Gyász: elhunyt a háromszoros belga bajnok válogatott védő, Glen De Boeck

2025.12.08. 11:09
Glen De Boeck (1971–2025) (Fotó: Getty Images)
Glen De Boeck gyász halálhír Belgium
A belga sajtó a családra hivatkozva arról számolt be, hogy vasárnap késő este 54 évesen egy antwerpeni kórházban elhunyt Glen De Boeck, korábbi 36-szoros belga válogatott védő, aki hazája nemzeti csapatával két világbajnokságon vett részt és játékosként az ezredforduló környékén az Anderlechttel háromszor lett bajnok.

A Het Laatste Nieuws beszámolója szerint Glen De Boeck otthonában pénteken szenvedett súlyos agyvérzést, és mire az antwerpeni egyetemi kórházba szállították, már mély kómába esett. A 36-szoros korábbi válogatott védő családja a lapnak elmondta, De Boeck súlyos agyi sérüléseket szenvedett, és végül vasárnap késő este családja körében 54 évesen elhunyt.

De Boeck pályafutását még söprögetőként kezdte szülővárosa, az FC Boom másodosztályú csapatában, majd 1992-ben az élvonalbeli Mechelen játékosa lett – itt többek között Eszenyi Dénes és Urbán Flórián is csapattársa volt. A csapatnál emlékezetes mérkőzése volt az 1994-es UEFA-kupa 2. fordulójában az MTK elleni első találkozó, ahol az 5–0-ra nyerő belgák első gólját szerezte, s a triplázó Eszenyinek egy gólpasszt is kiosztott. 

Innen 1995 nyarán az Anderlechthez igazolt – a Ferencváros ellen elvesztett BL-selejtezős párharc egyik meccsén sem lépett pályára –, s a lila-fehéreknél érte el legnagyobb sikereit: háromszor bajnok lett, kétszer megnyerte a belga Szuperkupát, és egyszer a Ligakupát is. Játékospályafutását súlyos térdsérülése miatt 2005 februárjában fejezte be. 

A belga válogatottban 1993 és 2002 között 36 alkalommal szerepelt, egy gólt szerzett, és az 1998-as világbajnokságon egy, a 2002-es tornán két mérkőzésen lépett pályára.

Visszavonulása után szinte azonnal az Anderlecht edzői stábjában kapott helyet, majd 2007-től a Cercle Bruges vezetőedzője lett, majd megfordult a Germinal Beerschot, a Venlo, a Beveren, a Mouscron, és a Lokeren kispadján is, legutóbb 2023 októberétől két hónapig a Kotrijk vezetőedzőjeként dolgozott klubcsapatnál, menesztése óta televíziós szakértőként munkálkodott.

 

 

