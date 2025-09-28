Nemzeti Sportrádió

La Liga: idegenben nagyon megy a Sevillának, már harmadszor nyert

K. Zs.K. Zs.
2025.09.28. 16:10
Akor Adams gólöröme (Fotó: Getty Images)
Rayo Vallecano Spíler Tv Sevilla La Liga
A Sevilla 1–0-ra győzött a Rayo Vallecano otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén.

A mérkőzés egyetlen gólját Akor Adams lőtte nem sokkal a lefújás előtt: a 69. percben becserélt nigériai támadó egy gyors ellencsapás végén, José Carmona középre adásából bombázott a léc alá.

A Sevilla mindhárom eddigi győzelmét idegenben érte el (korábban a Girona és az Alavés otthonában nyert), a Rayo immár hat forduló óta nyeretlen.

 

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (Akor Adams 87.)
Kiállítva: Camello (90+8., Rayo)
Később
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
Szombaton játszották
Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)
Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

   
  1. Real Madrid

7

6

1

16–  8

+8

18

  2. FC Barcelona

6

5

1

19–  4

+15

16

  3. Villarreal

7

5

1

1

13–  5

+8

16

  4. Atlético Madrid

7

3

3

1

14–  9

+5

12

  5. Espanyol

7

3

3

1

10–  9

+1

12

  6. Getafe

7

3

2

2

  8–  9

–1

11

  7. Elche

6

2

4

  8–  5

+3

10

  8. Sevilla

7

3

1

3

11–10

+1

10

  9. Athletic Bilbao

7

3

1

3

  7–  8

–1

10

10. Betis

6

2

3

1

  9–  7

+2

  9

11. Alaves

7

2

2

3

  6–  7

–1

  8

12. Valencia

6

2

2

2

  8–10

–2

  8

13. Osasuna

6

2

1

3

  5–  5

0

  7

14. Celta Vigo

6

5

1

  5–  7

–2

  5

15. Levante

7

1

2

4

11–14

–3

  5

16. Rayo Vallecano

7

1

2

4

  7–10

–3

  5

17. Real Sociedad

6

1

2

3

  6–  9

–3

  5

18. Mallorca

7

1

2

4

  6–11

–5

  5

19. Oviedo

6

1

5

  2–11

–9

  3

20. Girona

7

3

4

  3–16

–13

  3

 

 

