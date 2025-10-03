Egy 90. percbeli fejessel gyűrte le az Osasuna odahaza a Getafét

Az első félidő derekán még a Getafe szerzett vezetést Pamplonában, miután Milla zseniális meglátással beívelt labdáját Borja Mayoral juttatta a kapuba. Az egyenlítés a szünet előtt érkezett, egy szabadrúgás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, s Abel Bretones 20 méterről bődületes gólt akasztott a jobb felsőbe. A fordulás után tovább gyűrték egymást a felek, s már sokan elkönyvelték a döntetlent, de a 90. percben egy szöglet után Alejandro Catena őrizet nélkül maradt a 16-oson belül, s az Osasuna belső védője az ötösről a hálóba bólintotta csapata győztes gólját. 2–1

Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)

