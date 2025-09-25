Ritkán látott kapushiba döntött, pamplonai döntetlenjével továbbra is veretlen az újonc Elche

Már a 10. percben megszerezte a vezetést a hazai pálya előnyét élvező Osasuna, Víctor Munoz egy egyéni akció befejezéseként 22 méterről tekert gyönyörű mozdulattal a kapu bal oldalába. A félidő hátralevő részében még a pamplonaiak irányították a találkozót, azonban a fordulás után megváltozott a helyzet, s az egyenlítő gólra vadászó Elche egyre nagyobb nyomást helyezett a hazai védelemre.
Már-már úgy tűnt, hogy Alessio Lisci együttese – az elchei rohamok dacára – mindhárom pontot otthon tartja, ám a ráadásban egy hihetetlen hibát követően egalizált az újonc: egy mélységi indításra Adria Pedrosa startolt rá, s a pamplonaiak belső védője, Boyomo ugyan jól fedezte a labdát, de az érthetetlen módon átcsorgott a kilépő kapus, Sergio Herrera lábai között, így a gazdátlan labdát a még mindig a közelben ólálkodó Pedrosa az üresen tátongó kapuba pofozhatta, megmentve csapata bajnoki veretlenségét. 1–1
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Osasuna–Elche 1–1 (V. Munoz 10., ill. A. Pedrosa 90+2.)
Később
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO
→ Szerdán játszották
Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)
Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)
Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)
→ Kedden játszották
Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)
Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)
Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Szolomon 86.)
Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)
→ Augusztus 27.
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|6
|6
|–
|–
|14–3
|+11
|18
|2. Barcelona
|5
|4
|1
|–
|16–3
|+13
|13
|3. Villarreal
|6
|4
|1
|1
|12–5
|+7
|13
|4. Espanyol
|6
|3
|2
|1
|10–9
|+1
|11
|5. Elche
|6
|2
|4
|–
|8–5
|+3
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|3
|1
|2
|7–7
|0
|10
|7. Getafe
|6
|3
|1
|2
|7–8
|–1
|10
|8. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|8. Atlético Madrid
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|10. Alaves
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|11. Valencia
|6
|2
|2
|2
|8–10
|–2
|8
|12. Sevilla
|6
|2
|1
|3
|10–10
|0
|7
|13. Osasuna
|6
|2
|1
|3
|5–5
|0
|7
|14. Rayo Vallecano
|6
|1
|2
|3
|7–9
|–2
|5
|15. Celta Vigo
|6
|–
|5
|1
|5–7
|–2
|5
|16. Real Sociedad
|6
|1
|2
|3
|6–9
|–3
|5
|17. Levante
|6
|1
|1
|4
|10–13
|–3
|4
|18. Oviedo
|5
|1
|–
|4
|1–8
|–7
|3
|19. Mallorca
|6
|–
|2
|4
|5–11
|–6
|2
|20. Girona
|6
|–
|2
|4
|3–16
|–13
|2