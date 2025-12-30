Őket gyászolta a sportvilág 2025-ben
A MAGYAR SPORT HALOTTAI, 2025
JANUÁR
Keleti Ágnes (tornász, 103) – Nekem halhatatlannak tűnt – Csisztu Zsuzsa búcsúzik Keleti Ágnestől
Halmosi Zoltán (labdarúgó, 77)
Bedő János (sportvezető, sportújságíró, 80)
FEBRUÁR
Pánczél Kevin (kézilabdázó, 20)
Májer József (hosszútávfutó, 68)
MÁRCIUS
dr. Dányi József (sportorvos, 70)
Fülöp György (kézilabdázó, 78)
Monostori Attila (vízilabdázó, 54)
Feketéné Kovács Éva (kézilabdázó, 61)
Schreiber József (kosárlabdaedző, 78)
Wodicska Bea (raliversenyző, 78)
Budai Miklós (sportújságíró, 70)
Szabó Ferenc (cselgáncsozó, 76)
Jakabházy László (jégkorongozó, 86)
Bujdosó Ágota (kézilabdázó, 81)
ÁPRILIS
Gergely Sándor (labdarúgó-játékvezető, 56)
Márton Sándor (labdarúgó-játékvezető, 72)
Sterbinszky Amália (kézilabdázó, 74) – Minden idők egyik legjobbja távozott el – Thury Gábor nekrológja Sterbinszky Amáliáról
Varga Ákos (motorversenyző, 49)
Garami József (futballedző, 85) – Aki a vagányokkal is szót értett – Thury Gábor nekrológja Garami Józsefről
Kiss Dorottya Zsófia (kézilabdázó, 21)
Lieszkovszky Zalán (labdarúgó, 34)
MÁJUS
Bálint András (sportújságíró, 54)
Sasics Szvetiszláv (öttusázó, 77)
Czenki Márk (kézilabda-játékvezető, 19)
Kiss Máté Bence (labdarúgó, 18)
Hódy Szabolcs (kosárlabdázó, 78)
T. András Emil (Toplak Emil, sportújságíró, 78)
JÚNIUS
Kincses Tibor (cselgáncsozó, 65)
Oláh Antalné Arany Éva (kézilabdázó, 92)
Horváth Zoltán (kardvívó, 88) – Búcsú a meg nem értett zsenitől, Horváth Zoltántól
Kőrösi László (futballmenedzser, újságíró, 72)
Csanálosi Miklós (labdarúgó, 62)
Szatmári Lajos (romániai labdarúgó, 81)
JÚLIUS
Gálvölgyi István (futballedző, 70)
Wisinger János (sportvezető, 85)
Suscsák János (labdarúgó-játékvezető, 70)
Szabó István (kézilabdázó, 80)
Kádár Zoltán (kézilabdázó, 64)
AUGUSZTUS
Jónyer Istvánné Németh Mária (asztaliteniszező, 78)
Pálffy Tamás (kosárlabdázó, 76)
Takács Tibor (sportvezető, sportújságíró, 78)
Feleki Attila (sportvezető, 54)
Szelle Norbert (szlovákiai labdarúgó, 19)
Havasi Mihály (sportvezető, 77)
SZEPTEMBER
Takács János (asztaliteniszező, 70)
Zsengellér Zsolt (sportújságíró, 82)
Nagy Tibor (labdarúgó, 62) – „Te voltál és Te maradsz a váci futball legnagyobb legendája” – Zombori András megemlékezése Nagy Tiborról
OKTÓBER
Kopeczky Lajos (sportújságíró, 90)
Bacsó István (futballedző, 91)
Mezey György (futballedző, 84) – Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem
Bérczi Mihály (sportvezető, 95)
Hagyacki József (sportvezető, 76)
Bocsák Miklós (sportújságíró, 78)
Bordás György (sportvezető, 78)
Süllős Gyula (sportvezető, 43)
NOVEMBER
Jenei Imre (romániai futballedző, 88) – Csendes diadalok – Csinta Samu publicisztikája
Cselkó Tibor (kosárlabdázó, 94)
Sághi István (sportújságíró, 77)
DECEMBER
Mohácsi Árpád (kézilabdázó, 52) – A kézilabda számomra több volt, mint sport – búcsúinterjú Mohácsi Árpáddal
Csajbók Sándorné Németh Erzsébet (kézilabdázó, 72)
Róth Kálmán (kézilabdaedző, 66)
Csudai Sándor (fotóriporter, 38)
ŐKET IS GYÁSZOLTA A SPORTVILÁG 2025-BEN
JANUÁR
Valerij Kapacina (moldovai labdarúgó, 54)
Fabio Cudicini (olasz labdarúgó, 89)
Tony Book (angol labdarúgó, 90)
Denis Law (skót labdarúgó, 84)
Marcel Bonin (kanadai jégkorongozó, 93)
Cornel Otelea (román kézilabdázó, 84)
Mimisz Domazosz (görög labdarúgó, 83)
Sara Piffer (olasz kerékpáros, 19)
Drazsen Dalipagics (jugoszláv kosárlabdázó, 73)
Tobias Eder (német jégkorongozó, 26)
Jevgenyija Siskova (orosz műkorcsolyázó, 52)
Vagyim Naumov (orosz műkorcsolyázó, 55)
FEBRUÁR
António Lima dos Santos (brazil labdarúgó, 83)
Virginia Halas McCaskey (amerikai sportvezető, 102)
Nikola Lazics (szerb kézilabdázó, 36)
Takisz Ikonomopulosz (görög labdarúgó, 81)
Volker Roth (német labdarúgó-játékvezető, 83)
Borisz Szpasszkij (orosz sakkozó, 88)
MÁRCIUS
Buvajszar Szajtyijev (orosz birkózó, 48)
Fred Stolle (ausztrál teniszező, 86)
Norberto Huezo (salvadori labdarúgó, 68)
Radisa Ilics (szerb labdarúgó, 47)
Nakajama Akinori (japán tornász, 82)
Wlamir Marques (brazil kosárlabdázó, 87)
Bogdan Daras (lengyel birkózó, 64)
Eddie Jordan (ír F1-es csapatfőnök, 76)
Kuo Csia-hszüan (kínai labdarúgó, 18)
George Foreman (amerikai ökölvívó, 76)
Berkin Usta (török alpesi síző, 24)
Erwin Lanc (osztrák sportvezető, 94)
ÁPRILIS
Abubaker Kaki Khamis (szudáni atléta, 35)
Leo Beenhakker (holland futballedző, 82)
Aaron Boupendza (gaboni labdarúgó, 28)
Nikola Pokrivac (horvát labdarúgó, 39)
Werner Lorant (német labdarúgó, 76)
MÁJUS
Manuel Cáceres Artesero (Dobos Manolo, spanyol vezérszurkoló, 76)
Jochen Mass (német autóversenyző, 78)
Luis Galván (argentin labdarúgó, 77)
Emmanuel Kundé (kameruni labdarúgó, 68)
Brian Glanville (angol sportújságíró, 93)
Gadi Kinda (izraeli labdarúgó, 31)
Jim Irsay (amerikai sportvezető, 65)
Ernesto Pellegrini (olasz sportvezető, 84)
JÚNIUS
Matteo Doretto (olasz raliversenyző, 21)
Pauli Nevala (finn gerelyhajító, 84)
Denis Lathoud (francia kézilabdázó, 59)
Bernard Lacombe (francia labdarúgó, 72)
Camilo Ernesto Nuin (argentin labdarúgó, 18)
JÚLIUS
Mihai Leu (román ökölvívó, 56)
Alexander Delvecchio (kanadai jégkorongozó, 93)
Diogo Jota (portugál labdarúgó, 28) – Isteni Diogo – Domonkos Bálint jegyzete
André Silva (portugál labdarúgó, 25)
Peter Rufai (nigériai labdarúgó, 61)
Audun Grönvold (norvég síakrobata, 49)
Samuele Privitera (olasz kerékpáros, 19)
Fauja Singh (indiai maratonfutó, 114)
Felix Baumgartner (osztrák extrémsportoló, 56)
Obara Hitomi (japán birkózó, 44)
Joey Jones (walesi labdarúgó, 70)
Josef Cerny (cseh jégkorongozó, 85)
Hulk Hogan (amerikai pankrátor, 71)
Laura Dahlmeier (német sílövő, 31)
AUGUSZTUS
Frank Mill (német labdarúgó, 67)
Jorge Costa (portugál labdarúgó, 53)
Chris Raschke (amerikai autóversenyző, 60)
Kumamoto Kunisige (japán labdarúgó, 81)
Mattia Debertolis (olasz tájfutó, 29)
Emam Ali Habibi (iráni birkózó, 94)
SZEPTEMBER
Joe Bugner (Kreul József, magyar-ausztrál ökölvívó, 75)
Paul Baccaglini (olasz sportvezető, 41)
Andrej Csemerkin (orosz súlyemelő, 53)
Ricky Hatton (brit ökölvívó, 46)
Matteo Franzoso (olasz alpesi síző, 25)
Nikola Pilic (német teniszező, 86)
Billy Vigar (angol labdarúgó, 21)
Roger Lukaku (Kongói DK-beli labdarúgó, 58)
OKTÓBER
Arthur Jones (amerikai amerikaifutball-játékos, 39)
Milan Mandarics (szerb-amerikai sportvezető, 87)
Flavius Domide (román labdarúgó, 79)
Alekszandr Gyityatyin (orosz tornász, 68)
Lambisz Nikolau (görög sportvezető, 89)
José Manuel Ochotorena (spanyol labdarúgó, 64)
Charles Coste (francia kerékpárversenyző, 101)
Pentti Nikula (finn rúdugró, 86)
NOVEMBER
Mladen Zizovic (bosnyák labdarúgó, 44)
Marshawn Kneeland (amerikai amerikaifutball-játékos, 24)
Lenny Wilkens (amerikai kosárlabdázó, 88)
Jurij Sziszikin (orosz tőrvívó, 88)
Xabier Azkargorta (spanyol futballedző, 72)
Nyikita Szimonyan (orosz labdarúgó, 99)
Lorenzo Buffon (olasz labdarúgó, 95)
DECEMBER
Glen De Boeck (belga labdarúgó, 54)
Josef Horesovsky (cseh jégkorongozó, 79)
Mario Pineida (ecuadori labdarúgó, 33)
Age Hareide (norvég labdarúgó, 72)
Sivert Bakken (norvég sílövő, 27)
Anatolij Bondarcsuk (szovjet kalapácsvető, 85)