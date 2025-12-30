Őket gyászolta a sportvilág 2025-ben

Újfent eleget tettünk szomorú kötelességünknek, összegyűjtöttük a magyar és a nemzetközi sportvilágnak azokat a szereplőit, akik 2025-ben távoztak az élők sorából. A nevekre kattintva elolvashatják a hosszabb-rövidebb gyászhíreket, s néhány esetben személyes hangvételű írásainkat is megtalálják az elhunytakról.