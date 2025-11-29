Nemzeti Sportrádió

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 16:33
Fotó: Getty Images
Címkék
Mallorca Osasuna La Liga
Négygólos döntetlen született a Mallorca és az Osasuna szombat kora délutáni összecsapásán a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 14. fordulójában.

A találkozó első 60 perce nem hozott gólt, utána viszont felpörögtek az események. A 62. percben Vedat Muriqi tizenegyesből, majd négy perccel később akcióból is betalált. A 82. percben Raúl García szabadrúgásból szépített, majd a ráadásban Flavien Boyomo félfordulatból lőtte be az Osasuna egyenlítő gólját, megmentve egy pontot a pamplonaiaknak. 2–2

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)

Később
16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid13102128–12+16 32 
2. Barcelona13101236–15+21 31 
3. Villarreal1392226–11+15 29 
4. Atlético Madrid1384125–11+14 28 
5. Betis1356220–14+6 21 
6. Espanyol1363417–16+1 21 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1352612–17–5 17 
9. Real Sociedad1344517–18–1 16 
10. Sevilla1351719–21–2 16 
11. Celta Vigo1337316–18–2 16 
12. Elche1437415–17–2 16 
13. Rayo Vallecano1344512–14–2 16 
14. Alaves1343611–12–1 15 
15. Mallorca1434715–22–7 13 
16. Valencia1334612–21–9 13 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1325612–25–13 11 
19. Levante1323816–24–8 
20. Oviedo132387–20–13 

 

Mallorca Osasuna La Liga
Legfrissebb hírek

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
11 perce

Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

Spanyol labdarúgás
19 órája

Megsérült a spanyol válogatott vb-selejtezőin brillírozó támadó

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 18:15

Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 16:10

„Néha reggel nem volt kedve edzeni” – Ronaldinhóról beszélt a korábbi MTK-edző

Spanyol labdarúgás
2025.11.26. 18:32

Kane a pletykákról: Senki sem keresett engem

Német labdarúgás
2025.11.25. 17:21

„Követtünk el hibákat” – Flick Raphinha kezeléséről

Spanyol labdarúgás
2025.11.25. 10:57

Az Espanyol a Sevilla elleni győzelemmel javított

Spanyol labdarúgás
2025.11.24. 22:59
Ezek is érdekelhetik