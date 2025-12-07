Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól
Több mint egy hónap szünet után tért vissza a Bernabéu Stadionba a Real Madrid, amely a múlt heti, Athletic Bilbao elleni háromgólos győzelem után látta vendégül a Celta Vigót. Lassan meg sem lepődtek azon a hazai szurkolók, hogy az első félidőben újabb sérülés miatt kellett idő előtt cserélnie Xabi Alonso vezetőedzőnek – ezúttal a védelem oszlopa, Éder Militao nem tudta folytatni a játékot.
A Real Madrid az első félidőben ugyan nagy fölényben futballozott, sok helyzetet azonban nem tudott kialakítani a Celta kapuja előtt. A madridiak a 46. percben jártak a legközelebb a vezetéshez, ekkor Vinícius Júnior lövését védte Ionut Radu. Előtte Arda Güler sem járt messze a góltól, de a közeli lövése elkerülte a vigói kaput. A vendégek jól védekeztek az első játékrészben, és egy-egy kontrával néha ráijesztettek a Real Madridra.
A második félidő még rosszabbul kezdődött a Real Madrid számára, mint az első: az 53. percben ugyanis váratlanul előnybe került a Celta Vigo, miután Williot Swedberg ragyogó technikai mozdulattal Courtois kapujába juttatta a labdát.
Nem sokkal később újabb csapás érte a madridiakat: a 64. percben Fran García egy perc alatt begyűjtötte második sárga lapját is, így idő előtt mehetett az öltözőbe – a Real Madrid így emberhátrányban volt kénytelen futballozni a folytatásban.
A hazaiak az emberhátrány ellenére javítottak játékukon a folytatásban, és beszorították a Celta Vigót, amely azonban stabilan védekezett. Hiába próbálkozott Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, sőt a csereként beállított Gonzalo García is, támadásban ezúttal nem volt elég pontos a fehér mezes együttes.
A 92. percben ismét villant a piros: Álvaro Carreras elvesztette a fejét, és egymás után begyűjtött két sárgát, így őt is kiállította a játékvezető. A Real Madrid kilenc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást, a Celta pedig egy újabb góllal a 93. percben eldöntötte a három pont sorsát: ekkor hátul már teljesen fellazult a hazai csapat, Iago Aspas Swedberget hozta ziccerbe, aki kicselezte Courtoist, és gyakorlatilag besétált a kapuba, kialakítva a 0–2-es végeredményt.
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
16
13
1
2
47–20
+27
40
|2. Real Madrid
16
11
3
2
32–15
+17
36
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
16
9
4
3
28–15
+13
31
|5. Espanyol
15
8
3
4
19–16
+3
27
|6. Betis
15
6
6
3
25–19
+6
24
|7. Athletic Bilbao
16
7
2
7
15–20
–5
23
|8. Getafe
15
6
2
7
13–17
–4
20
|9. Elche
15
4
7
4
18–17
+1
19
|10. Celta Vigo
15
4
7
4
18–19
–1
19
|11. Alaves
15
5
3
7
13–15
–2
18
|12. Rayo Vallecano
15
4
5
6
13–16
–3
17
|13. Sevilla
15
5
2
8
20–24
–4
17
|14. Real Sociedad
15
4
4
7
19–22
–3
16
|15. Valencia
15
3
6
6
14–23
–9
15
|16. Mallorca
15
3
5
7
15–22
–7
14
|17. Osasuna
14
3
3
8
12–18
–6
12
|18. Girona
15
2
6
7
13–29
–16
12
|19. Oviedo
15
2
4
9
7–22
–15
10
|20. Levante
14
2
3
9
16–26
–10
9