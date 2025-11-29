Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna
A találkozó első 60 perce nem hozott gólt, utána viszont felpörögtek az események. A 62. percben Vedat Muriqi tizenegyesből, majd négy perccel később akcióból is betalált. A 82. percben Raúl García szabadrúgásból szépített, majd a ráadásban Flavien Boyomo félfordulatból lőtte be az Osasuna egyenlítő gólját, megmentve egy pontot a pamplonaiaknak. 2–2
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)
Később
16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|13
|10
|2
|1
|28–12
|+16
|32
|2. Barcelona
|13
|10
|1
|2
|36–15
|+21
|31
|3. Villarreal
|13
|9
|2
|2
|26–11
|+15
|29
|4. Atlético Madrid
|13
|8
|4
|1
|25–11
|+14
|28
|5. Betis
|13
|5
|6
|2
|20–14
|+6
|21
|6. Espanyol
|13
|6
|3
|4
|17–16
|+1
|21
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|5
|2
|6
|12–17
|–5
|17
|9. Real Sociedad
|13
|4
|4
|5
|17–18
|–1
|16
|10. Sevilla
|13
|5
|1
|7
|19–21
|–2
|16
|11. Celta Vigo
|13
|3
|7
|3
|16–18
|–2
|16
|12. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|13. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|14. Alaves
|13
|4
|3
|6
|11–12
|–1
|15
|15. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|16. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|13
|2
|5
|6
|12–25
|–13
|11
|19. Levante
|13
|2
|3
|8
|16–24
|–8
|9
|20. Oviedo
|13
|2
|3
|8
|7–20
|–13
|9