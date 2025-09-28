Nemzeti Sportrádió

Fordított a Barcelona a Real Sociedad ellen

2025.09.28. 20:03
Yamal beállt, és néhány másodperc múlva gólpasszt adott (fotó: AFP)
Címkék
FC Barcelona Barcelona Spíler Tv Real Sociedad La Liga
A Barcelona hátrányból győzött 2–1-re a Real Sociedad ellen, és ezzel letaszította a tabella éléről a Real Madridot.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
FC Barcelona–Real Sociedad 2–1 (1–1)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 50 103 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández
Barcelona: Szczesny – Koundé, R. Araújo, Christensen, Gerard Martín (Eric García, 78.) – Dro Fernández (Olmo, a szünetben), F.  de Jong, Pedri (Casadó, 90+5.) – Bardghji (Yamal, 58.), Lewandowski, Rahsford (Ferran Torres, 78.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Sociedad: Remiro – Odriozola (Sergio Gómez, 57.), Caleta-Car, Zubeldía, Aihen Munoz – Gorrotxategi – Guedes (Kubo, 57.), Turrientes (Carlos Soler, 66.), Pablo Marín (Brais Méndez, 66.), Barrenetxea (Sadiq, 81.) – Oyarzabal. Vezetőedző: Sergio Francisco
Gólszerző: Koundé (43.), Lewandowski (59.), ill. Odriozola (31.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Csak a kispadon kapott helyet a sérüléséből felépülő Lamine Yamal vasárnap a Real Sociedad ellen, a 17 éves Pedro Fernándezt viszont a kezdőbe jelölte Hansi Flick vezetőedző. A La Masíán nevelkedő középpályásnak ez volt az első tétmérkőzése a Barcelonában, a korábbi fordulókban legfeljebb a kispadon kapott helyet. Az általában csak Dróként emlegetett tehetség már a nyári felkészülés során is bizonyíthatott, a Vissel Kobe elleni gólja után a spanyol sportsajtó is sokat foglalkozott vele, és már ekkor óriási ígéretként emlegették. 

Nem játszott rosszul, de az első fél órában nem emelkedett ki, a Real Sociedad viszont az első komolyabb lehetőségéből megszerezte a vezetést. Ander Barrenetxea bal oldalról bepasszolt labdáját Álvaro Odriozola lőtte estében a kapuba, ami kissé váratlan volt, addig ugyanis a hazaiak irányították az összecsapást. Ez a folytatásban sem változott, és a katalánok nyomása a félidő végén góllá érett. Marcus Rashford bal oldali szöglete után Jules Koundé fejelt a kapuba. Az angol csatár rendkívül motiváltan futballozott, és sorozatban a negyedik bajnoki találkozóján adott gólpasszt, gólja viszont továbbra sincs. 

A szünetben Dani Olmo váltotta Pedro Fernándezt, majd az 58. percben beállt Lamine Yamal is, aki egy perccel később máris gólpasszt adott Robert Lewandowskinak. A 18 éves spanyol szélső elfutott a jobb szélen, középre ívelt, a lengyel csatár pedig a bal kapufára fejelte a labdát, ami onnan a hálóba pattant. A Mundo Deportivo cikke szerint  Lewandowski pályafutása 700. gólját szerezte vasárnap, a házi góllövőlistán pedig utolérte a szintén négygólos Ferran Torrest. A helyzetek alapján nagyobb különbséggel is nyerhetett volna az FC Barcelona, amely a 2–1-es győzelmével a Real Madrid botlását kihasználva a tabella élére ugrott. Nem mellesleg önbizalom növelő sikerrel hangolt a szerdai, Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzésre. Mindezt úgy, hogy több kulcsembert is pihentetni tudtak a katalánok, Lamine Yamal pedig motiváltan és jó formában tért vissza. 

„Az első hetven percben jól futballoztunk, több gólt is szerezhettünk volna, de az utolsó huszonöt perccel nem vagyok elégedett, sokat hibáztunk, és nehézzé tettük magunknak a végét – idézte Jules Koundét a Marca. – Roony Bardghji és Marcus Rashford érkezésével még tovább erősödött a támadósorunk ebben az idényben, Lamine Yamal visszatérése pedig kiváló hír. Nagy szükségünk volt rá, ezúttal is bizonyította, mennyire fontos láncszeme a csapatnak.

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (Akor Adams 87.)
Kiállítva: Camello (90+8., Rayo)
Elche–Celta Vigo 2–1 (André Silva 18., Donald 68., ill. B. Iglesias 22.)
KÉSŐBB
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
Szombaton játszották
Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)
Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona76121–  5+16 19 
  2. Real Madrid76116–  8  +8 18 
  3. Villarreal751113–  5  +8 16 
  4. Elche73410–  6  +4 13 
  5. Atlético Madrid733114–  9  +5 12 
  6. Espanyol733110–  9  +1 12 
  7. Getafe7322  8–  9  –1 11 
  8. Sevilla731311–10  +1 10 
  9. Athletic Bilbao7313  7–  8  –1 10 
10. Betis6231  9–  7  +2   9 
11. Alaves7223  6–  7  –1   8 
12. Valencia6222  8–10  –2   8 
13. Osasuna6213  5–  5    0   7 
14. Levante712411–14  –3   5 
15. Rayo Vallecano7124  7–10  –3   5 
16. Celta Vigo752  6–  9  –3   5 
17. Real Sociedad7124  7–11  –4   5 
18. Mallorca7124  6–11  –5   5 
19. Oviedo615  2–11  –9   3 
20. Girona734  3–16–13   3 
a bajnokság állása

Ezek is érdekelhetik