogy a nyolcperces hosszabbításban a Mallorca hatalmas erőket mozgósított az egyenlítés érdekében. Újabb győzelmével a Villarreal továbbra is stabilan tartja harmadik helyét a tabellán.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)

Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)

Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)

Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)