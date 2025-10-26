Egyik csapat sem örülhet igazán, iksz az el Clásico előtt a La Ligában

A Mallorca és a Levante a La Liga 10. fordulójában találkozott egymással úgy, hogy a találkozó előtt mindkét gárda közel állt a kiesőzónához.

Vezetést a vendégek szereztek a kameruni csatár, Etta Eyong révén a 22. percben. A hazaiak erre a gólra a hajrához közeledve válaszoltak Pablo Maffeónak köszönhetően, így az argentin jobbhátvéd pontot mentett csapatának.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, vasárnap

Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)

Később

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Szombat

Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)

Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)

Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)

Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)

Péntek

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)