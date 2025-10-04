Vinícius Júnior duplázott, Kylian Mbappé is betalált, nyert a Real Madrid

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Real Madrid–Villarreal 3–1 (0–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 216 néző. Vezette: Guillermo Cuadra Fernández
Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Ceballos (Camavinga, 64.), Tchouaméni, Güler (Jude Bellingham, 64.) – Mastantuono (Brahim Díaz, 75.), K. Mbappé (Rodrygo, 83.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Villarreal: Tenas – Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (Pépé, a szünetben), Santi Comesana (Parejo, 86.), Partey, Pape Gueye (Pedraza, 73.) – Oluwaseyi (Altimira, 82.), Moleiro (Mikautadze, a szünetben). Vezetőedző: Marcelino
Gólszerző: Vinícius Júnior (47., 69. – a másodikat 11-esből), K. Mbappé (81.), ill. Mikautadze (73.)
Kiállítva: Mourino (77.)
Az Atlético Madrid elleni vereség után a Bajnokok Ligájában könnyedén nyert a Real Madrid, és az utóbbi napok egyetlen vitás kérdését, a Mi legyen Federico Valverdével? című minikrimit is lezárta Xabi Alonso, aki a mostanában sokat kritizált uruguayi középpályást ismét a kezdőbe nevezte – újfent jobbhátvédként.
A Villarreal elleni mérkőzés előtt Kylian Mbappé megkapta az előző hónap legjobbjának járó díjat, Arda Güler pedig az U23-asok szeptemberi legkiválóbbját illető trófeát emelhette a magasba.
Az első félidő nagy hazai mezőnyfölényt hozott, és öt hazai helyzetet: egyszer Güler lőtt az ötös bal sarka elől a kapu fölé, kétszer a 100. realos mérkőzésén szereplő Aurélien Tchouaméni fejelt a léc fölé; Mbappé pár remek passz mellett egyszer kapura lőtt, de a jobb alsó előtt vetődve fogta a labdát Arnau Tenas, Renato Veiga meg hatalmasat mentett Franco Mastantuono próbálkozásánál.
A félidő hajrájában Tani Oluwaseyi ziccerénél hatalmasat védett Thibaut Courtois, kissé csalódottak lehettek tehát a szünetben a madridi drukkerek.
A 450. élvonalbeli bajnokiján irányító Marcelino beküldte bátran a szünetben a középcsatár Zsorzs Mikautadzét és a szélső Nicolas Pépét, de ahogyan az ilyenkor lenni szokott, gyorsan gólt kapott a csapata; igaz, az addig kiválóan játszó Santi Comesana peches labdaérintése is kellett Vinícius Júnior találatához.
Alonso a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga kettőssel „válaszolt”, és tegyük hozzá, a sok sérült miatt mindkét csapat igencsak tartalékos keretet nevezett erre a bajnokira. Amelyen a volt realos Rafa Marín összehozott egy büntetőt, ezt a sértett, Vinícius Júnior váltotta gólra, kis szerencsével – de Bellingham két kihagyott helyzete után Zsorzs Mikautadze szépített 17 méteres lövéssel.
Santiago Mourino azonban lehűtötte a kedélyeket, ugyanis kiállíttatta magát a hajrára fordulva, ezt Kylian Mbappé azonnal góllal büntette – majd lesérült, és átadta a helyét Rodrygónak.
Az utolsó percek nagy hazai fölényt hoztak, de gólt már nem: három pontot szerzett, a tabella élére ugrott a Real.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|7
|6
|1
|–
|21–5
|+16
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Elche
|7
|3
|4
|–
|10–6
|+4
|13
|5. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|6. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|7. Betis
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|8. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|9. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|10. Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11–10
|+1
|10
|11. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|12. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|13. Alavés
|7
|2
|2
|3
|6–7
|–1
|8
|14. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|16. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|17. Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7–10
|–3
|5
|18. Celta Vigo
|7
|–
|5
|2
|6–9
|–3
|5
|19. Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|7–11
|–4
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5