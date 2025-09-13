A Real Madrid idegenben, tíz emberrel is megőrizte hibátlan mérlegét

GETAFE–OVIEDO

Az újonc Oviedo az első félidő hajrájáig tartotta magát a Getafe ellen. A 11 perces hosszabbításban aztán kétszer is betaláltak a hazaiak: Luis Milla előbb egy szabadrúgást adott be, majd szögletből tekerte középre a labdát. Előbbinél Mario Martín, utóbbinál pedig Borja Mayoral fejelt az Oviedo kapujába. A második félidőben érkezett a vendégekhez a veterán Santi Cazorla, de a Getafe végigkontrollálta a meccset, ráadásul a 80. percben Federico Vinas piros lapja révén emberhátrányba is kerültek a vendégek, így 2–0-s eredménnyel zárult a találkozó.

REAL SOCIEDAD–REAL MADRID

Három forduló után az Athletic Bilbao mellett a Real Madrid volt hibátlan a spanyol bajnokságban. Xabi Alonsóék a három meccs után nyeretlen Real Sociedad otthonában is jól kezdtek, Arda Güler már a második percben betalált, de ezt Jesús Gil Manzano játékvezető les miatt érvénytelenítette. Tíz perccel később már semmi sem mentette meg a hazaiakat, Kylian Mbappé csípett el egy rossz hátra passzt, majd a tizenhatos vonaláról a jobb kapufa mellé lőtt.

Bő fél óra játék után emberelőnybe került a Real Sociedad, Dean Huijsen rántotta le ellenfelét, Manzano pedig emiatt egyből felmutatta a piros lapot. Az emberhátrány nem zavarta meg a madridiakat, a félidő végén Mbappé bolondította meg védőjét a bal oldalon, hátra tett labdáját Güler átvette, majd bal külsővel a bal kapufa mellé vágta a labdát.

Az 55. percben csökkentette hátrányát a baszk csapat, Daniel Carvajal kezezett a tizenhatoson belül, Mikel Oyarzabal pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. A folytatásban a hazaiak 75 százalékban birtokolták a labdát, és több helyzetet is kidolgoztak, de a Real Madridnak is voltak veszélyes kontrái. Az eredmény nem változott, a madridiak bő egy órát emberhátrányban játszva is megőrizték hibátlan mérlegüket. (1–2)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

SZOMBAT

Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)

Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)

Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

KÉSŐBB

18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)