Nemzeti Sportrádió

A Sevilla ellen is folytatta remek hazai sorozatát az Atlético; a Sociedadé lett a baszk derbi

Vágólapra másolva!
2025.11.01. 20:45
null
Gólt sem kapott az Atlético Madrid a Sevilla ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rayo Vallecano Spíler Tv Atlético Madrid Real Sociedad Villarreal Sevilla Athletic Bilbao spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójában a Villarreal négy góllal küldte haza a Rayo Vallecanót, az Atlético Madrid 3–0-ra megverte a Sevillát, a baszk rangadón pedig a Real Sociedad 3–2-re legyőzte az Athletic Bilbaót.

VILLARREAL–RAYO VALLECANO

A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.

ATLÉTICO MADRID–SEVILLA

Folytatja remek bajnoki sorozatát az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese legutóbb augusztusban, az Espanyol elleni első fordulós találkozón szenvedett vereséget a La Ligában. Az első félidőben Nicolas Gonzalez csak a kapufát találta el, a második játékrészben azonban már jöttek a gólok is. A 64. percben Julián Álvarez tizenegyesből szerzett vezetést, aztán bő tíz perccel később Giuliano Simeone szerzett labdát az ellenfél térfelén, a középre tett labdáját pedig Thiago Almada lőtte a kapuba. A hajrában kitámadtak a vendégek, ezt pedig a csereként beálló Antoine Griezmann használta ki  a 90. percben. Az  Atlético Madrid a 3–0-s győzelmével pontszámban beérte a Barcelonát a tabella harmadik helyén.

REAL SOCIEDAD–ATHLETIC BILBAO

Háromszor szerezték meg a vezetést a hazaiak, és az utolsó góljukra már nem érkezett válasz. A 38. percben Brais Méndez első lövését még védte a Unai Simón, de a kipattanót már berúgta a középpályás, majd négy perc múlva Gorka Guruzeta a bal alsóba lőtt, így egyenlítettek a bilbaóiak. A szünet után Goncalo Guedes is a bal alsóba lőtt, a 79. percben Robert Navarro lövése után jutott túl a labda a gólvonalon, és úgy tűnt, pontot szerez az Athletic. Nem így történt, Jon Gorrotxategi a 92. percben hat méterről a bal felső sarokba bombázott. 3–2

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
KÉSŐBB
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Real Madrid109122–10+1227
  2. Villarreal1172222–10+1223
  3. Barcelona1071225–12+1322
  4. Atlético Madrid1164121–10+1122
  5. Espanyol1053214–11+318
  6. Getafe1152412–13–117
  7. Betis1044215–12+316
  8. Elche1035211–10+114
  9. Rayo Vallecano1142512–14–214
10. Athletic Bilbao1142511–13–214
11. Sevilla1141617–19–213
12. Alavés103349–9012
13. Real Sociedad1133513–16–312
14. Celta Vigo1017211–13–210
15. Osasuna103169–12–310
16. Levante1023514–18–49
17. Mallorca1023511–15–49
18. Valencia1023510–16–69
19. Oviedo102177–19–127
20. Girona1114610–24–147

 

 

Rayo Vallecano Spíler Tv Atlético Madrid Real Sociedad Villarreal Sevilla Athletic Bilbao spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben

Angol labdarúgás
4 órája

Ha egy üzlet beindul... Hat napon belül a harmadik győzelmét könyvelte el a Getafe

Spanyol labdarúgás
23 órája

Hivatalos: november 7-én tér vissza a Camp Nouba a Barca

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 13:02

A Villarreal és a Rayo is hat gólt szerzett, a Mallorca nehezebben jutott tovább a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 23:26

Piquéék régi villájára pályázik Lamine Yamal – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 15:53

Elvesztette egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosát Hansi Flick

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 15:51

Vinícius Júnior elnézést kért a lecserélése utáni reakciója miatt

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 14:59

Eladná Viníciust a Real Madrid egykori ásza

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 10:24
Ezek is érdekelhetik