Ritkán látott kapushiba döntött, pamplonai döntetlenjével továbbra is veretlen az újonc Elche

M. B.M. B.
2025.09.25. 21:57
Tovább tart az Elche remek idényrajtja (Fotó: Getty Images)
Nem bírt egymással az Osasuna és az Elche a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójának csütörtök esti meccsén.

Már a 10. percben megszerezte a vezetést a hazai pálya előnyét élvező Osasuna, Víctor Munoz egy egyéni akció befejezéseként 22 méterről tekert gyönyörű mozdulattal a kapu bal oldalába. A félidő hátralevő részében még a pamplonaiak irányították a találkozót, azonban a fordulás után megváltozott a helyzet, s az egyenlítő gólra vadászó Elche egyre nagyobb nyomást helyezett a hazai védelemre. 

Már-már úgy tűnt, hogy Alessio Lisci együttese – az elchei rohamok dacára – mindhárom pontot otthon tartja, ám a ráadásban egy hihetetlen hibát követően egalizált az újonc: egy mélységi indításra Adria Pedrosa startolt rá, s a pamplonaiak belső védője, Boyomo ugyan jól fedezte a labdát, de az érthetetlen módon átcsorgott a kilépő kapus, Sergio Herrera lábai között, így a gazdátlan labdát a még mindig a közelben ólálkodó Pedrosa az üresen tátongó kapuba pofozhatta, megmentve csapata bajnoki veretlenségét. 1–1

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Osasuna–Elche 1–1 (V. Munoz 10., ill. A. Pedrosa 90+2.)

Később
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO

→ Szerdán játszották
Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)
Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)
Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)

Kedden játszották
Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)
Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)
Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Szolomon 86.)
Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)
Augusztus 27.
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid6614–3+1118
2. Barcelona54116–3+1313
3. Villarreal641112–5+713
4. Espanyol632110–9+111
5. Elche6248–5+310
6. Athletic Bilbao63127–7010
7. Getafe63127–8–110
8. Betis62319–7+29
8. Atlético Madrid62319–7+29
10. Alaves62226–608
11. Valencia62228–10–28
12. Sevilla621310–1007
13. Osasuna62135–507
14. Rayo Vallecano61237–9–25
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Real Sociedad61236–9–35
17. Levante611410–13–34
18. Oviedo5141–8–73
19. Mallorca6245–11–62
20. Girona6243–16–132

 

 

