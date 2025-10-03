Nemzeti Sportrádió

Egy 90. percbeli fejessel gyűrte le az Osasuna odahaza a Getafét

2025.10.03. 23:10
Alejandro Catena lett a pamplonaiak hőse (Fotó: Getty Images)
Az Osasuna hazai pályán 2–1-re legyőzte a Getafét a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Az első félidő derekán még a Getafe szerzett vezetést Pamplonában, miután Milla zseniális meglátással beívelt labdáját Borja Mayoral juttatta a kapuba. Az egyenlítés a szünet előtt érkezett, egy szabadrúgás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, s Abel Bretones 20 méterről bődületes gólt akasztott a jobb felsőbe. A fordulás után tovább gyűrték egymást a felek, s már sokan elkönyvelték a döntetlent, de a 90. percben egy szöglet után Alejandro Catena őrizet nélkül maradt a 16-oson belül, s az Osasuna belső védője az ötösről a hálóba bólintotta csapata győztes gólját. 2–1

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)

SZOMBATI PROGRAM
14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAPI PROGRAM
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Barcelona76121–5+1619
2. Real Madrid76116–8+818
3. Villarreal751113–5+816
4. Elche73410–6+413
5. Atlético Madrid733114–9+512
6. Betis733111–7+412
7. Espanyol733110–9+112
8. Getafe83239–11–211
9. Sevilla731311–10+110
10. Osasuna83147–8–110
10. Athletic Bilbao73137–8–110
12. Alaves72236–7–18
13. Valencia72239–12–38
14. Oviedo7254–12–86
15. Levante712411–14–35
16. Rayo Vallecano71247–10–35
17. Celta Vigo7526–9–35
18. Real Sociedad71247–11–45
19. Mallorca71246–11–55
20. Girona7343–16–133

 

 

