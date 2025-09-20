Militao és Mbappé is távolról volt eredményes – az Espanyol legyőzésével továbbra is hibátlan a Real Madrid

Több változtatást is végrehajtott a madridi kezdőcsapatban az előző bajnokihoz képest Xabi Alonso, az eltiltott Dean Huijsent Raúl Asencio pótolta a védelem tengelyében, Arda Güler helyén Federico Valverde robotolt a középpályán, míg a csatársorban az idény során először került a kezdőcsapatba Gonzalo García. A másik oldalon a Mallorca elleni meccs kezdőjéhez képest csak egy helyen változtatott Manolo González, az előző hétvégén piros lapot kapó Pere Milla helyett Edu Expósito jutott szóhoz a Santiago Bernabéuban.
A Real Madrid már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, de az idényt egyébként jól kezdő Espanyol betömörülve, mély blokkban védekezett, így sokáig csak meddő mezőfölényre futotta a fővárosiak részéről, míg a vendégek azért időnként végig tudtak vinni egy-egy ellentámadást, igaz, Courtois-t már nem tudták megdolgoztatni – leszámítva egy átlövést a mérkőzés második percében, amit könnyedén fogott a belga.
Az áttörés a 22. percben érkezett, amikor Éder Militao gondolt egyet, s 30 méterről irgalmatlan nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Nem sokkal később Mastantuono került gólhelyzetbe, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Dmitrovics. A szünet előtt Mbappé növelhette volna a Real előnyét, de hiába kapott remek labdát a bal szélen fickándozó, majd onnan centerező Viníciustól, lövése nem találta el a kaput.
A fordulás után azonnal bekezdett Xabi Alonso csapata, s ami Kylian Mbappénak nem ment közelről, az ment távolról: a francia támadó 22 méterről lőtt a jobb alsóba a védők takarásából – Dmitrovics későn vette észre a rövid sarokba csapódó labdát. A folytatásban is jöttek a madridi lehetőségek, előbb Mbappé emelt a kapu fölé éles szögből (a labdát Mastantuono varázsolta a francia elé), majd Vinícius találta el a jobb oldali kapufát.
A mérkőzés utolsó szakaszában visszavettek a tempóból a felek, majd csereként pályára lépett a hosszabb sérülés után visszatérő Jude Bellingham, Eduardo Camavinga páros – az eredmény ezzel együtt nem változott, a Real Madrid továbbra is százszázalékosan áll a tabella élén. 2–0
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Real Madrid–Espanyol 2–0 (É. Militao 22., K. Mbappé 47.)
Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)
Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)
Később
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|5
|5
|–
|–
|10–2
|+8
|15
|2. Barcelona
|4
|3
|1
|–
|13–3
|+10
|10
|3. Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8–7
|+1
|10
|4. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|5. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|7. Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8–3
|+5
|7
|8. Alaves
|4
|2
|1
|1
|4–3
|+1
|7
|9. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|10. Osasuna
|4
|2
|–
|2
|3–2
|+1
|6
|11. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|12. Levante
|5
|1
|1
|3
|9–9
|0
|4
|13. Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7–7
|0
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|15. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|16. Valencia
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|17. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|18. Real Sociedad
|5
|–
|2
|3
|5–9
|–4
|2
|19. Mallorca
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
|20. Girona
|5
|–
|1
|4
|2–15
|–13
|1