La Liga: a Getafe ikszelt hazai pályán a Levantéval

A két csapat közül a Getafe kezdte jobban az idényt, a szombat délutáni mérkőzésen azonban a Levante szerzett vezetést: Iván Romero volt eredményes a 26. percben. A vendégek az első félidőben meg is őrizték előnyüket.
A hazaiak a fordulást követően Juan Iglesias révén egyenlítettek, amivel az 57. percben ki is alakult a végeredmény.
A Getafe három győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel tapad az élmezőnyre, míg a már negyedik vereségét elszenvedő Levante örülhet, hogy elkerüli a kiesőzónát.
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, szombat
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Később
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|6
|6
|–
|–
|14–3
|+11
|18
|2. Barcelona
|6
|5
|1
|–
|19–4
|+15
|16
|3. Villarreal
|6
|4
|1
|1
|12–5
|+7
|13
|4. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|5. Getafe
|7
|3
|2
|2
|8–9
|–1
|11
|6. Elche
|6
|2
|4
|–
|8–5
|+3
|10
|7. Athletic Bilbao
|6
|3
|1
|2
|7–7
|0
|10
|8. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|8. Atlético Madrid
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|10. Alaves
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|11. Valencia
|6
|2
|2
|2
|8–10
|–2
|8
|12. Sevilla
|6
|2
|1
|3
|10–10
|0
|7
|13. Osasuna
|6
|2
|1
|3
|5–5
|0
|7
|14. Rayo Vallecano
|6
|1
|2
|3
|7–9
|–2
|5
|15. Celta Vigo
|6
|–
|5
|1
|5–7
|–2
|5
|16. Levante
|7
|1
|2
|4
|11–14
|–3
|5
|17. Real Sociedad
|6
|1
|2
|3
|6–9
|–3
|5
|18. Oviedo
|6
|1
|–
|5
|2–11
|–9
|3
|19. Girona
|7
|–
|3
|4
|3–16
|–13
|3
|20. Mallorca
|6
|–
|2
|4
|5–11
|–6
|2