Gyász: elhunyt a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila

2025.08.19. 18:18
Feleki Attila (1971–2025) (Fotó: kozarmislenyfc.hu)
A labdarúgó NB II-ben szereplő Kozármisleny a honlapján tudatta, hogy 2025. augusztus 19-én, 54 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt a csapat tulajdonosa, Feleki Attila.

Feleki Attila, a Kozármisleny tulajdonosa fiatalon cselgáncsozott, majd az 1989-ben újjáalakult kozármislenyi klubnál kezdte el a labdarúgást, s a megyei első osztályig jutott, de sérülések miatt aktív labdarúgó-pályafutása hamar véget ért. Maradt azonban a sportág és a klub mellett, s amolyan mindenesként kezdett el dolgozni Kozármislenyben, ahol a ranglétrát végigjárva vette át a klub irányítását, hivatalosan pedig 2007 – a másodosztályba jutás – óta volt a klub tulajdonosa.

„Több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója. Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert. Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle... DE ÉRTE IS!” – olvasható a klub közleményében.

Feleki Attila 2008-tól három cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő Kozármislenyben, ahol 2019-ben díszpolgári címet kapott.

 

