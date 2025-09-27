La Liga: a Getafe ikszelt hazai pályán a Levantéval

Nemzeti Sportrádió

2025.09.27.
Pontosztozkodás lett a vége (Fotó: Getty Images)
Zsinórban másodszor játszott 1–1-es döntetlent a Getafe a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga): a 7. forduló szombati játéknapján a Levante volt madridiak ellenfele.

A két csapat közül a Getafe kezdte jobban az idényt, a szombat délutáni mérkőzésen azonban a Levante szerzett vezetést: Iván Romero volt eredményes a 26. percben. A vendégek az első félidőben meg is őrizték előnyüket.

A hazaiak a fordulást követően Juan Iglesias révén egyenlítettek, amivel az 57. percben ki is alakult a végeredmény.

A Getafe három győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel tapad az élmezőnyre, míg a már negyedik vereségét elszenvedő Levante örülhet, hogy elkerüli a kiesőzónát.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, szombat
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Később
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid6614–3+1118
2. Barcelona65119–4+1516
3. Villarreal641112–5+713
4. Espanyol733110–9+112
5. Getafe73228–9–111
6. Elche6248–5+310
7. Athletic Bilbao63127–7010
8. Betis62319–7+29
8. Atlético Madrid62319–7+29
10. Alaves62226–608
11. Valencia62228–10–28
12. Sevilla621310–1007
13. Osasuna62135–507
14. Rayo Vallecano61237–9–25
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Levante712411–14–35
17. Real Sociedad61236–9–35
18. Oviedo6152–11–93
19. Girona7343–16–133
20. Mallorca6245–11–62

 

 

