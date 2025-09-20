Militao és Mbappé is távolról volt eredményes – az Espanyol legyőzésével továbbra is hibátlan a Real Madrid

Több változtatást is végrehajtott a madridi kezdőcsapatban az előző bajnokihoz képest Xabi Alonso, az eltiltott Dean Huijsent Raúl Asencio pótolta a védelem tengelyében, Arda Güler helyén Federico Valverde robotolt a középpályán, míg a csatársorban az idény során először került a kezdőcsapatba Gonzalo García. A másik oldalon a Mallorca elleni meccs kezdőjéhez képest csak egy helyen változtatott Manolo González, az előző hétvégén piros lapot kapó Pere Milla helyett Edu Expósito jutott szóhoz a Santiago Bernabéuban.

A Real Madrid már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, de az idényt egyébként jól kezdő Espanyol betömörülve, mély blokkban védekezett, így sokáig csak meddő mezőfölényre futotta a fővárosiak részéről, míg a vendégek azért időnként végig tudtak vinni egy-egy ellentámadást, igaz, Courtois-t már nem tudták megdolgoztatni – leszámítva egy átlövést a mérkőzés második percében, amit könnyedén fogott a belga.

Az áttörés a 22. percben érkezett, amikor Éder Militao gondolt egyet, s 30 méterről irgalmatlan nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Nem sokkal később Mastantuono került gólhelyzetbe, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Dmitrovics. A szünet előtt Mbappé növelhette volna a Real előnyét, de hiába kapott remek labdát a bal szélen fickándozó, majd onnan centerező Viníciustól, lövése nem találta el a kaput.

A fordulás után azonnal bekezdett Xabi Alonso csapata, s ami Kylian Mbappénak nem ment közelről, az ment távolról: a francia támadó 22 méterről lőtt a jobb alsóba a védők takarásából – Dmitrovics későn vette észre a rövid sarokba csapódó labdát. A folytatásban is jöttek a madridi lehetőségek, előbb Mbappé emelt a kapu fölé éles szögből (a labdát Mastantuono varázsolta a francia elé), majd Vinícius találta el a jobb oldali kapufát.

A mérkőzés utolsó szakaszában visszavettek a tempóból a felek, majd csereként pályára lépett a hosszabb sérülés után visszatérő Jude Bellingham, Eduardo Camavinga páros – az eredmény ezzel együtt nem változott, a Real Madrid továbbra is százszázalékosan áll a tabella élén. 2–0

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Real Madrid–Espanyol 2–0 (É. Militao 22., K. Mbappé 47.)

Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)

Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)

Később

18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Osasuna

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)