A ZTE a Ferencváros ellen tenné meg a következő lépést

ZALAEGERSZEG–FERENCVÁROS

EGYSZER MÁR MEGTRÉFÁLTA a ZTE FC a Ferencvárost a bajnoki idényben – emlékezhetünk, tavaly október végén 2–1-re nyertek a kék-fehérek az Üllői úton, mert bár Varga Barnabás vezetést szerzett a hazaiaknak, Skribek Alen és José Calderón góljával óriási meglepetésre fordított Nuno Campos csapata. Azóta a ZTE egyre egységesebb és jobb csapattá vált, az FTC-től pedig távozott az akkori gólszerző.



„A Ferencváros ellen mindig nagy a várakozás, a szurkolók és a játékosok részéről egyaránt – mondta lapunknak Szendrei Norbert, a Zalaegerszeg 25 éves csapatkapitánya. – Ősszel nyertünk idegenben, reméljük, hazai pályán is győzünk, de adott esetben a döntetlen is sikerrel érhet fel. Más meccsre számítok, mint legutóbb, mert akkor az volt az érzésem, hogy majd’ minden akció Varga Barnabásra futott ki, s úgy voltak vele a társai, hogy a csatár úgyis betalál és eldönti a mérkőzést. Mostanra sokkal egységesebbé vált a Ferencváros, nem egy játékosra épül fel a csapat. Ha betartjuk a szakmai stáb utasításait, ha jól sikerülnek a labdakihozatalaink s a szerencse is mellénk áll, akkor szép nap elé nézünk. Az önbizalmunkkal nem lehet gond, hiszen bár kikaptunk a Nyíregyházától egy nullára a bajnokságban, nyertünk a Kazincbarcika ellen, sőt, legutóbb Felcsúton is, ráadásul a héten bejutottunk a legjobb nyolc közé a Magyar Kupában. A terhelésre nem lehet panaszunk, hiszen a Vasas elleni MK-meccsen ugyanazok a mezőnyjátékosok kezdtek, mint Felcsúton, Gundel-Takács Bence helyett Zan Mauricio állt a kapuban, ennyi volt a változás. NB I-es színvonalú mérkőzést játszottunk az NB II-es Vasassal, s bár sok erőt kivett belőlünk az összecsapás, a siker lökést adhat a folytatásra.”



Szendrei Norbert alapembere csapatának, tizenkilenc bajnokin kezdett és rendre jó teljesítménnyel rukkolt ki.



„Ha a játékomat nézzük, egyértelmű: karrierem legjobb idénye a mostani! Ehhez, persze, kellett a vezetőedző, Nuno Campos személye is, akivel hamar egy hullámhossz­ra kerültünk szakmailag és emberileg is. Szeretem a rövid passzos futballt, csakúgy, mint a szakember, lehet, ebből is fakad a jó viszonyunk. Bár azzal sem volt problémám, ha védőként kellett helytállni, örülök, hogy újra eredeti posztomon, középpályásként mutathatom meg, mit tudok. Az bánt, hogy csak egy bajnoki gólt szereztem az idényben, igaz, több olyan kulcspasszom is volt, amelyet gólra válthattak volna a támadóink, de ziccert rontottak, így nem lehettek gólpasszaim… Még sok meccs van hátra, a statisztikámon azért van mit javítani. Bizakodom, hiszen jó helyen állunk, előre is tekinthetünk a tabellán, ám egyelőre az a legfontosabb, hogy minél hamarabb érjük el a kitűzött célunkat, vagyis maradjunk benn az NB I-ben, és ehhez a következő lépést a Ferencváros ellen tehetjük meg.”

MTK–PUSKÁS AKADÉMIA

GYŐZTES GÓLT SZERZETT legutóbb a Hidegkuti Nándor Stadionban Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa. A 2024. novemberi találkozó 1–0-s felcsúti győzelemmel zárult, ám ezúttal meglepő lenne, ha csupán egyszer találnának kapuba a felek, hiszen az MTK Budapest a szerzett gólokban (39) a negyedik a ligában, valamint a legtöbb gólt (46) kapta. Egyik csapat sincsen a legjobb formában, az MTK a legutóbbi NB I-es fordulóban 4–2-es vereséggel távozott Nyíregyházáról (majd szerdán 2–1-re kikapott a Kecskeméttől, és kiesett a Magyar Kupából), a felcsútiak pedig a ZTE FC ellen maradtak alul (0–1) hazai pályán.

„A két tavaszi vereségben az a legbosszantóbb, hogy hazai pályán szenvedtük el– nyilatkozta klubja honlapjának Nagy Zsolt, a 35-szörös válogatott szélső. – valahogy eredményesebbek vagyunk, de szeretnénk a jövőben a Pancho Arénában is pontokat szerezni. A helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk kell, hiszen legutóbb a ZTE ellen számtalan lehetőséget teremtettünk a kapu előtt, ám a befejezéseink pontatlanok voltak, ami három pontunkba került. Ez rám is vonatkozik, szeretném a helyzeteimet gólra váltani, megnyugtatóan hatna rám és a csapatra is. Jók az emlékeim a Hungária körútról. Ezeket az összecsapásokat mindig kiélezett harc jellemzi, de a múltban többször is győztesen hagytuk el a pályát. Amikor jól kezdtünk, a folytatásban sem volt gond, az első félidőt ezúttal is hoznunk kell. Szeretek ott játszani, több gólt rúgtam már a Hidegkuti-stadionban, nagyon remélem, hogy bebizonyítja a csapat, hogy nem véletlenül vagyunk az MTK előtt a tabellán.”



A Puskás Akadémiának már csak azért is fontos lenne a győzelem, mert az MTK elleni bajnoki után, a következő fordulóban a Kazincbarcikához utazik, majd a szintén kiesés elől menekülő Nyíregyházát fogadja – az élmezőny tehát „lőtávon” belül van, és a csapat egy jó és erős sorozattal felzárkózhat a dobogó környékére.

NB I

22. FORDULÓ

Február 13., péntek

Újpest FC–Debreceni VSC 2–1

Február 14., szombat

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

Február 15., vasárnap

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)