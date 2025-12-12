A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Sokkal jobban futballozott ellenfelénél a Real Sociedad az első félidőben, és meg is szerezte a vezetést. Igor Zubeldia kiugratásával lépett ki Goncalo Guedes, majd a kapuig vezette a labdát, és végül estében a bal alsóba lőtt. A szünet után visszaesett a baszkok teljesítménye, akik elaltatták magukat, így az addig igen keveset mutató Girona a semmiből egyenlített, majd meg is nyerte a mérkőzést. A meccs hőse Viktor Cihankov volt, aki remekül indította Azzedin Unahit, majd a visszakapott labdát beemelte a bal felsőbe. Nyolc perccel később Álex Moreno centerezett, az ukrán szélső pedig hat méterről a jobb alsóba sarkazott. A katalán csapat először nyert idegenben a bajnokságban, míg a Sociedad sorozatban harmadszor kapott ki. 1–2

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)