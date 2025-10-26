Egyik csapat sem örülhet igazán, iksz az el Clásico előtt a La Ligában

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26. 16:02
Pablo Maffeónak (balra) sokat köszönhet a Mallorca (Fotó: Getty Images)
Mallorca Levante La Liga
Később még felértékelődhet az egy pont is, de jelen állás szerint sem a Mallorca, sem a Levante nem lehet túlzottan elégedett a két csapat vasárnapi mérkőzése után.

A Mallorca és a Levante a La Liga 10. fordulójában találkozott egymással úgy, hogy a találkozó előtt mindkét gárda közel állt a kiesőzónához.

Vezetést a vendégek szereztek a kameruni csatár, Etta Eyong révén a 22. percben. A hazaiak erre a gólra a hajrához közeledve válaszoltak Pablo Maffeónak köszönhetően, így az argentin jobbhátvéd pontot mentett csapatának.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, vasárnap
Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)
Később
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2) 
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfő
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Szombat
Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)
Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)
Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)
Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)
Péntek
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)

 

