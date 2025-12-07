Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

Több mint egy hónap szünet után tért vissza a Bernabéu Stadionba a Real Madrid, amely a múlt heti, Athletic Bilbao elleni háromgólos győzelem után látta vendégül a Celta Vigót. Lassan meg sem lepődtek azon a hazai szurkolók, hogy az első félidőben újabb sérülés miatt kellett idő előtt cserélnie Xabi Alonso vezetőedzőnek – ezúttal a védelem oszlopa, Éder Militao nem tudta folytatni a játékot.

A Real Madrid az első félidőben ugyan nagy fölényben futballozott, sok helyzetet azonban nem tudott kialakítani a Celta kapuja előtt. A madridiak a 46. percben jártak a legközelebb a vezetéshez, ekkor Vinícius Júnior lövését védte Ionut Radu. Előtte Arda Güler sem járt messze a góltól, de a közeli lövése elkerülte a vigói kaput. A vendégek jól védekeztek az első játékrészben, és egy-egy kontrával néha ráijesztettek a Real Madridra.

A második félidő még rosszabbul kezdődött a Real Madrid számára, mint az első: az 53. percben ugyanis váratlanul előnybe került a Celta Vigo, miután Williot Swedberg ragyogó technikai mozdulattal Courtois kapujába juttatta a labdát.

Nem sokkal később újabb csapás érte a madridiakat: a 64. percben Fran García egy perc alatt begyűjtötte második sárga lapját is, így idő előtt mehetett az öltözőbe – a Real Madrid így emberhátrányban volt kénytelen futballozni a folytatásban.

A hazaiak az emberhátrány ellenére javítottak játékukon a folytatásban, és beszorították a Celta Vigót, amely azonban stabilan védekezett. Hiába próbálkozott Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, sőt a csereként beállított Gonzalo García is, támadásban ezúttal nem volt elég pontos a fehér mezes együttes.

A 92. percben ismét villant a piros: Álvaro Carreras elvesztette a fejét, és egymás után begyűjtött két sárgát, így őt is kiállította a játékvezető. A Real Madrid kilenc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást, a Celta pedig egy újabb góllal a 93. percben eldöntötte a három pont sorsát: ekkor hátul már teljesen fellazult a hazai csapat, Iago Aspas Swedberget hozta ziccerbe, aki kicselezte Courtoist, és gyakorlatilag besétált a kapuba, kialakítva a 0–2-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)

Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)

Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)

Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)

Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)

Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)

Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

Hétfő

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)