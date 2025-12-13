Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

A Barcelona hat egymást követő győzelemmel várta az Osasuna elleni mérkőzést a bajnokságban, a katalánok az Osasunát fogadták.

Az első félidőben csak lesgólig jutott el Hansi Flick csapata: a gólt fejelő Ferran Torres ugyan nem volt előrébb, mint védője, de Raphinha és Lamine Yamal kisszöglete a visszajátszások alapján nem volt tökéletes...

A spanyol válogatott támadónak több lehetősége adódott az első félidőben, ám a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre.

A hazaiak végül az utolsó húsz percben fordították a maguk javára a mérkőzést. A 70. percben Pedri passzával Raphinha megindult, majd 17 méterről a bal sarokba lőtt. A 84. percben Jules Koundé beadása után Alejandro Catena borzasztóan ért a labdába, amely Raphinha elé került, a brazilnak pedig bő egy méterről nem okozott problémát a kapuba lőni. A Barcelona így sorozatban a hetedik bajnokiját is megnyerte, s ezzel megerősítette vezető helyét.

A Mallorca a hajrában őrölte fel az Elchét, és lezárta három mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)

FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)

Korábban:

Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)

Később

21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

Vasárnap

14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)