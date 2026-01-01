Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén

ANGOL PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

LIVERPOOL–LEEDS UNITED 0–0

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Kavanagh

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Chiesa, 79.), Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 66.) – Gravenberch, C. Jones (A. Mac Allister, 66.) – Frimpong (Ngumoha, 84.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 66.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

LEEDS: Lucas Perri – Bornauw (Bogle, 82.), Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev (Tanaka, 90+2.), Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson (Okafor, 70.), L. Nmecha (Calvert-Lewin, 70.). Menedzser: Daniel Farke

ÖSSZEFOGLALÓ

Újév reggelén a szokásosnál csendesebb volt Liverpool. A szilveszteri tűzijáték – a helyiek elmondása alapján – ezúttal visszafogottabban pattogott a dokkok fölött, mintha a város is azt érezte volna, hogy nem ez a látványos robbanások ideje. A címvédőn ugyanez a tompább fény derengett az ősz során, csak néha villant fel egy-egy régi erejű csapás, a megszokottnál ritkábban szikrázott a csapat.

A mérkőzésnapi programfüzetbe írt jegyzetében Virgil van Dijk is önkritikusan fogalmazott: „Bizakodva vágok neki az évnek, még ha tudjuk is, hogy eddig nem úgy alakult az idény, ahogy reméltük. Javulnunk kell, de a hétmeccses veretlenség biztató. Most a következetesség és a napi kemény munka a kulcs, nincs helye kifogásoknak. Indítsuk erősen 2026-ot!” – fogalmazott a csapatkapitány.

A halkabb éjszaka tehát a csapat jelenét is hűen tükrözte, mégis, amikor január elsején a Leeds érkezett az Anfieldbe, magától értetődően ismét megtelt a stadion környéke, a szurkolók pedig egyetlen közös lélegzettel igyekeztek újraindítani a gépezetet. Mindenki arcán ott ült a reményből fakadó makacs derű, mert bár az újév első meccse sosem dönt el semmit, de sok mindent elindíthat, és Liverpoolban ezúttal abban bíztak, hogy a visszafogott szilveszter után a pályán robban majd az igazi tűzijáték.

A kiapadhatatlan optimizmus elsősorban abban gyökerezett, hogy egymeccses eltiltását követően visszatérhetett a csapat egyértelműen legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányát szinte megváltóként fogadta az Anfield, nem véletlen, hogy nem sokkal a kezdés előtt, amikor egyesével bemutatták a kezdőcsapat játékosait, Szoboszlai kapta messze a legharsányabb ovációt a lelátókról. Külön örömöt jelentett a szurkolóknak, hogy a középpálya tengelyébe térhetett vissza, nem kellett visszahúzódnia a jobb oldali védő pozíciójába, s így sokkal hasznosabb lehetett az összjátékot tekintve. Szükség esetén innen visszaléphet védekezni, letámadhat, labdát szerezhet, miközben jóval aktívabban vehet részt a támadások szövésében, és/vagy érkezhet meg a kapu előtti befejezésekhez. Mindehhez kellett az is, hogy Jeremie Frimpong immár valóban ereje teljében játszhasson, ezúttal mellette, jobb oldali támadóként, a holland játékos ugyanis egy hosszabb sérülést követően csak az előző fordulóban, a Wolverhampton ellen lehetett ismét kezdő. Frimpong tehát Federico Chiesát szorította ki a legutóbbi kezdőcsapatból, míg egy sorral mögé a Tottenham ellen megsérülő és az előző fordulót kihagyó Conor Bradley tért vissza a jobb bekk posztjára. A túloldalon szintén összeállhatott volna egy hasonlóan sokat ígérő tandem, mert Kerkez Milos és Florian Wirtz párosa egy ideje már együtt csiszolódott, és egyre jobb teljesítményt mutatott. A német támadó a Brighton ellen került ki a bal szélre, azt a meccset simán hozta a Liverpool (2–0), a Tottenham ellen (2–1) már gólpasszt adott, a Wolves (2–1) kapujába pedig konkrétan be is talált, megszerezve első liverpooli gólját. Kerkez ugyanakkor végigjátszotta a csapat utóbbi négy bajnokiját – korábban legfeljebb két egymást követő kilencven percet kapott –, Arne Slot menedzser pedig most látta elérkezettnek az időt, hogy pihentesse és Andrew Robertsont küldje csatába.

Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpool kezdőjébe (Fotó: Getty Images)

Mindent egybevetve így is egy ütőképesnek ígérkező Liverpool állt össze az újévi nyitányra, mindazonáltal nem ártott az óvatosság a Leeds-szel szemben. Először is, nem egészen egy hónapja a United hazai pályán az utolsó (utáni) pillanatig küzdve mentett pontot a címvédő ellen (3–3) – ezután történt Mohamed Szalah emlékezetes kirohanása –, másodszor pedig veretlenül zárták a decembert, amivel kényelmes távolságra kerültek a kieső zónától. Nem utolsósorban azért, mert náluk is akadt egy bombaformában játszó Dominik – Dominic Calvert-Lewin az utóbbi hat bajnokin egyaránt betalált és összesen hét gólig jutott –, igaz, teljesen érthetetlen módon Daniel Farke menedzser csak a kispadra jelölte a gólérzékeny csatárt. Harmadsorban azt is meg kell említeni, hogy legutóbbi látogatása során – még 2022 őszén – a United legyőzte a Liverpoolt az Anfieldben (2–1), és a már akkor is csapatkapitányként játszó Virgil van Dijknak az lett az első veresége hazai pályán közel ötévnyi liverpooli szolgálatot követően.

A mostani persze teljesen más mérkőzésnek ígérkezett, és bár eleinte a Leeds nem ijedt meg a saját árnyékától, de negyed óra sem kellett, hogy a hazaiak nagyon közel kerüljenek a vezetéshez, miután Hugo Ekitiké szorongatott helyzetben is Wirtz elé tudott passzolni, akinek a közeli lövését végül James Justin blokkolta önfeláldozóan. Az ijedelem után a vendégek azonnal szorosabbra fonták a védekezésüket, még a leginkább elől helyezkedő Lukas Nmecha is visszalépett a saját térfelére zárni a területet, így a Liverpool hosszú percekig képtelen volt eljutni veszéllyel Lucas Perri kapujáig. A túloldalon, a szintén brazil Alisson viszont a frászt hozta mindenkire, amikor hanyagul, laposan előre lőtt egy labdát, pontosan Ethan Ampadu elé, aki a térfél közepéről azonnal visszalőtte a kapura, a hazaiak szerencséjére azonban nem a tátongó bal sarokra, hanem középre, így Alisson javítani tudta a hibáját egy védéssel. A United szoros védekezését elsősorban Frimpong gyorsaságával lehetett zavarba hozni, ám ő sem jelentett sok veszélyt, és bár az egyik beadásánál Ekitiké veszélyesebben is fejelhetett volna, a holland többször is lesre futott, középen pedig feltörhetetlennek bizonyult a vendégcsapat.

Kerkez Milos ezúttal csereként kapott lehetőséget (Fotó: Getty Images)

A türelemjáték a fordulást követően is folytatódott, egyik menedzser sem cserélt, jóllehet, az immár a Kop felé támadó Liverpool nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét, viszont így nagyobb rizikót vállalt az esetleges Leeds-kontrák miatt – az más kérdés, hogy ezek egyáltalán nem sorjáztak. Tekintve, hogy továbbra is jól működött a vendégek lesre állítása, a hazaiak idővel átlövésekkel próbálkoztak, Szoboszlai Dominik pedig meg is tornáztatta Lucas Perrit egy húszméteres lapos lövéssel. Jó órányi játék után elsőként Arne Slot nyúlt bele a meccsbe, egyből egy hármas cserével, és pályára küldte többek között Kerkez Milost. A cserék ellenére két kezdő, Szoboszlai és Van Dijk hozta össze a következő helyzetet: előbbi szögletét követően a holland fejelt kevéssel a bal kapufa mellé.

Calvert-Lewin lesen volt (Fotó: Getty Images)

Nem kellett sokat várni Daniel Farke válaszára, érkezett a rettegett Calvert-Lewin, no meg Noah Okafor, aki szintén támadó, egyértelművé téve, hogy a Leeds még tervez ezt-azt. A Liverpool persze nem adta fel a kezdeményező szerepet, és Ekitiké, majd Cody Gakpo lábában is benne volt a jó kapura lövés lehetősége – a francia nem találta el a kaput, a holland próbálkozását blokkolták. Aztán mégis majdnem Calvert-Lewin lett a nyerőember, betalált Alisson kapujába, viszont lesen volt a labda átvételekor, így maradt a gól nélküli állás. A Liverpool az utolsó percekben még ment előre becsülettel, de ezen az estén egyszerűen képtelenség volt feltörni a Leeds védelmét, így az idényben először gól nélküli döntetlenre végzett a címvédő – a szilvesztert követően az újévi játéknapon is elmaradt a nagy tűzijáték.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 19 14 3 2 37–12 +25 45 2. Manchester City 18 13 1 4 43–17 +26 40 3. Aston Villa 19 12 3 4 30–23 +7 39 4. Liverpool 19 10 3 6 30–26 +4 33 5. Chelsea 19 8 6 5 32–21 +11 30 6. Manchester United 19 8 6 5 33–29 +4 30 7. Sunderland 18 7 7 4 20–18 +2 28 8. Everton 19 8 4 7 20–20 0 28 9. Crystal Palace 19 7 6 6 22–21 +1 27 10. Fulham 19 8 3 8 26–27 –1 27 11. Brentford 18 8 2 8 28–26 +2 26 12. Newcastle 19 7 5 7 26–24 +2 26 13. Tottenham 18 7 4 7 27–23 +4 25 14. Brighton & Hove Albion 19 6 7 6 28–27 +1 25 15. Bournemouth 19 5 8 6 29–35 –6 23 16. Leeds United 19 5 6 8 25–32 –7 21 17. Nottingham Forest 19 5 3 11 18–30 –12 18 18. West Ham 19 3 5 11 21–38 –17 14 19. Burnley 19 3 3 13 20–37 –17 12 20. Wolverhampton 19 – 3 16 11–40 –29 3

