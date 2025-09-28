La Liga: idegenben nagyon megy a Sevillának, már harmadszor nyert

A mérkőzés egyetlen gólját Akor Adams lőtte nem sokkal a lefújás előtt: a 69. percben becserélt nigériai támadó egy gyors ellencsapás végén, José Carmona középre adásából bombázott a léc alá.
A Sevilla mindhárom eddigi győzelmét idegenben érte el (korábban a Girona és az Alavés otthonában nyert), a Rayo immár hat forduló óta nyeretlen.
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (Akor Adams 87.)
Kiállítva: Camello (90+8., Rayo)
Később
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
Szombaton játszották
Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)
Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
|1. Real Madrid
7
6
–
1
16– 8
+8
18
|2. FC Barcelona
6
5
1
–
19– 4
+15
16
|3. Villarreal
7
5
1
1
13– 5
+8
16
|4. Atlético Madrid
7
3
3
1
14– 9
+5
12
|5. Espanyol
7
3
3
1
10– 9
+1
12
|6. Getafe
7
3
2
2
8– 9
–1
11
|7. Elche
6
2
4
–
8– 5
+3
10
|8. Sevilla
7
3
1
3
11–10
+1
10
|9. Athletic Bilbao
7
3
1
3
7– 8
–1
10
|10. Betis
6
2
3
1
9– 7
+2
9
|11. Alaves
7
2
2
3
6– 7
–1
8
|12. Valencia
6
2
2
2
8–10
–2
8
|13. Osasuna
6
2
1
3
5– 5
0
7
|14. Celta Vigo
6
–
5
1
5– 7
–2
5
|15. Levante
7
1
2
4
11–14
–3
5
|16. Rayo Vallecano
7
1
2
4
7–10
–3
5
|17. Real Sociedad
6
1
2
3
6– 9
–3
5
|18. Mallorca
7
1
2
4
6–11
–5
5
|19. Oviedo
6
1
–
5
2–11
–9
3
|20. Girona
7
–
3
4
3–16
–13
3