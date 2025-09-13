A Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első sikerét az Atlético Madrid

Nemzeti Sportrádió

2025.09.13.
Legyőzte a Villarrealt az Atlético (Fotó: Getty Images)
Az Alavés egy öngóllal nyert az Athletic Bilbao otthonában a La Liga 4. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy már csak a Real Madrid hibátlan a spanyol bajnokságban. Szombat este az Atlético Madrid a Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.

ATHLETIC BILBAO–ALAVÉS

Az Alavés 2020 óta nem győzte le az Athletic Bilbaót, idegenben húsz éve, 2005-ben nyert legutóbb. Az első félidő a forduló előtt hibátlan mérlegű baszkokról szólt, de a sérült Nico Williams hiányában nem tudtak igazán komoly helyzetet kidolgozni. Az 57. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést az Alavés: jobb oldali szögletet először még nem tette középre a szünetben beállt Denis Suárez, második kísérletre beívelte a labdát, ami Álex Berenguer lábáról a kapuba pattant. Az öngól az Athletic Bilbao hibátlan mérlegének végét jelentette, az Alavés négy forduló után három győzelemmel áll.

ATLÉTICO MADRID–VILLARREAL

A nyáron alaposan megerősítette keretét az Atlético Madrid ennek ellenére az első három fordulóban nyeretlen maradt a La Ligában. A legnagyobb erősítésnek számító Álex Baena sérülés miatt továbbra sem bevethető, így nem lépett pályára korábbi csapata, a Villarreal ellen. A madridiak így is korán vezetést szereztek: egy gyors ellentámadás végén Julián Álvarez passzát Pablo Barrios lőtte a bal alsó sarokba.

A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a 15. percben Alberto Moleiro ígéretes helyzetből lőtt mellé, míg Nicolas Pépé szabadrúgása a lécen csattant. A madridiak a második félidő elején is betaláltak, Marcos Llorente jobb oldalról érkező beadását Nicolás González fejelte hat méterről a jobb felsőbe. A második gól eldöntötte a találkozót, az Atlético Madrid a Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
SZOMBAT
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)

VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

4

4

8–2

+6

12

  2. Athletic Bilbao

4

3

1

6–4

+2

9

      Getafe

4

3

1

6–4

+2

9

  4. Villarreal

4

2

1

1

8–3

+5

7

  5. FC Barcelona

3

2

1

7–3

+4

7

  6. Espanyol

3

2

1

5–3

+2

7

  7. Alaves

4

2

1

1

4–3

+1

7

  8. Elche

4

1

3

6–4

+2

6

  9. Atlético Madrid

4

1

2

1

5–4

+1

5

10. Betis

4

1

2

1

4–4

0

5

11. Valencia

3

1

1

1

4–2

+2

4

12. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

+1

4

13. Sevilla

4

1

1

2

7–7

0

4

14. Osasuna

3

1

2

1–2

–1

3

15. Celta Vigo

4

3

1

3–5

–2

3

16. Oviedo

4

1

3

1–7

–6

3

17. Real Sociedad

4

2

2

4–6

–2

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

–4

1

19. Levante

3

3

3–7

–4

0

20. Girona

3

3

1–10

–9

0

 

 

