Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén

2026.01.01. 20:27
Centiken múlott, hogy Calvert-Lewin (fehérben) lövése után nem vitték el a három pontot a vendégek (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában a Liverpool hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott a Leeds United ellen. A hazaiak több helyzetet hibáztak el, a gólhoz azonban a vendégek jártak közelebb, akik be is találtak ugyan, de les miatt nem lehettek igazán boldogok.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
LIVERPOOL–LEEDS UNITED 0–0
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Chiesa, 79.), Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 66.) – Gravenberch, C. Jones (A. Mac Allister, 66.) – Frimpong (Ngumoha, 84.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 66.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
LEEDS: Lucas Perri – Bornauw (Bogle, 82.), Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev (Tanaka, 90+2.), Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson (Okafor, 70.), L. Nmecha (Calvert-Lewin, 70.). Menedzser: Daniel Farke

ÖSSZEFOGLALÓ

Újév reggelén a szokásosnál csendesebb volt Liverpool. A szilveszteri tűzijáték – a helyiek elmondása alapján – ezúttal visszafogottabban pattogott a dokkok fölött, mintha a város is azt érezte volna, hogy nem ez a látványos robbanások ideje. A címvédőn ugyanez a tompább fény derengett az ősz során, csak néha villant fel egy-egy régi erejű csapás, a megszokottnál ritkábban szikrázott a csapat.

A mérkőzésnapi programfüzetbe írt jegyzetében Virgil van Dijk is önkritikusan fogalmazott: „Bizakodva vágok neki az évnek, még ha tudjuk is, hogy eddig nem úgy alakult az idény, ahogy reméltük. Javulnunk kell, de a hétmeccses veretlenség biztató. Most a következetesség és a napi kemény munka a kulcs, nincs helye kifogásoknak. Indítsuk erősen 2026-ot!” – fogalmazott a csapatkapitány.

A halkabb éjszaka tehát a csapat jelenét is hűen tükrözte, mégis, amikor január elsején a Leeds érkezett az Anfieldbe, magától értetődően ismét megtelt a stadion környéke, a szurkolók pedig egyetlen közös lélegzettel igyekeztek újraindítani a gépezetet. Mindenki arcán ott ült a reményből fakadó makacs derű, mert bár az újév első meccse sosem dönt el semmit, de sok mindent elindíthat, és Liverpoolban ezúttal abban bíztak, hogy a visszafogott szilveszter után a pályán robban majd az igazi tűzijáték.

A kiapadhatatlan optimizmus elsősorban abban gyökerezett, hogy egymeccses eltiltását követően visszatérhetett a csapat egyértelműen legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányát szinte megváltóként fogadta az Anfield, nem véletlen, hogy nem sokkal a kezdés előtt, amikor egyesével bemutatták a kezdőcsapat játékosait, Szoboszlai kapta messze a legharsányabb ovációt a lelátókról. Külön örömöt jelentett a szurkolóknak, hogy a középpálya tengelyébe térhetett vissza, nem kellett visszahúzódnia a jobb oldali védő pozíciójába, s így sokkal hasznosabb lehetett az összjátékot tekintve. Szükség esetén innen visszaléphet védekezni, letámadhat, labdát szerezhet, miközben jóval aktívabban vehet részt a támadások szövésében, és/vagy érkezhet meg a kapu előtti befejezésekhez. Mindehhez kellett az is, hogy Jeremie Frimpong immár valóban ereje teljében játszhasson, ezúttal mellette, jobb oldali támadóként, a holland játékos ugyanis egy hosszabb sérülést követően csak az előző fordulóban, a Wolverhampton ellen lehetett ismét kezdő. Frimpong tehát Federico Chiesát szorította ki a legutóbbi kezdőcsapatból, míg egy sorral mögé a Tottenham ellen megsérülő és az előző fordulót kihagyó Conor Bradley tért vissza a jobb bekk posztjára. A túloldalon szintén összeállhatott volna egy hasonlóan sokat ígérő tandem, mert Kerkez Milos és Florian Wirtz párosa egy ideje már együtt csiszolódott, és egyre jobb teljesítményt mutatott. A német támadó a Brighton ellen került ki a bal szélre, azt a meccset simán hozta a Liverpool (2–0), a Tottenham ellen (2–1) már gólpasszt adott, a Wolves (2–1) kapujába pedig konkrétan be is talált, megszerezve első liverpooli gólját. Kerkez ugyanakkor végigjátszotta a csapat utóbbi négy bajnokiját – korábban legfeljebb két egymást követő kilencven percet kapott –, Arne Slot menedzser pedig most látta elérkezettnek az időt, hogy pihentesse és Andrew Robertsont küldje csatába.

Liverpool v Leeds United - Premier League
Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpool kezdőjébe (Fotó: Getty Images)

Mindent egybevetve így is egy ütőképesnek ígérkező Liverpool állt össze az újévi nyitányra, mindazonáltal nem ártott az óvatosság a Leeds-szel szemben. Először is, nem egészen egy hónapja a United hazai pályán az utolsó (utáni) pillanatig küzdve mentett pontot a címvédő ellen (3–3) – ezután történt Mohamed Szalah emlékezetes kirohanása –, másodszor pedig veretlenül zárták a decembert, amivel kényelmes távolságra kerültek a kieső zónától. Nem utolsósorban azért, mert náluk is akadt egy bombaformában játszó Dominik – Dominic Calvert-Lewin az utóbbi hat bajnokin egyaránt betalált és összesen hét gólig jutott –, igaz, teljesen érthetetlen módon Daniel Farke menedzser csak a kispadra jelölte a gólérzékeny csatárt. Harmadsorban azt is meg kell említeni, hogy legutóbbi látogatása során – még 2022 őszén – a United legyőzte a Liverpoolt az Anfieldben (2–1), és a már akkor is csapatkapitányként játszó Virgil van Dijknak az lett az első veresége hazai pályán közel ötévnyi liverpooli szolgálatot követően.

A mostani persze teljesen más mérkőzésnek ígérkezett, és bár eleinte a Leeds nem ijedt meg a saját árnyékától, de negyed óra sem kellett, hogy a hazaiak nagyon közel kerüljenek a vezetéshez, miután Hugo Ekitiké szorongatott helyzetben is Wirtz elé tudott passzolni, akinek a közeli lövését végül James Justin blokkolta önfeláldozóan. Az ijedelem után a vendégek azonnal szorosabbra fonták a védekezésüket, még a leginkább elől helyezkedő Lukas Nmecha is visszalépett a saját térfelére zárni a területet, így a Liverpool hosszú percekig képtelen volt eljutni veszéllyel Lucas Perri kapujáig. A túloldalon, a szintén brazil Alisson viszont a frászt hozta mindenkire, amikor hanyagul, laposan előre lőtt egy labdát, pontosan Ethan Ampadu elé, aki a térfél közepéről azonnal visszalőtte a kapura, a hazaiak szerencséjére azonban nem a tátongó bal sarokra, hanem középre, így Alisson javítani tudta a hibáját egy védéssel. A United szoros védekezését elsősorban Frimpong gyorsaságával lehetett zavarba hozni, ám ő sem jelentett sok veszélyt, és bár az egyik beadásánál Ekitiké veszélyesebben is fejelhetett volna, a holland többször is lesre futott, középen pedig feltörhetetlennek bizonyult a vendégcsapat.

Liverpool v Leeds United - Premier League
Kerkez Milos ezúttal csereként kapott lehetőséget (Fotó: Getty Images)

A türelemjáték a fordulást követően is folytatódott, egyik menedzser sem cserélt, jóllehet, az immár a Kop felé támadó Liverpool nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét, viszont így nagyobb rizikót vállalt az esetleges Leeds-kontrák miatt – az más kérdés, hogy ezek egyáltalán nem sorjáztak. Tekintve, hogy továbbra is jól működött a vendégek lesre állítása, a hazaiak idővel átlövésekkel próbálkoztak, Szoboszlai Dominik pedig meg is tornáztatta Lucas Perrit egy húszméteres lapos lövéssel. Jó órányi játék után elsőként Arne Slot nyúlt bele a meccsbe, egyből egy hármas cserével, és pályára küldte többek között Kerkez Milost. A cserék ellenére két kezdő, Szoboszlai és Van Dijk hozta össze a következő helyzetet: előbbi szögletét követően a holland fejelt kevéssel a bal kapufa mellé.

Liverpool v Leeds United - Premier League
Calvert-Lewin lesen volt (Fotó: Getty Images)

Nem kellett sokat várni Daniel Farke válaszára, érkezett a rettegett Calvert-Lewin, no meg Noah Okafor, aki szintén támadó, egyértelművé téve, hogy a Leeds még tervez ezt-azt. A Liverpool persze nem adta fel a kezdeményező szerepet, és Ekitiké, majd Cody Gakpo lábában is benne volt a jó kapura lövés lehetősége – a francia nem találta el a kaput, a holland próbálkozását blokkolták. Aztán mégis majdnem Calvert-Lewin lett a nyerőember, betalált Alisson kapujába, viszont lesen volt a labda átvételekor, így maradt a gól nélküli állás. A Liverpool az utolsó percekben még ment előre becsülettel, de ezen az estén egyszerűen képtelenség volt feltörni a Leeds védelmét, így az idényben először gól nélküli döntetlenre végzett a címvédő – a szilvesztert követően az újévi játéknapon is elmaradt a nagy tűzijáték.

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

19

14

3

2

37–12

+25

45

2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

3. Aston Villa

19

12

3

4

30–23

+7

39

4. Liverpool

19

10

3

6

30–26

+4

33

5. Chelsea

19

8

6

5

32–21

+11

30

6. Manchester United

19

8

6

5

33–29

+4

30

7. Sunderland

18

7

7

4

20–18

+2

28

8. Everton

19

8

4

7

20–20

0

28

9. Crystal Palace

19

7

6

6

22–21

+1

27

10. Fulham

19

8

3

8

26–27

–1

27

11. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

12. Newcastle

19

7

5

7

26–24

+2

26

13. Tottenham

18

7

4

7

27–23

+4

25

14. Brighton & Hove Albion

19

6

7

6

28–27

+1

25

15. Bournemouth

19

5

8

6

29–35

–6

23

16. Leeds United

19

5

6

8

25–32

–7

21

17. Nottingham Forest

19

5

3

11

18–30

–12

18

18. West Ham

19

3

5

11

21–38

–17

14

19. Burnley

19

3

3

13

20–37

–17

12

20. Wolverhampton

19

3

16

11–40

–29

3

PERCRŐL PERCRE

 

