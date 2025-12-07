Nemzeti Sportrádió

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 23:03
null
Xabi Alonso vakarhatta a fejét a Celta elleni vereség után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid spanyol foci Celta Vigo La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Real Madrid nagy meglepetésre hazai pályán 2–0-ra kikapott a Celta Vigótól.

Több mint egy hónap szünet után tért vissza a Bernabéu Stadionba a Real Madrid, amely a múlt heti, Athletic Bilbao elleni háromgólos győzelem után látta vendégül a Celta Vigót. Lassan meg sem lepődtek azon a hazai szurkolók, hogy az első félidőben újabb sérülés miatt kellett idő előtt cserélnie Xabi Alonso vezetőedzőnek – ezúttal a védelem oszlopa, Éder Militao nem tudta folytatni a játékot.

A Real Madrid az első félidőben ugyan nagy fölényben futballozott, sok helyzetet azonban nem tudott kialakítani a Celta kapuja előtt. A madridiak a 46. percben jártak a legközelebb a vezetéshez, ekkor Vinícius Júnior lövését védte Ionut Radu. Előtte Arda Güler sem járt messze a góltól, de a közeli lövése elkerülte a vigói kaput. A vendégek jól védekeztek az első játékrészben, és egy-egy kontrával néha ráijesztettek a Real Madridra.

A második félidő még rosszabbul kezdődött a Real Madrid számára, mint az első: az 53. percben ugyanis váratlanul előnybe került a Celta Vigo, miután Williot Swedberg ragyogó technikai mozdulattal Courtois kapujába juttatta a labdát.

Nem sokkal később újabb csapás érte a madridiakat: a 64. percben Fran García egy perc alatt begyűjtötte második sárga lapját is, így idő előtt mehetett az öltözőbe – a Real Madrid így emberhátrányban volt kénytelen futballozni a folytatásban.

A hazaiak az emberhátrány ellenére javítottak játékukon a folytatásban, és beszorították a Celta Vigót, amely azonban stabilan védekezett. Hiába próbálkozott Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, sőt a csereként beállított Gonzalo García is, támadásban ezúttal nem volt elég pontos a fehér mezes együttes.

A 92. percben ismét villant a piros: Álvaro Carreras elvesztette a fejét, és egymás után begyűjtött két sárgát, így őt is kiállította a játékvezető. A Real Madrid kilenc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást, a Celta pedig egy újabb góllal a 93. percben eldöntötte a három pont sorsát: ekkor hátul már teljesen fellazult a hazai csapat, Iago Aspas Swedberget hozta ziccerbe, aki kicselezte Courtoist, és gyakorlatilag besétált a kapuba, kialakítva a 0–2-es végeredményt. 

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.) 
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)

Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona

16

13

1

2

47–20

+27 

40 

  2. Real Madrid

16

11

3

2

32–15

+17 

36 

  3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

  4. Atlético Madrid

16

9

4

3

28–15

+13 

31 

  5. Espanyol

15

8

3

4

19–16

+3 

27 

  6. Betis

15

6

6

3

25–19

+6 

24 

  7. Athletic Bilbao

16

7

2

7

15–20

–5 

23 

  8. Getafe

15

6

2

7

13–17

–4 

20 

  9. Elche

15

4

7

4

18–17

+1 

19 

10. Celta Vigo

15

4

7

4

18–19

–1 

19 

11. Alaves

15

5

3

7

13–15

–2 

18 

12. Rayo Vallecano

15

4

5

6

13–16

–3 

17 

13. Sevilla

15

5

2

8

20–24

–4 

17 

14. Real Sociedad

15

4

4

7

19–22

–3 

16 

15. Valencia

15

3

6

6

14–23

–9 

15 

16. Mallorca

15

3

5

7

15–22

–7 

14 

17. Osasuna

14

3

3

8

12–18

–6 

12 

18. Girona

15

2

6

7

13–29

–16 

12 

19. Oviedo

15

2

4

9

7–22

–15 

10 

20. Levante

14

2

3

9

16–26

–10 

az állás

 

 

Real Madrid spanyol foci Celta Vigo La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

Spanyol labdarúgás
6 órája

Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 23:03

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 20:39

Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 16:34

A kapusok voltak a főszereplők, nem bírt egymással az Oviedo és a Mallorca

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 23:00

Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 15:49

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 23:49

Real Madrid: megint hosszabb időre kidőlt Trent Alexander-Arnold

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 14:07
Ezek is érdekelhetik