A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona
Sokkal jobban futballozott ellenfelénél a Real Sociedad az első félidőben, és meg is szerezte a vezetést. Igor Zubeldia kiugratásával lépett ki Goncalo Guedes, majd a kapuig vezette a labdát, és végül estében a bal alsóba lőtt. A szünet után visszaesett a baszkok teljesítménye, akik elaltatták magukat, így az addig igen keveset mutató Girona a semmiből egyenlített, majd meg is nyerte a mérkőzést. A meccs hőse Viktor Cihankov volt, aki remekül indította Azzedin Unahit, majd a visszakapott labdát beemelte a bal felsőbe. Nyolc perccel később Álex Moreno centerezett, az ukrán szélső pedig hat méterről a jobb alsóba sarkazott. A katalán csapat először nyert idegenben a bajnokságban, míg a Sociedad sorozatban harmadszor kapott ki. 1–2
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|16
|13
|1
|2
|47–20
|+27
|40
|2. Real Madrid
|16
|11
|3
|2
|32–15
|+17
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|16
|9
|4
|3
|28–15
|+13
|31
|5. Espanyol
|15
|8
|3
|4
|19–16
|+3
|27
|6. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|7. Athletic Bilbao
|16
|7
|2
|7
|15–20
|–5
|23
|8. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|9. Elche
|15
|4
|7
|4
|18–17
|+1
|19
|10. Celta Vigo
|15
|4
|7
|4
|18–19
|–1
|19
|11. Alavés
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|12. Rayo Vallecano
|15
|4
|5
|6
|13–16
|–3
|17
|13. Sevilla
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|14. Real Sociedad
|16
|4
|4
|8
|20–24
|–4
|16
|15. Osasuna
|15
|4
|3
|8
|14–18
|–4
|15
|16. Valencia
|15
|3
|6
|6
|14–23
|–9
|15
|17. Girona
|16
|3
|6
|7
|15–30
|–15
|15
|18. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|15
|2
|3
|10
|16–28
|–12
|9