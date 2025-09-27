Nico Williams nélkül nem megy az Athletic Bilbaónak

Alberto Moleiro góljával tartotta otthon a Villarreal a három pontot, az öt perccel korábban beálló játékos 14 méterről lőtt a Bilbao kapujába a szombat esti mérkőzésen.

Az Athletic Nico Williams sérülése óta gödörbe került, az utolsó négy bajnokiján egy pontot szerzett, ráadásul a Bajnokok Ligájában is kikapott az Arsenaltól.

Első győzelmét ünnepelte a Mallorca, amely Aszano Takuma 37. percben szerzett góljával győzte le az Alavést, de így is kieső helyen áll.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombat

Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)

Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)

Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)

Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Vasárnap játsszák

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Espanyol 0–0