Mbappé döntött, a Real Madrid három pontot szerzett a Getafe otthonában

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.10.19. 22:58
Mbappé (fehérben) már az első percekben veszélyeztetett (Fotó: Getty Images)
Real Madrid spanyol foci Getafe spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójában a Real Madrid 1–0-ra nyert Getafe otthonában. A gól nélküli első félidő után a második félidő 76. percében emberelőnybe kerültek a vendégek. Kylian Mbappé nem sokkal a kiállítás után betalált, majd egy újabb hazai piros lap következett. Az utolsó másodpercekben kettős emberhátránya ellenére is egyenlíthetett volna a Getafe, de nem sikerült a kapuba találnia.

 

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0)
Madrid, Coliseum Alfonso Pérez. Vezette: Munuera
GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalás
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono (Vinícius Júnior, 55.), Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (80.)
Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A spanyol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi játéknapja egy madridi derbivel zárult. Igaz most nem az Atlético és a Real csapott össze, hanem az egyik kisebbik madridi csapat, a Getafe látta vendégül a Realt. A két csapat legutóbbi hét összecsapását egyaránt a „királyiak” nyerték, ezeken a találkozókon a Getafe ráadásul csupán egy gólt tudott szerezni. 

A francia Kylian Mbappé helyzeteivel indult a találkozó, de a francia gólgyáros az első tíz percben nem tudta bevenni David Soria kapuját. A kezdeti Real-rohamok után kiegyenlítettebbé vált a találkozó. A 20. percben a hazaiak uruguayi középpályása Mauro Arambarri sarokkal próbált gólt szerezni, de nem talált kapuba. A 39. percben egy röviden kifejelt labdát Álex Sancris 17 méterről, kapásból lőtt a kapu mellé. A Real Madrid belga kapusa, Thibaut Courtois csak szemmel követte a labdát, de szerencséje volt, mert a lövés a kapu mellé szállt. A félidő lefújása előtt David Alaba 20 méteres szabadrúgása volt veszélyes, de Soria védeni tudott.

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Kétszer is villant a piros lap a találkozón (Fotó: Getty Images)

Hazai lehetőségekkel indult a második félidő. Adrián Liso – aki a spanyol U20-as válogatottal egy hete még a világbajnokságon szerepelt – kétszer is veszélyeztetett, de a kaput egyszer sem találta el. A 72. percben Mbappé megszerezhette volna a vezetést a vendégeknek, de 17 méterről elvégzett szabadrúgása után a jobb alsó sarok mellé szállt a labda. A találkozó negatív hőse a kameruni Allan Nyom lett, akit a 76. percben küldött pályára a hazaiak mestere. Nyom fél perc elteltével követett el súlyos szabálytalanságot a szintén csereként beállt Vinícius Júnior ellen, a játékvezető pedig azonnal kiállította a Getafe játékosát. A Real gyorsan kihasználta az emberelőnyt, a 80. percben Arda Güler passza után Kylian Mbappé 13 méterről a kapufa segítségével lőtt a kapuba. A 84. percben kettős emberhátrányba kerültek a hazaiak, Álex Sancris kapta meg a második sárga lapját, szintén egy Vinícius elleni szabálytalanság után. A hét percig tartó hosszabbítás végén a hazaiak kettős emberhátrányban is majdnem kiegyenlítettek, de Courtois kivédte a csereként beálló Abu Kamara lövését. Győzelmével ismét élen a Real Madrid, így várhatja a jövő vasárnapi, Barcelona elleni el Clásicót. 0–1

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Kylian Mbappé (balra) tizedik bajnoki gólját szerezte (Fotó: Getty Images)

 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid98120–9+1124
2. Barcelona971124–10+1422
3. Villarreal952216–10+617
4. Atlético Madrid944116–10+616
5. Betis944115–10+516
6. Espanyol943213–11+215
7. Elche935111–9+214
8. Athletic Bilbao94239–9014
9. Sevilla941416–14+213
10. Rayo Vallecano932411–10+111
11. Alavés83239–8+111
12. Getafe93249–12–311
13. Osasuna93157–9–210
14. Levante922513–17–48
15. Valencia822410–14–48
15. Mallorca922510–14–48
17. Celta Vigo9728–11–37
18. Real Sociedad91358–13–56
19. Oviedo9274–16–126
20. Girona91356–19–136

 

 

PERCRŐL PERCRE

