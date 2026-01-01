Kiesett a korábbi világbajnok, Van Veen legyőzte Humphriest a darts-vb-n!

Az első szettben 2–2 után Humphries kezdhetett a szettért, ám nem tudta kihasználni az előnyt. Többször is szektort hibázott, így Van Veen kedvező helyzetbe került. Az angol még így is majdnem kiszállt 167-ről, ám végül a holland örülhetett: elvette riválisa kezdését, és így az első játszma is az övé lett.

A második szettben a korábbi világbajnok 3–1-gyel egyenlített, majd akár a vezetést is átvehette volna a harmadik szett megnyerésével. Csakhogy 2–2 után Humphries a legrosszabbkor dobott szektorhibákat, Van Veen pedig kihasználta a váratlan lehetőséget, és 2:1-gyel ismét megszerezte a vezetést.

A negyedik szett Van Veen 170-es kiszállójával indult (ez volt a 13. tornán, sokkal több, mint a korábbi vb-k bámelyikén!), majd könnyedén 3–0 lehetett volna Van Veennek, ám a holland hibázott a kiszállóknál, az angol meg bravúrosan megoldotta a 158 pontot. Ezzel együtt a szett 3–1-gyel Van Veené lett – a végén egy tíznyilassal –, aki így már 3:1-re vezetett.

Humphries teljesen szétcsúszott, illetve Van Veen fantasztikusan koncentrálva játszott tovább. Ennek eredményeként az ötödik szett is a hollandé lett, tehát már csak egy kellett a végső győzelemhez.

Mivel a hatodik szettet Van Veen kezdhette, Humphriesnak legalább egyszer el kellett vennie a holland kezdését, hogy ne essen ki a világbajnokságról. Azonban 2–1 után már a saját legjét sem sikerült megnyernie: Van Veen hozta a játékot, egyben 3–1-gyel a szettet, és 5:1-gyel a meccset is.

Az ezen a vb-n és a korábbi versenyeken mutatott formáját látva Van Veen győzelme meglepetés, de nem óriási, viszont a különbség váratlanul nagy lett. A holland hihetetlenül jó teljesítményt nyújtott: 105-ös körátlag mellett 55 százalékkal kiszállózott és dobott 10 db 180-as kört. Erre csak a legnagyobb klasszisok képesek…

Ezzel kialakult az elődöntő mezőnye. Pénteken Luke Littler Ryan Searle-lel, Gian van Veen Gary Andersonnal vív meg a döntőért.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NEGYEDDÖNTŐ

Luke Humphries (angol, 2., 101.12)–Gian van Veen (holland, 10., 105.41) 1:5 (2–3, 3–1, 2–3, 1–3, 2–3, 1–3)

Korábban

Luke Littler (angol, 1., 100.04)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.75) 5:0 (3–2, 3–0, 3–0, 3–2, 3–1)

Gary Anderson (skót, 14., 99.44)–Justin Hood (angol, 93.43) 5:2 (3–0, 1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 3–1, 3–0)

Ryan Searle (angol, 20., 91.32)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93.67) 5:2 (3–1, 3–0, 3–1, 1–3, 3–2, 1–3, 3–0)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 5:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.) 5:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.) 1:5

Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol) 5:2