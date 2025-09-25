Ritkán látott kapushiba döntött, pamplonai döntetlenjével továbbra is veretlen az újonc Elche

Már a 10. percben megszerezte a vezetést a hazai pálya előnyét élvező Osasuna, Víctor Munoz egy egyéni akció befejezéseként 22 méterről tekert gyönyörű mozdulattal a kapu bal oldalába. A félidő hátralevő részében még a pamplonaiak irányították a találkozót, azonban a fordulás után megváltozott a helyzet, s az egyenlítő gólra vadászó Elche egyre nagyobb nyomást helyezett a hazai védelemre.

Már-már úgy tűnt, hogy Alessio Lisci együttese – az elchei rohamok dacára – mindhárom pontot otthon tartja, ám a ráadásban egy hihetetlen hibát követően egalizált az újonc: egy mélységi indításra Adria Pedrosa startolt rá, s a pamplonaiak belső védője, Boyomo ugyan jól fedezte a labdát, de az érthetetlen módon átcsorgott a kilépő kapus, Sergio Herrera lábai között, így a gazdátlan labdát a még mindig a közelben ólálkodó Pedrosa az üresen tátongó kapuba pofozhatta, megmentve csapata bajnoki veretlenségét. 1–1

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Osasuna–Elche 1–1 (V. Munoz 10., ill. A. Pedrosa 90+2.)

Később

21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO

→ Szerdán játszották

Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)

Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)

Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)

→ Kedden játszották

Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)

Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)

Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Szolomon 86.)

Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)

→ Augusztus 27.

Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)