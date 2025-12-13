Nemzeti Sportrádió

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 20:26
Raphinha (jobbra) kétszer volt eredményes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Osasuna  Barcelona La Liga
A Barcelona Raphinha duplájával győzte le 2–0-ra az Osasunát a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójában. A Mallorca az Elche ellen otthon tartotta a három pontot.
Spanyol labdarúgás
5 órája

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

A Valencia továbbra is rossz formában van.

A Barcelona hat egymást követő győzelemmel várta az Osasuna elleni mérkőzést a bajnokságban, a katalánok az Osasunát fogadták. 

Az első félidőben csak lesgólig jutott el Hansi Flick csapata: a gólt fejelő Ferran Torres ugyan nem volt előrébb, mint védője, de Raphinha és Lamine Yamal kisszöglete a visszajátszások alapján nem volt tökéletes...

A spanyol válogatott támadónak több lehetősége adódott az első félidőben, ám a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre.

A hazaiak végül az utolsó húsz percben fordították a maguk javára a mérkőzést. A 70. percben Pedri passzával Raphinha megindult, majd 17 méterről a bal sarokba lőtt. A 84. percben Jules Koundé beadása után Alejandro Catena borzasztóan ért a labdába, amely Raphinha elé került, a brazilnak pedig bő egy méterről nem okozott problémát a kapuba lőni. A Barcelona így sorozatban a hetedik bajnokiját is megnyerte, s ezzel megerősítette vezető helyét.

A Mallorca a hajrában őrölte fel az Elchét, és lezárta három mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)
FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)
Korábban:
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Később
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona17141249–20+29 43 
2. Real Madrid16113232–15+17 36 
3. Villarreal15112231–13+18 35 
4. Atlético Madrid17104330–16+14 34 
5. Espanyol1583419–16+3 27 
6. Betis1566325–19+6 24 
7. Athletic Bilbao1672715–20–5 23 
8. Getafe1562713–17–4 20 
9. Elche1647519–20–1 19 
10. Celta Vigo1547418–19–1 19 
11. Alaves1553713–15–2 18 
12. Rayo Vallecano1545613–16–3 17 
13. Sevilla1552820–24–4 17 
14. Mallorca1645718–23–5 17 
15. Real Sociedad1544719–22–3 16 
16. Osasuna1643914–20–6 15 
17. Valencia1636715–25–10 15 
18. Girona1526713–29–16 12 
19. Oviedo152497–22–15 10 
20. Levante15231016–28–12 

 

 

Osasuna  Barcelona La Liga
Legfrissebb hírek

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
5 órája

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Spanyol labdarúgás
22 órája

Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
22 órája

Megvédte Xabi Alonsót a Barca egykori sztárja is

Spanyol labdarúgás
2025.12.11. 16:56

Vezetett a Frankfurt, de Koundé duplájával a Barcelona győzött

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 22:59

Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 23:05

Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 10:04

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

Spanyol labdarúgás
2025.12.07. 23:03
Ezek is érdekelhetik