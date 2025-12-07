La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla
A valenciai maraton végeztével találkozott egymással a két csapat a Mestallában, ahol gyakorlatilag telt házas közönség látogatott ki az összecsapásra.
A hangulatra nem lehetett panasz, de az első félidőben csak elvétve forogtak veszélyben a kapuk, az események a második félidőre pörögtek fel valamelyest, amikor már gólt is láthattak a nézők. Az 58. percben ritkán látott öngóllal szerzett vezetést a Sevilla: egy balról középre lőtt labdát a menteni igyekvő César Tárrega futtából, elemi erővel bombázott a saját kapujának közepébe.
A folytatásban a Valencia rohamokat indított az egyenlítésért, és a 93. percben siker is koronázta a sorozatos hazai próbálkozásokat – Filip Ugrinic belőtt labdája után Hugo Duro kilenc méterről lőtt a kapuba, ennek köszönhetően a Valencia egy feszült hangulatú meccsen pontot mentett a Sevilla ellen. 1–1
A délutáni mérkőzésen az Elche hazai pályán 3–0-ra nyert a Girona ellen.
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)
KÉSŐBB
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
16
13
1
2
47–20
+27
40
|2. Real Madrid
15
11
3
1
32–13
+19
36
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
16
9
4
3
28–15
+13
31
|5. Betis
15
6
6
3
25–19
+6
24
|6. Espanyol
14
7
3
4
18–16
+2
24
|7. Athletic Bilbao
16
7
2
7
15–20
–5
23
|8. Getafe
15
6
2
7
13–17
–4
20
|9. Elche
15
4
7
4
18–17
+1
19
|10. Alaves
15
5
3
7
13–15
–2
18
|11. Rayo Vallecano
14
4
5
5
13–15
–2
17
|12. Sevilla
15
5
2
8
20–24
–4
17
|13. Real Sociedad
15
4
4
7
19–22
–3
16
|14. Celta Vigo
14
3
7
4
16–19
–3
16
|15. Valencia
15
3
6
6
14–23
–9
15
|16. Mallorca
15
3
5
7
15–22
–7
14
|17. Osasuna
14
3
3
8
12–18
–6
12
|18. Girona
15
2
6
7
13–29
–16
12
|19. Oviedo
15
2
4
9
7–22
–15
10
|20. Levante
14
2
3
9
16–26
–10
9