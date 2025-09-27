Nemzeti Sportrádió

Nico Williams nélkül nem megy az Athletic Bilbaónak

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 23:01
A Villarreal legyőzte az Athletic Bilbaót (Fotó: Getty Images)
Címkék
Villarreal Athletic Bilbao La Liga
A Villarreal hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót a spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. A Mallorca először nyert.

Alberto Moleiro góljával tartotta otthon a Villarreal a három pontot, az öt perccel korábban beálló játékos 14 méterről lőtt a Bilbao kapujába a szombat esti mérkőzésen.

Az Athletic Nico Williams sérülése óta gödörbe került, az utolsó négy bajnokiján egy pontot szerzett, ráadásul a Bajnokok Ligájában is kikapott az Arsenaltól.

Első győzelmét ünnepelte a Mallorca, amely Aszano Takuma 37. percben szerzett góljával győzte le az Alavést, de így is kieső helyen áll.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, szombat
Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)
Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Vasárnap játsszák
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid76116–8+818
2. Barcelona65119–4+1516
3. Villarreal751113–5+816
4. Atlético Madrid733114–9+512
5. Espanyol733110–9+112
6. Getafe73228–9–111
7. Elche6248–5+310
8. Athletic Bilbao73137–8–110
9. Betis62319–7+29
10. Alaves72236–7–18
11. Valencia62228–10–28
12. Sevilla621310–1007
13. Osasuna62135–507
14. Rayo Vallecano61237–9–25
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Levante712411–14–35
17. Real Sociedad61236–9–35
18. Mallorca71246–11–55
19. Oviedo6152–11–93
20. Girona7343–16–133

 

 

Villarreal Athletic Bilbao La Liga
Legfrissebb hírek

Eddig tartott a hibátlan idény: őrült, hétgólos fővárosi derbin ütötte ki az Atlético a Real Madridot

Spanyol labdarúgás
6 órája

La Liga: a Getafe ikszelt hazai pályán a Levantéval

Spanyol labdarúgás
8 órája

Megszületett az első gól nélküli döntetlen a spanyol bajnokságban – továbbra is nyeretlen a Girona

Spanyol labdarúgás
2025.09.26. 22:56

Lamine Yamal visszatért a pályára – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.09.26. 15:40

Ötös lista: íme, az elitligák eddigi meglepetéscsapatai!

Minden más foci
2025.09.26. 15:21

A Barca egy nem mindennapi góllal hátrányba került, de végül begyűjtötte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2025.09.25. 23:36

Ritkán látott kapushiba döntött, pamplonai döntetlenjével továbbra is veretlen az újonc Elche

Spanyol labdarúgás
2025.09.25. 21:57

Szélütés miatt kórházba került a korábbi kiváló spanyol labdarúgó

Spanyol labdarúgás
2025.09.25. 19:57
Ezek is érdekelhetik