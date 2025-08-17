Elaltatta magát az Atlético Madrid, és kikapott az Espanyoltól

Nyáron alaposan megerősítette keretét az Atlético Madrid, el is költött 175 millió eurót, alighanem annak reményében, hogy beleszólhat a Barcelona és a Real Madrid versenyfutásába. A „matracosok” kezdőjében ott is volt az új szerzemények közül Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000) és Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), és jól is nézett ki a csapat játéka, veszélyesebb is volt ellenfelénél. A vezetést egy rögzített helyzet hozta meg, Julián Álvarez állt oda a szabadrúgáshoz, és 25 méterről gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba.

A második félidőben is úgy tűnt, kézben tartja a mérkőzést a madridi csapat, sőt, Julián Álvarez megszerezhette volna a második gólját egy pompás támadás végén, azonban nyolc méterről a jobb kapufát találta el. Aztán teltek-múltak a percek, és az Atleti alighanem elaltatta saját magát, mert az Espanyol a semmiből egyenlített, bő tíz perccel később pedig a vezetést is megszerezte. Előbb Edu Expósito szabadrúgásánál robbant be Miguel Rubio, és négy méterről becsúszva lőtt a hálóba, majd pedig Omar el-Hilali tekert középre jobbról, és Pere Milla a kapunak háttal állva csúsztatott a kapu jobb oldalába. Az Atlético Madrid nem tudott váltani – pedig időközben beállt Antoine Griezmann, Alexander Sörloth és a Napolitól 22 millió euróért szerződtetett Giacomo Raspadori is –, így Diego Simeone (a 14. idényében) először kezdte vereséggel a bajnokságot a csapat vezetőedzőjeként. 2–1



SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Espanyol–Atlético Madrid 2–1 (Rubio 73., Milla 84., ill. J. Álvarez 37.)

Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)

Athletic Bilbao–Sevilla 3–2 (N. Williams 36. – 11-esből, Szannadi 43., R. Navarro 81., ill. Lukebakio 60., Agoumé 72.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

KEDDEN JÁTSSZÁK

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)

Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)

Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)

Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)

Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)

Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)