Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid idegenben, tíz emberrel is megőrizte hibátlan mérlegét

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 18:13
null
Kylian Mbappé már négy gólnál tart a bajnokságban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Spíler Tv Real Oviedo Real Sociedad Getafe spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójában a Real Madrid egy órát emberhátrányban játszva is nyert a Real Sociedad vendégeként, míg a Getafe 2–0-ra legyőzte az Oviedót.

GETAFE–OVIEDO

Az újonc Oviedo az első félidő hajrájáig tartotta magát a Getafe ellen. A 11 perces hosszabbításban aztán kétszer is betaláltak a hazaiak: Luis Milla előbb egy szabadrúgást adott be, majd szögletből tekerte középre a labdát. Előbbinél Mario Martín, utóbbinál pedig Borja Mayoral fejelt az Oviedo kapujába. A második félidőben érkezett a vendégekhez a veterán Santi Cazorla, de a Getafe végigkontrollálta a meccset, ráadásul a 80. percben Federico Vinas piros lapja révén emberhátrányba is kerültek a vendégek, így 2–0-s eredménnyel zárult a találkozó.

REAL SOCIEDAD–REAL MADRID

Három forduló után az Athletic Bilbao mellett a Real Madrid volt hibátlan a spanyol bajnokságban. Xabi Alonsóék a három meccs után nyeretlen Real Sociedad otthonában is jól kezdtek, Arda Güler már a második percben betalált, de ezt Jesús Gil Manzano játékvezető les miatt érvénytelenítette. Tíz perccel később már semmi sem mentette meg a hazaiakat, Kylian Mbappé csípett el egy rossz hátra passzt, majd a tizenhatos vonaláról a jobb kapufa mellé lőtt.

Bő fél óra játék után emberelőnybe került a Real Sociedad, Dean Huijsen rántotta le ellenfelét, Manzano pedig emiatt egyből felmutatta a piros lapot. Az emberhátrány nem zavarta meg a madridiakat, a félidő végén Mbappé bolondította meg védőjét a bal oldalon, hátra tett labdáját Güler átvette, majd bal külsővel a bal kapufa mellé vágta a labdát.

Az 55. percben csökkentette hátrányát a baszk csapat, Daniel Carvajal kezezett a tizenhatoson belül, Mikel Oyarzabal pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. A folytatásban a hazaiak 75 százalékban birtokolták a labdát, és több helyzetet is kidolgoztak, de a Real Madridnak is voltak veszélyes kontrái. Az eredmény nem változott, a madridiak bő egy órát emberhátrányban játszva is megőrizték hibátlan mérlegüket. (1–2)

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
SZOMBAT
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

KÉSŐBB
18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Real Madrid

4

4

8–2

+6

12

2. Athletic Bilbao

3

3

6–3

+3

9

3. Getafe

4

3

1

6–4

+2

9

4. Villarreal

3

2

1

8–1

+7

7

5. Barcelona

3

2

1

7–3

+4

7

6. Espanyol

3

2

1

5–3

+2

7

7. Elche

4

1

3

6–4

+2

6

8. Betis

4

1

2

1

4–4

0

5

9. Valencia

3

1

1

1

4–2

+2

4

10. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

+1

4

11. Sevilla

4

1

1

2

7–7

0

4

12. Alaves

3

1

1

1

3–3

0

4

13. Osasuna

3

1

2

1–2

–1

3

14. Celta Vigo

4

3

1

3–5

–2

3

15. Oviedo

4

1

3

1–7

–6

3

16. Atlético Madrid

3

2

1

3–4

–1

2

17. Real Sociedad

4

2

2

4–6

–2

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

–4

1

19. Levante

3

3

3–7

–4

0

20. Girona

3

3

1–10

–9

0

 

 

Real Madrid Spíler Tv Real Oviedo Real Sociedad Getafe spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

Arteta: A védelmi stabilitás fontos volt a győzelmünkhöz

Angol labdarúgás
44 perce

Továbbra is veretlen az Elche, ezúttal Sevillából rabolt pontot a La Liga újonca

Spanyol labdarúgás
20 órája

Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 19:23

Barcelonában Gavi miatt aggódnak – akár hat hetet is kihagyhat

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:27

De ezt már megnyerte: Szoboszlai Dominiké augusztus legszebb gólja a Premier League-ben!

Légiósok
Tegnap, 14:17

Donnarumma: Guardiolánál játszani a legjobb, ami egy futballistával történhet

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:39

A Real Madrid idén sem vesz részt az Aranylabda-gálán – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 13:11

„Furcsa gyerek...” – anyja ügyetlennek tartja Mbappét a mindennapokban

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 12:13
Ezek is érdekelhetik