Gyász: elhunyt George Foreman, minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka

A texasi Marshall városában született öklöző az 1968-as mexikóvárosi olimpián aranyérmet nyert nehézsúlyban, majd profinak állt, s 1973-ban megnyerte a WBA, a WBC és a The Ring magazin világbajnoki öveit, miután a címmeccsen már a második menetben kiütötte az addig veretlen Joe Fraziert. Öveit kétszer is megvédte, majd 1974-ben nyolcadik menetes kiütéssel maradt alul Muhammad Alival szemben a „Rumble in the Jungle” néven híressé vált összecsapáson Kinshasában.

Miután nem tudott újra világbajnoki cím közelébe jutni, 1977-ben bejelentette a visszavonulását, majd lelkésznek állt. Tíz évvel később általános meglepetésre bejelentette a visszatérését, s 1994-ben a 26 éves Michael Moorert 10. menetes kiütéssel legyőzve – a WBA és az IBF öveit megnyerve – minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka, egyben a sportág akkori vitathatatlan nehézsúlyú „királya” lett 45 évesen – ezt a csúcsot azóta sem sikerült megdönteni.

A profi boksztól végleg 1997-ben elköszönő Foreman profi pályafutása során 81 meccséből 76-ot nyert meg (ebből 68-at kiütéssel), s mindössze öt alkalommal szenvedett vereséget.