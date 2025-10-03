Egy 90. percbeli fejessel gyűrte le az Osasuna odahaza a Getafét

Az első félidő derekán még a Getafe szerzett vezetést Pamplonában, miután Milla zseniális meglátással beívelt labdáját Borja Mayoral juttatta a kapuba. Az egyenlítés a szünet előtt érkezett, egy szabadrúgás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, s Abel Bretones 20 méterről bődületes gólt akasztott a jobb felsőbe. A fordulás után tovább gyűrték egymást a felek, s már sokan elkönyvelték a döntetlent, de a 90. percben egy szöglet után Alejandro Catena őrizet nélkül maradt a 16-oson belül, s az Osasuna belső védője az ötösről a hálóba bólintotta csapata győztes gólját. 2–1
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)
SZOMBATI PROGRAM
14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAPI PROGRAM
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|7
|6
|1
|–
|21–5
|+16
|19
|2. Real Madrid
|7
|6
|–
|1
|16–8
|+8
|18
|3. Villarreal
|7
|5
|1
|1
|13–5
|+8
|16
|4. Elche
|7
|3
|4
|–
|10–6
|+4
|13
|5. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|6. Betis
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|7. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|8. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|9. Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|10. Athletic Bilbao
|7
|3
|1
|3
|7–8
|–1
|10
|12. Alaves
|7
|2
|2
|3
|6–7
|–1
|8
|13. Valencia
|7
|2
|2
|3
|9–12
|–3
|8
|14. Oviedo
|7
|2
|–
|5
|4–12
|–8
|6
|15. Levante
|7
|1
|2
|4
|11–14
|–3
|5
|16. Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7–10
|–3
|5
|17. Celta Vigo
|7
|–
|5
|2
|6–9
|–3
|5
|18. Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|7–11
|–4
|5
|19. Mallorca
|7
|1
|2
|4
|6–11
|–5
|5
|20. Girona
|7
|–
|3
|4
|3–16
|–13
|3