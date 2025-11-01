A Sevilla ellen is folytatta remek hazai sorozatát az Atlético; a Sociedadé lett a baszk derbi

VILLARREAL–RAYO VALLECANO
A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.
ATLÉTICO MADRID–SEVILLA
Folytatja remek bajnoki sorozatát az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese legutóbb augusztusban, az Espanyol elleni első fordulós találkozón szenvedett vereséget a La Ligában. Az első félidőben Nicolas Gonzalez csak a kapufát találta el, a második játékrészben azonban már jöttek a gólok is. A 64. percben Julián Álvarez tizenegyesből szerzett vezetést, aztán bő tíz perccel később Giuliano Simeone szerzett labdát az ellenfél térfelén, a középre tett labdáját pedig Thiago Almada lőtte a kapuba. A hajrában kitámadtak a vendégek, ezt pedig a csereként beálló Antoine Griezmann használta ki a 90. percben. Az Atlético Madrid a 3–0-s győzelmével pontszámban beérte a Barcelonát a tabella harmadik helyén.
REAL SOCIEDAD–ATHLETIC BILBAO
Háromszor szerezték meg a vezetést a hazaiak, és az utolsó góljukra már nem érkezett válasz. A 38. percben Brais Méndez első lövését még védte a Unai Simón, de a kipattanót már berúgta a középpályás, majd négy perc múlva Gorka Guruzeta a bal alsóba lőtt, így egyenlítettek a bilbaóiak. A szünet után Goncalo Guedes is a bal alsóba lőtt, a 79. percben Robert Navarro lövése után jutott túl a labda a gólvonalon, és úgy tűnt, pontot szerez az Athletic. Nem így történt, Jon Gorrotxategi a 92. percben hat méterről a bal felső sarokba bombázott. 3–2
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
KÉSŐBB
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Villarreal
|11
|7
|2
|2
|22–10
|+12
|23
|3. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|4. Atlético Madrid
|11
|6
|4
|1
|21–10
|+11
|22
|5. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|6. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|7. Betis
|10
|4
|4
|2
|15–12
|+3
|16
|8. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|9. Rayo Vallecano
|11
|4
|2
|5
|12–14
|–2
|14
|10. Athletic Bilbao
|11
|4
|2
|5
|11–13
|–2
|14
|11. Sevilla
|11
|4
|1
|6
|17–19
|–2
|13
|12. Alavés
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Real Sociedad
|11
|3
|3
|5
|13–16
|–3
|12
|14. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|15. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|16. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|17. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|11
|1
|4
|6
|10–24
|–14
|7