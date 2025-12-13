Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát
Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid
A Barcelona hat egymást követő győzelemmel várta az Osasuna elleni mérkőzést a bajnokságban, a katalánok az Osasunát fogadták.
Az első félidőben csak lesgólig jutott el Hansi Flick csapata: a gólt fejelő Ferran Torres ugyan nem volt előrébb, mint védője, de Raphinha és Lamine Yamal kisszöglete a visszajátszások alapján nem volt tökéletes...
A spanyol válogatott támadónak több lehetősége adódott az első félidőben, ám a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre.
A hazaiak végül az utolsó húsz percben fordították a maguk javára a mérkőzést. A 70. percben Pedri passzával Raphinha megindult, majd 17 méterről a bal sarokba lőtt. A 84. percben Jules Koundé beadása után Alejandro Catena borzasztóan ért a labdába, amely Raphinha elé került, a brazilnak pedig bő egy méterről nem okozott problémát a kapuba lőni. A Barcelona így sorozatban a hetedik bajnokiját is megnyerte, s ezzel megerősítette vezető helyét.
A Mallorca a hajrában őrölte fel az Elchét, és lezárta három mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)
FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)
Korábban:
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Később
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|17
|14
|1
|2
|49–20
|+29
|43
|2. Real Madrid
|16
|11
|3
|2
|32–15
|+17
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|17
|10
|4
|3
|30–16
|+14
|34
|5. Espanyol
|15
|8
|3
|4
|19–16
|+3
|27
|6. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|7. Athletic Bilbao
|16
|7
|2
|7
|15–20
|–5
|23
|8. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|9. Elche
|16
|4
|7
|5
|19–20
|–1
|19
|10. Celta Vigo
|15
|4
|7
|4
|18–19
|–1
|19
|11. Alaves
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|12. Rayo Vallecano
|15
|4
|5
|6
|13–16
|–3
|17
|13. Sevilla
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|14. Mallorca
|16
|4
|5
|7
|18–23
|–5
|17
|15. Real Sociedad
|15
|4
|4
|7
|19–22
|–3
|16
|16. Osasuna
|16
|4
|3
|9
|14–20
|–6
|15
|17. Valencia
|16
|3
|6
|7
|15–25
|–10
|15
|18. Girona
|15
|2
|6
|7
|13–29
|–16
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|15
|2
|3
|10
|16–28
|–12
|9