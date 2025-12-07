Nemzeti Sportrádió

La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 18:16
null
Címkék
Valencia spanyol foci Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának vasárnapi játéknapján a Valencia a 93. percben szerzett gólnak köszönhetően 1–1-es döntetlent játszott a Sevilla ellen.

A valenciai maraton végeztével találkozott egymással a két csapat a Mestallában, ahol gyakorlatilag telt házas közönség látogatott ki az összecsapásra.

A hangulatra nem lehetett panasz, de az első félidőben csak elvétve forogtak veszélyben a kapuk, az események a második félidőre pörögtek fel valamelyest, amikor már gólt is láthattak a nézők. Az 58. percben ritkán látott öngóllal szerzett vezetést a Sevilla: egy balról középre lőtt labdát a menteni igyekvő César Tárrega futtából, elemi erővel bombázott a saját kapujának közepébe.

A folytatásban a Valencia rohamokat indított az egyenlítésért, és a 93. percben siker is koronázta a sorozatos hazai próbálkozásokat – Filip Ugrinic belőtt labdája után Hugo Duro kilenc méterről lőtt a kapuba, ennek köszönhetően a Valencia egy feszült hangulatú meccsen pontot mentett a Sevilla ellen. 1–1 

A délutáni mérkőzésen az Elche hazai pályán 3–0-ra nyert a Girona ellen.

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól) 
KÉSŐBB
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona

16

13

1

2

47–20

+27 

40 

  2. Real Madrid

15

11

3

1

32–13

+19 

36 

  3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

  4. Atlético Madrid

16

9

4

3

28–15

+13 

31 

  5. Betis

15

6

6

3

25–19

+6 

24 

  6. Espanyol

14

7

3

4

18–16

+2 

24 

  7. Athletic Bilbao

16

7

2

7

15–20

–5 

23 

  8. Getafe

15

6

2

7

13–17

–4 

20 

  9. Elche

15

4

7

4

18–17

+1 

19 

10. Alaves

15

5

3

7

13–15

–2 

18 

11. Rayo Vallecano

14

4

5

5

13–15

–2 

17 

12. Sevilla

15

5

2

8

20–24

–4 

17 

13. Real Sociedad

15

4

4

7

19–22

–3 

16 

14. Celta Vigo

14

3

7

4

16–19

–3 

16 

15. Valencia

15

3

6

6

14–23

–9 

15 

16. Mallorca

15

3

5

7

15–22

–7 

14 

17. Osasuna

14

3

3

8

12–18

–6 

12 

18. Girona

15

2

6

7

13–29

–16 

12 

19. Oviedo

15

2

4

9

7–22

–15 

10 

20. Levante

14

2

3

9

16–26

–10 

az állás

 

 

Valencia spanyol foci Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

Spanyol labdarúgás
20 órája

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Spanyol labdarúgás
23 órája

Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:34

A kapusok voltak a főszereplők, nem bírt egymással az Oviedo és a Mallorca

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 23:00

Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 15:49

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 23:49

Real Madrid: megint hosszabb időre kidőlt Trent Alexander-Arnold

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 14:07

Mbappé-show a bilbaói katlanban, megszakadt a Real Madrid rossz sorozata

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 20:55
Ezek is érdekelhetik