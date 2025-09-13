A Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első sikerét az Atlético Madrid

ATHLETIC BILBAO–ALAVÉS
Az Alavés 2020 óta nem győzte le az Athletic Bilbaót, idegenben húsz éve, 2005-ben nyert legutóbb. Az első félidő a forduló előtt hibátlan mérlegű baszkokról szólt, de a sérült Nico Williams hiányában nem tudtak igazán komoly helyzetet kidolgozni. Az 57. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést az Alavés: jobb oldali szögletet először még nem tette középre a szünetben beállt Denis Suárez, második kísérletre beívelte a labdát, ami Álex Berenguer lábáról a kapuba pattant. Az öngól az Athletic Bilbao hibátlan mérlegének végét jelentette, az Alavés négy forduló után három győzelemmel áll.
ATLÉTICO MADRID–VILLARREAL
A nyáron alaposan megerősítette keretét az Atlético Madrid ennek ellenére az első három fordulóban nyeretlen maradt a La Ligában. A legnagyobb erősítésnek számító Álex Baena sérülés miatt továbbra sem bevethető, így nem lépett pályára korábbi csapata, a Villarreal ellen. A madridiak így is korán vezetést szereztek: egy gyors ellentámadás végén Julián Álvarez passzát Pablo Barrios lőtte a bal alsó sarokba.
A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a 15. percben Alberto Moleiro ígéretes helyzetből lőtt mellé, míg Nicolas Pépé szabadrúgása a lécen csattant. A madridiak a második félidő elején is betaláltak, Marcos Llorente jobb oldalról érkező beadását Nicolás González fejelte hat méterről a jobb felsőbe. A második gól eldöntötte a találkozót, az Atlético Madrid a Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
SZOMBAT
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
4
4
–
–
8–2
+6
12
|2. Athletic Bilbao
4
3
–
1
6–4
+2
9
|Getafe
4
3
–
1
6–4
+2
9
|4. Villarreal
4
2
1
1
8–3
+5
7
|5. FC Barcelona
3
2
1
–
7–3
+4
7
|6. Espanyol
3
2
1
–
5–3
+2
7
|7. Alaves
4
2
1
1
4–3
+1
7
|8. Elche
4
1
3
–
6–4
+2
6
|9. Atlético Madrid
4
1
2
1
5–4
+1
5
|10. Betis
4
1
2
1
4–4
0
5
|11. Valencia
3
1
1
1
4–2
+2
4
|12. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
+1
4
|13. Sevilla
4
1
1
2
7–7
0
4
|14. Osasuna
3
1
–
2
1–2
–1
3
|15. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
–2
3
|16. Oviedo
4
1
–
3
1–7
–6
3
|17. Real Sociedad
4
–
2
2
4–6
–2
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
–4
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
–4
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
–9
0