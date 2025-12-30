Nemzeti Sportrádió

Őket gyászolta a sportvilág 2025-ben

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 12:53
null
NS-montázs
Címkék
gyász halálhír halál
Újfent eleget tettünk szomorú kötelességünknek, összegyűjtöttük a magyar és a nemzetközi sportvilágnak azokat a szereplőit, akik 2025-ben távoztak az élők sorából. A nevekre kattintva elolvashatják a hosszabb-rövidebb gyászhíreket, s néhány esetben személyes hangvételű írásainkat is megtalálják az elhunytakról.

A MAGYAR SPORT HALOTTAI, 2025

JANUÁR

Keleti Ágnes (tornász, 103)Nekem halhatatlannak tűnt – Csisztu Zsuzsa búcsúzik Keleti Ágnestől

Tamás Gyula (labdarúgó, 83)

Halmosi Zoltán (labdarúgó, 77)

Kralován Géza (kajakos, 84)

Bedő János (sportvezető, sportújságíró, 80)

Batári Csaba (labdarúgó, 60)

Kocsis Imre (futballedző, 89)

FEBRUÁR

Pánczél Kevin (kézilabdázó, 20)

Dunai János (labdarúgó, 87)

Májer József (hosszútávfutó, 68)

MÁRCIUS

dr. Dányi József (sportorvos, 70)

Fülöp György (kézilabdázó, 78)

Monostori Attila (vízilabdázó, 54)

Feketéné Kovács Éva (kézilabdázó, 61)

Virág András (labdarúgó, 70)

Schreiber József (kosárlabdaedző, 78)

Wodicska Bea (raliversenyző, 78)

Budai Miklós (sportújságíró, 70)

Szabó Ferenc (cselgáncsozó, 76)

Jakabházy László (jégkorongozó, 86)

Bujdosó Ágota (kézilabdázó, 81)

ÁPRILIS

Gergely Sándor (labdarúgó-játékvezető, 56)

Márton Sándor (labdarúgó-játékvezető, 72)

Sterbinszky Amália (kézilabdázó, 74)Minden idők egyik legjobbja távozott el – Thury Gábor nekrológja Sterbinszky Amáliáról

Soós István (labdarúgó, 72)

Varga Ákos (motorversenyző, 49)

Garami József (futballedző, 85)Aki a vagányokkal is szót értett – Thury Gábor nekrológja Garami Józsefről

Kiss Dorottya Zsófia (kézilabdázó, 21)

Lieszkovszky Zalán (labdarúgó, 34)

Mohácsi Ferenc (kenus, 95)

MÁJUS

Bálint András (sportújságíró, 54)

Sasics Szvetiszláv (öttusázó, 77)

Czenki Márk (kézilabda-játékvezető, 19)

Kiss Máté Bence (labdarúgó, 18)

Hódy Szabolcs (kosárlabdázó, 78)

T. András Emil (Toplak Emil, sportújságíró, 78)

JÚNIUS

Fésüs Irén (röplabdázó, 66)

Kincses Tibor (cselgáncsozó, 65)

Oláh Antalné Arany Éva (kézilabdázó, 92)

Szűcs István (labdarúgó, 73)

Horváth Zoltán (kardvívó, 88)Búcsú a meg nem értett zsenitől, Horváth Zoltántól

Kőrösi László (futballmenedzser, újságíró, 72)

Tóth Gyula (labdarúgó, 80)

Csanálosi Miklós (labdarúgó, 62)

Tajti József (labdarúgó, 81)

Szatmári Lajos (romániai labdarúgó, 81)

JÚLIUS

Gálvölgyi István (futballedző, 70)

Wisinger János (sportvezető, 85)

Kocsis Olivér (labdarúgó, 22)

Suscsák János (labdarúgó-játékvezető, 70)

Horváth László (öttusázó, 79)

Szabó István (kézilabdázó, 80)

Kádár Zoltán (kézilabdázó, 64)

Kathi Béla (testépítő, 46)

AUGUSZTUS

Jónyer Istvánné Németh Mária (asztaliteniszező, 78)

Káposzta Benő (labdarúgó, 83)

Pálffy Tamás (kosárlabdázó, 76)

Takács Tibor (sportvezető, sportújságíró, 78)

Feleki Attila (sportvezető, 54)

Szelle Norbert (szlovákiai labdarúgó, 19)

Havasi Mihály (sportvezető, 77)

SZEPTEMBER

Takács János (asztaliteniszező, 70)

Dombai András (labdarúgó, 71)

Zsengellér Zsolt (sportújságíró, 82)

Lénárt Ferenc (súlyemelő, 60)

Nagy Tibor (labdarúgó, 62)„Te voltál és Te maradsz a váci futball legnagyobb legendája” – Zombori András megemlékezése Nagy Tiborról

Könye Irma (atléta, 71)

Hámori László (labdarúgó, 68)

OKTÓBER

Kopeczky Lajos (sportújságíró, 90)

Bacsó István (futballedző, 91)

Mezey György (futballedző, 84)Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

Köves Csaba (kardvívó, 58)

Madár Gábor (futballedző, 86)

Novath György (labdarúgó, 67)

Bérczi Mihály (sportvezető, 95)

Hagyacki József (sportvezető, 76)

Bocsák Miklós (sportújságíró, 78)

Bordás György (sportvezető, 78)

Süllős Gyula (sportvezető, 43)

NOVEMBER

Nagy Béla (íjász, 82)

Jenei Imre (romániai futballedző, 88)Csendes diadalok – Csinta Samu publicisztikája

Dobozi Iván (sportvezető, 68)

Tóth László (atléta, 70)

Cselkó Tibor (kosárlabdázó, 94)

Vigh László (tornaedző, 84)

Hámori Jenő (kardvívó, 92)

Sághi István (sportújságíró, 77)

Szűcs István (labdarúgó, 69)

DECEMBER

Mohácsi Árpád (kézilabdázó, 52)A kézilabda számomra több volt, mint sport – búcsúinterjú Mohácsi Árpáddal

Csajbók Sándorné Németh Erzsébet (kézilabdázó, 72)

Farkas László (labdarúgó, 79)

Róth Kálmán (kézilabdaedző, 66)

Csudai Sándor (fotóriporter, 38)

Somfai Csaba (öttusaedző, 84)

Csík László (röplabdázó, 86)

 

ŐKET IS GYÁSZOLTA A SPORTVILÁG 2025-BEN

JANUÁR

Valerij Kapacina (moldovai labdarúgó, 54)

Fabio Cudicini (olasz labdarúgó, 89)

Tony Book (angol labdarúgó, 90)

Denis Law (skót labdarúgó, 84)

Marcel Bonin (kanadai jégkorongozó, 93)

Cornel Otelea (román kézilabdázó, 84)

Mimisz Domazosz (görög labdarúgó, 83)

Sara Piffer (olasz kerékpáros, 19)

Drazsen Dalipagics (jugoszláv kosárlabdázó, 73)

Tobias Eder (német jégkorongozó, 26)

Jevgenyija Siskova (orosz műkorcsolyázó, 52)

Vagyim Naumov (orosz műkorcsolyázó, 55)

FEBRUÁR

António Lima dos Santos (brazil labdarúgó, 83)

Virginia Halas McCaskey (amerikai sportvezető, 102)

Nikola Lazics (szerb kézilabdázó, 36)

Takisz Ikonomopulosz (görög labdarúgó, 81)

Volker Roth (német labdarúgó-játékvezető, 83)

Borisz Szpasszkij (orosz sakkozó, 88)

MÁRCIUS

Buvajszar Szajtyijev (orosz birkózó, 48)

Fred Stolle (ausztrál teniszező, 86)

Norberto Huezo (salvadori labdarúgó, 68)

Radisa Ilics (szerb labdarúgó, 47)

Nakajama Akinori (japán tornász, 82)

Wlamir Marques (brazil kosárlabdázó, 87)

Bogdan Daras (lengyel birkózó, 64)

Eddie Jordan (ír F1-es csapatfőnök, 76)

Kuo Csia-hszüan (kínai labdarúgó, 18)

George Foreman (amerikai ökölvívó, 76)

Berkin Usta (török alpesi síző, 24)

Erwin Lanc (osztrák sportvezető, 94)

ÁPRILIS

Abubaker Kaki Khamis (szudáni atléta, 35)

Leo Beenhakker (holland futballedző, 82)

Aaron Boupendza (gaboni labdarúgó, 28)

Nikola Pokrivac (horvát labdarúgó, 39)

Werner Lorant (német labdarúgó, 76)

MÁJUS

Manuel Cáceres Artesero (Dobos Manolo, spanyol vezérszurkoló, 76)

Jochen Mass (német autóversenyző, 78)

Luis Galván (argentin labdarúgó, 77)

Emmanuel Kundé (kameruni labdarúgó, 68)

Brian Glanville (angol sportújságíró, 93)

Gadi Kinda (izraeli labdarúgó, 31)

Jim Irsay (amerikai sportvezető, 65)

Ernesto Pellegrini (olasz sportvezető, 84)

JÚNIUS

Matteo Doretto (olasz raliversenyző, 21)

Pauli Nevala (finn gerelyhajító, 84)

Denis Lathoud (francia kézilabdázó, 59)

Bernard Lacombe (francia labdarúgó, 72)

Camilo Ernesto Nuin (argentin labdarúgó, 18)

JÚLIUS

Mihai Leu (román ökölvívó, 56)

Alexander Delvecchio (kanadai jégkorongozó, 93)

Diogo Jota (portugál labdarúgó, 28)Isteni Diogo – Domonkos Bálint jegyzete

André Silva (portugál labdarúgó, 25)

Peter Rufai (nigériai labdarúgó, 61)

Audun Grönvold (norvég síakrobata, 49)

Samuele Privitera (olasz kerékpáros, 19)

Fauja Singh (indiai maratonfutó, 114)

Felix Baumgartner (osztrák extrémsportoló, 56)

Obara Hitomi (japán birkózó, 44)

Joey Jones (walesi labdarúgó, 70)

Josef Cerny (cseh jégkorongozó, 85)

Hulk Hogan (amerikai pankrátor, 71)

Laura Dahlmeier (német sílövő, 31)

AUGUSZTUS

Frank Mill (német labdarúgó, 67)

Jorge Costa (portugál labdarúgó, 53)

Chris Raschke (amerikai autóversenyző, 60)

Kumamoto Kunisige (japán labdarúgó, 81)

Mattia Debertolis (olasz tájfutó, 29)

Emam Ali Habibi (iráni birkózó, 94)

SZEPTEMBER

Joe Bugner (Kreul József, magyar-ausztrál ökölvívó, 75)

Paul Baccaglini (olasz sportvezető, 41)

Andrej Csemerkin (orosz súlyemelő, 53)

Ricky Hatton (brit ökölvívó, 46)

Matteo Franzoso (olasz alpesi síző, 25)

Nikola Pilic (német teniszező, 86)

Billy Vigar (angol labdarúgó, 21)

Roger Lukaku (Kongói DK-beli labdarúgó, 58)

OKTÓBER

Arthur Jones (amerikai amerikaifutball-játékos, 39)

Milan Mandarics (szerb-amerikai sportvezető, 87)

Flavius Domide (román labdarúgó, 79)

Alekszandr Gyityatyin (orosz tornász, 68)

Lambisz Nikolau (görög sportvezető, 89)

José Manuel Ochotorena (spanyol labdarúgó, 64)

Charles Coste (francia kerékpárversenyző, 101)

Pentti Nikula (finn rúdugró, 86)

NOVEMBER

Mladen Zizovic (bosnyák labdarúgó, 44)

Marshawn Kneeland (amerikai amerikaifutball-játékos, 24)

Lenny Wilkens (amerikai kosárlabdázó, 88)

Jurij Sziszikin (orosz tőrvívó, 88)

Xabier Azkargorta (spanyol futballedző, 72)

Nyikita Szimonyan (orosz labdarúgó, 99)

Lorenzo Buffon (olasz labdarúgó, 95)

DECEMBER

Glen De Boeck (belga labdarúgó, 54)

Josef Horesovsky (cseh jégkorongozó, 79)

Mario Pineida (ecuadori labdarúgó, 33)

Age Hareide (norvég labdarúgó, 72)

Sivert Bakken (norvég sílövő, 27)

Anatolij Bondarcsuk (szovjet kalapácsvető, 85)

Jean Louis Gasset (francia futballedző, 72)

 

gyász halálhír halál
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt Horváth Csaba, az NB III-as Komárom vezetőedzője

Labdarúgó NB II
1 órája

Gyász: elhunyt a négyszeres bajnok röplabdázó

Röplabda
17 órája

Gyász: meghalt a legendás testnevelő tanár, Somfai Csaba

Egyéb egyéni
2025.12.28. 17:09

Elhunyt Jean Louis Gasset francia labdarúgóedző

Francia labdarúgás
2025.12.26. 16:41

Elhunyt a müncheni olimpia kalapácsvető-bajnoka

Atlétika
2025.12.24. 13:02

Gyász: 27 évesen elhunyt az Európa-bajnok norvég sílövő, Sivert Bakken

Téli sportok
2025.12.23. 19:22

Gyász: elhunyt kollégánk, a párizsi olimpiáról is tudósító Csudai Sándor

Egyéb egyéni
2025.12.21. 13:17

Elhunyt a norvég futball egyik nagy egyénisége, Age Hareide

Minden más foci
2025.12.19. 09:10
Ezek is érdekelhetik