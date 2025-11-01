A Sevilla ellen is folytatta remek hazai sorozatát az Atlético; a Sociedadé lett a baszk derbi

VILLARREAL–RAYO VALLECANO

A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.

ATLÉTICO MADRID–SEVILLA

Folytatja remek bajnoki sorozatát az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese legutóbb augusztusban, az Espanyol elleni első fordulós találkozón szenvedett vereséget a La Ligában. Az első félidőben Nicolas Gonzalez csak a kapufát találta el, a második játékrészben azonban már jöttek a gólok is. A 64. percben Julián Álvarez tizenegyesből szerzett vezetést, aztán bő tíz perccel később Giuliano Simeone szerzett labdát az ellenfél térfelén, a középre tett labdáját pedig Thiago Almada lőtte a kapuba. A hajrában kitámadtak a vendégek, ezt pedig a csereként beálló Antoine Griezmann használta ki a 90. percben. Az Atlético Madrid a 3–0-s győzelmével pontszámban beérte a Barcelonát a tabella harmadik helyén.

REAL SOCIEDAD–ATHLETIC BILBAO

Háromszor szerezték meg a vezetést a hazaiak, és az utolsó góljukra már nem érkezett válasz. A 38. percben Brais Méndez első lövését még védte a Unai Simón, de a kipattanót már berúgta a középpályás, majd négy perc múlva Gorka Guruzeta a bal alsóba lőtt, így egyenlítettek a bilbaóiak. A szünet után Goncalo Guedes is a bal alsóba lőtt, a 79. percben Robert Navarro lövése után jutott túl a labda a gólvonalon, és úgy tűnt, pontot szerez az Athletic. Nem így történt, Jon Gorrotxategi a 92. percben hat méterről a bal felső sarokba bombázott. 3–2

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)

Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)

Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

KÉSŐBB

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)