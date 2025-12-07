La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

A valenciai maraton végeztével találkozott egymással a két csapat a Mestallában, ahol gyakorlatilag telt házas közönség látogatott ki az összecsapásra.

A hangulatra nem lehetett panasz, de az első félidőben csak elvétve forogtak veszélyben a kapuk, az események a második félidőre pörögtek fel valamelyest, amikor már gólt is láthattak a nézők. Az 58. percben ritkán látott öngóllal szerzett vezetést a Sevilla: egy balról középre lőtt labdát a menteni igyekvő César Tárrega futtából, elemi erővel bombázott a saját kapujának közepébe.

A folytatásban a Valencia rohamokat indított az egyenlítésért, és a 93. percben siker is koronázta a sorozatos hazai próbálkozásokat – Filip Ugrinic belőtt labdája után Hugo Duro kilenc méterről lőtt a kapuba, ennek köszönhetően a Valencia egy feszült hangulatú meccsen pontot mentett a Sevilla ellen. 1–1

A délutáni mérkőzésen az Elche hazai pályán 3–0-ra nyert a Girona ellen.

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)

Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)

KÉSŐBB

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)

Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

Hétfő

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)