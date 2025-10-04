Vinícius Júnior duplázott, Kylian Mbappé is betalált, nyert a Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Real Madrid–Villarreal 3–1 (0–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 216 néző. Vezette: Guillermo Cuadra Fernández

Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Ceballos (Camavinga, 64.), Tchouaméni, Güler (Jude Bellingham, 64.) – Mastantuono (Brahim Díaz, 75.), K. Mbappé (Rodrygo, 83.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

Villarreal: Tenas – Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (Pépé, a szünetben), Santi Comesana (Parejo, 86.), Partey, Pape Gueye (Pedraza, 73.) – Oluwaseyi (Altimira, 82.), Moleiro (Mikautadze, a szünetben). Vezetőedző: Marcelino

Gólszerző: Vinícius Júnior (47., 69. – a másodikat 11-esből), K. Mbappé (81.), ill. Mikautadze (73.)

Kiállítva: Mourino (77.)

Az Atlético Madrid elleni vereség után a Bajnokok Ligájában könnyedén nyert a Real Madrid, és az utóbbi napok egyetlen vitás kérdését, a Mi legyen Federico Valverdével? című minikrimit is lezárta Xabi Alonso, aki a mostanában sokat kritizált uruguayi középpályást ismét a kezdőbe nevezte – újfent jobbhátvédként.

A Villarreal elleni mérkőzés előtt Kylian Mbappé megkapta az előző hónap legjobbjának járó díjat, Arda Güler pedig az U23-asok szeptemberi legkiválóbbját illető trófeát emelhette a magasba.

Az első félidő nagy hazai mezőnyfölényt hozott, és öt hazai helyzetet: egyszer Güler lőtt az ötös bal sarka elől a kapu fölé, kétszer a 100. realos mérkőzésén szereplő Aurélien Tchouaméni fejelt a léc fölé; Mbappé pár remek passz mellett egyszer kapura lőtt, de a jobb alsó előtt vetődve fogta a labdát Arnau Tenas, Renato Veiga meg hatalmasat mentett Franco Mastantuono próbálkozásánál.

A félidő hajrájában Tani Oluwaseyi ziccerénél hatalmasat védett Thibaut Courtois, kissé csalódottak lehettek tehát a szünetben a madridi drukkerek.

Fotó: AFP

A 450. élvonalbeli bajnokiján irányító Marcelino beküldte bátran a szünetben a középcsatár Zsorzs Mikautadzét és a szélső Nicolas Pépét, de ahogyan az ilyenkor lenni szokott, gyorsan gólt kapott a csapata; igaz, az addig kiválóan játszó Santi Comesana peches labdaérintése is kellett Vinícius Júnior találatához.

Alonso a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga kettőssel „válaszolt”, és tegyük hozzá, a sok sérült miatt mindkét csapat igencsak tartalékos keretet nevezett erre a bajnokira. Amelyen a volt realos Rafa Marín összehozott egy büntetőt, ezt a sértett, Vinícius Júnior váltotta gólra, kis szerencsével – de Bellingham két kihagyott helyzete után Zsorzs Mikautadze szépített 17 méteres lövéssel.

Fotó: AFP

Santiago Mourino azonban lehűtötte a kedélyeket, ugyanis kiállíttatta magát a hajrára fordulva, ezt Kylian Mbappé azonnal góllal büntette – majd lesérült, és átadta a helyét Rodrygónak.

Az utolsó percek nagy hazai fölényt hoztak, de gólt már nem: három pontot szerzett, a tabella élére ugrott a Real.