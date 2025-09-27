La Liga: a Getafe ikszelt hazai pályán a Levantéval

A két csapat közül a Getafe kezdte jobban az idényt, a szombat délutáni mérkőzésen azonban a Levante szerzett vezetést: Iván Romero volt eredményes a 26. percben. A vendégek az első félidőben meg is őrizték előnyüket.

A hazaiak a fordulást követően Juan Iglesias révén egyenlítettek, amivel az 57. percben ki is alakult a végeredmény.

A Getafe három győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel tapad az élmezőnyre, míg a már negyedik vereségét elszenvedő Levante örülhet, hogy elkerüli a kiesőzónát.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombat

Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Később

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Espanyol 0–0