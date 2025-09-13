A Real Madrid idegenben, tíz emberrel is megőrizte hibátlan mérlegét

GETAFE–OVIEDO
Az újonc Oviedo az első félidő hajrájáig tartotta magát a Getafe ellen. A 11 perces hosszabbításban aztán kétszer is betaláltak a hazaiak: Luis Milla előbb egy szabadrúgást adott be, majd szögletből tekerte középre a labdát. Előbbinél Mario Martín, utóbbinál pedig Borja Mayoral fejelt az Oviedo kapujába. A második félidőben érkezett a vendégekhez a veterán Santi Cazorla, de a Getafe végigkontrollálta a meccset, ráadásul a 80. percben Federico Vinas piros lapja révén emberhátrányba is kerültek a vendégek, így 2–0-s eredménnyel zárult a találkozó.
REAL SOCIEDAD–REAL MADRID
Három forduló után az Athletic Bilbao mellett a Real Madrid volt hibátlan a spanyol bajnokságban. Xabi Alonsóék a három meccs után nyeretlen Real Sociedad otthonában is jól kezdtek, Arda Güler már a második percben betalált, de ezt Jesús Gil Manzano játékvezető les miatt érvénytelenítette. Tíz perccel később már semmi sem mentette meg a hazaiakat, Kylian Mbappé csípett el egy rossz hátra passzt, majd a tizenhatos vonaláról a jobb kapufa mellé lőtt.
Bő fél óra játék után emberelőnybe került a Real Sociedad, Dean Huijsen rántotta le ellenfelét, Manzano pedig emiatt egyből felmutatta a piros lapot. Az emberhátrány nem zavarta meg a madridiakat, a félidő végén Mbappé bolondította meg védőjét a bal oldalon, hátra tett labdáját Güler átvette, majd bal külsővel a bal kapufa mellé vágta a labdát.
Az 55. percben csökkentette hátrányát a baszk csapat, Daniel Carvajal kezezett a tizenhatoson belül, Mikel Oyarzabal pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. A folytatásban a hazaiak 75 százalékban birtokolták a labdát, és több helyzetet is kidolgoztak, de a Real Madridnak is voltak veszélyes kontrái. Az eredmény nem változott, a madridiak bő egy órát emberhátrányban játszva is megőrizték hibátlan mérlegüket. (1–2)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
SZOMBAT
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)
KÉSŐBB
18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
4
4
–
–
8–2
+6
12
|2. Athletic Bilbao
3
3
–
–
6–3
+3
9
|3. Getafe
4
3
–
1
6–4
+2
9
|4. Villarreal
3
2
1
–
8–1
+7
7
|5. Barcelona
3
2
1
–
7–3
+4
7
|6. Espanyol
3
2
1
–
5–3
+2
7
|7. Elche
4
1
3
–
6–4
+2
6
|8. Betis
4
1
2
1
4–4
0
5
|9. Valencia
3
1
1
1
4–2
+2
4
|10. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
+1
4
|11. Sevilla
4
1
1
2
7–7
0
4
|12. Alaves
3
1
1
1
3–3
0
4
|13. Osasuna
3
1
–
2
1–2
–1
3
|14. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
–2
3
|15. Oviedo
4
1
–
3
1–7
–6
3
|16. Atlético Madrid
3
–
2
1
3–4
–1
2
|17. Real Sociedad
4
–
2
2
4–6
–2
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
–4
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
–4
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
–9
0