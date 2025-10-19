Mbappé döntött, a Real Madrid három pontot szerzett a Getafe otthonában
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0)
Madrid, Coliseum Alfonso Pérez. Vezette: Munuera
GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalás
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono (Vinícius Júnior, 55.), Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (80.)
Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A spanyol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi játéknapja egy madridi derbivel zárult. Igaz most nem az Atlético és a Real csapott össze, hanem az egyik kisebbik madridi csapat, a Getafe látta vendégül a Realt. A két csapat legutóbbi hét összecsapását egyaránt a „királyiak” nyerték, ezeken a találkozókon a Getafe ráadásul csupán egy gólt tudott szerezni.
A francia Kylian Mbappé helyzeteivel indult a találkozó, de a francia gólgyáros az első tíz percben nem tudta bevenni David Soria kapuját. A kezdeti Real-rohamok után kiegyenlítettebbé vált a találkozó. A 20. percben a hazaiak uruguayi középpályása Mauro Arambarri sarokkal próbált gólt szerezni, de nem talált kapuba. A 39. percben egy röviden kifejelt labdát Álex Sancris 17 méterről, kapásból lőtt a kapu mellé. A Real Madrid belga kapusa, Thibaut Courtois csak szemmel követte a labdát, de szerencséje volt, mert a lövés a kapu mellé szállt. A félidő lefújása előtt David Alaba 20 méteres szabadrúgása volt veszélyes, de Soria védeni tudott.
Hazai lehetőségekkel indult a második félidő. Adrián Liso – aki a spanyol U20-as válogatottal egy hete még a világbajnokságon szerepelt – kétszer is veszélyeztetett, de a kaput egyszer sem találta el. A 72. percben Mbappé megszerezhette volna a vezetést a vendégeknek, de 17 méterről elvégzett szabadrúgása után a jobb alsó sarok mellé szállt a labda. A találkozó negatív hőse a kameruni Allan Nyom lett, akit a 76. percben küldött pályára a hazaiak mestere. Nyom fél perc elteltével követett el súlyos szabálytalanságot a szintén csereként beállt Vinícius Júnior ellen, a játékvezető pedig azonnal kiállította a Getafe játékosát. A Real gyorsan kihasználta az emberelőnyt, a 80. percben Arda Güler passza után Kylian Mbappé 13 méterről a kapufa segítségével lőtt a kapuba. A 84. percben kettős emberhátrányba kerültek a hazaiak, Álex Sancris kapta meg a második sárga lapját, szintén egy Vinícius elleni szabálytalanság után. A hét percig tartó hosszabbítás végén a hazaiak kettős emberhátrányban is majdnem kiegyenlítettek, de Courtois kivédte a csereként beálló Abu Kamara lövését. Győzelmével ismét élen a Real Madrid, így várhatja a jövő vasárnapi, Barcelona elleni el Clásicót. 0–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|9
|8
|–
|1
|20–9
|+11
|24
|2. Barcelona
|9
|7
|1
|1
|24–10
|+14
|22
|3. Villarreal
|9
|5
|2
|2
|16–10
|+6
|17
|4. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|5. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|6. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|7. Elche
|9
|3
|5
|1
|11–9
|+2
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|4
|2
|3
|9–9
|0
|14
|9. Sevilla
|9
|4
|1
|4
|16–14
|+2
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11–10
|+1
|11
|11. Alavés
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|12. Getafe
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|13. Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7–9
|–2
|10
|14. Levante
|9
|2
|2
|5
|13–17
|–4
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10–14
|–4
|8
|17. Celta Vigo
|9
|–
|7
|2
|8–11
|–3
|7
|18. Real Sociedad
|9
|1
|3
|5
|8–13
|–5
|6
|19. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|20. Girona
|9
|1
|3
|5
|6–19
|–13
|6
PERCRŐL PERCRE