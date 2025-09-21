La Liga: újra döntetlent játszott az Atlético

A spanyol bajnokság mérkőzéseinek sorában nem a felejthetetlen találkozók sorát gyarapítja majd a Celta Vigo vasárnapi látogatása a Rayo Vallecano otthonában: az egyetlen, kaput eltaláló lövést hozó első félidő után a másodikban már némiképpen feljavultak a csapatok. A vendég Celta hamar vezetést szerzett Borja Iglesias révén, a hazaiak a játékrész közepén Jorge de Frutos jóvoltából egyenlítettek. Az egy pontra mindkét csapat rászolgált, győzelmet azonban egyik sem érdemelt a kevés igazi gólhelyzetet hozó kilencven perc után.

A nap második meccse is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, ám Mallorcán mindössze már az első negyedórát sem kellett végigvárni, hogy beszédtémát szolgáltasson az Atlético Madrid elleni mérkőzés. Előbb Pablo Barrios lövése csattant a kapufán, majd a 12. percben a hazaiak védője, Antonio Raillo kezét találta el a labda a tizenhatoson belül becsúszás közben, a játékvezető büntetőt ítélt, Julián Álvarez lövését azonban a jó irányba vetődő Leo Roman hárította. Gól azonban a folytatásban sem született a szünetig, sőt, kezdett szépen fokozatosan ellaposodni a meccs a második félidő közepére. Aztán eljött a 73. perc, amikor egyből felpezsdültek az események, a csereként tíz perccel korábban pályára lépő Alexander Sörloth durva talpalása után egyből piros lapot kapott, így megfogyatkozott az Atlético. Ennek ellenére néhány perccel később a létszámhátrányba kerülő fővárosi csapat szerzett vezetést, Connor Gallagher pofozott a hálóba egy kipattanót. Mégsem örülhetett győzelemnek az Atlético, mert öt perccel a rendes játékidő vége előtt Vedat Muriqi szép fejesével beállította az 1–1-es végeredményt. Ezzel az Atleti idénybeli ötödik bajnokiján a harmadik döntetlenjét játszotta.

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Celta Vigo 1–1 (De Frutos 65., ill. B. Iglesias 49.)

Mallorca–Atlético Madrid 1–1 (Muriqi 85., ill. Gallagher 79.)

KÉSŐBB

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

