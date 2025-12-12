Nemzeti Sportrádió

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

2025.12.12. 23:12
Viktor Cihankovot (középen) ünneplik a társak (Fotó: Getty Images)
A Real Sociedad hazai pályán 2–1-re kikapott az első idegenbeli győzelmét arató Girona ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén.

Sokkal jobban futballozott ellenfelénél a Real Sociedad az első félidőben, és meg is szerezte a vezetést. Igor Zubeldia kiugratásával lépett ki Goncalo Guedes, majd a kapuig vezette a labdát, és végül estében a bal alsóba lőtt. A szünet után visszaesett a baszkok teljesítménye, akik elaltatták magukat, így az addig igen keveset mutató Girona a semmiből egyenlített, majd meg is nyerte a mérkőzést. A meccs hőse Viktor Cihankov volt, aki remekül indította Azzedin Unahit, majd a visszakapott labdát beemelte a bal felsőbe. Nyolc perccel később Álex Moreno centerezett, az ukrán szélső pedig hat méterről a jobb alsóba sarkazott. A katalán csapat először nyert idegenben a bajnokságban, míg a Sociedad sorozatban harmadszor kapott ki. 1–2

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona16131247–20+2740
  2. Real Madrid16113232–15+1736
  3. Villarreal15112231–13+1835
  4. Atlético Madrid1694328–15+1331
  5. Espanyol1583419–16+327
  6. Betis1566325–19+624
  7. Athletic Bilbao1672715–20–523
  8. Getafe1562713–17–420
  9. Elche1547418–17+119
10. Celta Vigo1547418–19–119
11. Alavés1553713–15–218
12. Rayo Vallecano1545613–16–317
13. Sevilla1552820–24–417
14. Real Sociedad1644820–24–416
15. Osasuna1543814–18–415
16. Valencia1536614–23–915
17. Girona1636715–30–1515
18. Mallorca1535715–22–714
19. Oviedo152497–22–1510
20. Levante15231016–28–129

 

 

Ezek is érdekelhetik