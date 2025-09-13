A Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első sikerét az Atlético Madrid

ATHLETIC BILBAO–ALAVÉS

Az Alavés 2020 óta nem győzte le az Athletic Bilbaót, idegenben húsz éve, 2005-ben nyert legutóbb. Az első félidő a forduló előtt hibátlan mérlegű baszkokról szólt, de a sérült Nico Williams hiányában nem tudtak igazán komoly helyzetet kidolgozni. Az 57. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést az Alavés: jobb oldali szögletet először még nem tette középre a szünetben beállt Denis Suárez, második kísérletre beívelte a labdát, ami Álex Berenguer lábáról a kapuba pattant. Az öngól az Athletic Bilbao hibátlan mérlegének végét jelentette, az Alavés négy forduló után három győzelemmel áll.

ATLÉTICO MADRID–VILLARREAL

A nyáron alaposan megerősítette keretét az Atlético Madrid ennek ellenére az első három fordulóban nyeretlen maradt a La Ligában. A legnagyobb erősítésnek számító Álex Baena sérülés miatt továbbra sem bevethető, így nem lépett pályára korábbi csapata, a Villarreal ellen. A madridiak így is korán vezetést szereztek: egy gyors ellentámadás végén Julián Álvarez passzát Pablo Barrios lőtte a bal alsó sarokba.

A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a 15. percben Alberto Moleiro ígéretes helyzetből lőtt mellé, míg Nicolas Pépé szabadrúgása a lécen csattant. A madridiak a második félidő elején is betaláltak, Marcos Llorente jobb oldalról érkező beadását Nicolás González fejelte hat méterről a jobb felsőbe. A második gól eldöntötte a találkozót, az Atlético Madrid a Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

SZOMBAT

Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)

Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)

Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)

Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)