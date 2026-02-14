Nemzeti Sportrádió

Illovszky Dominik a fedett pályás vb-re sem megy feltartott kézzel

2026.02.14. 12:03
Illovszky Dominik 6.52 másodpercre javította a 60 méter országos csúcsát Belgrádban (Fotó: Imago Images/Marko Metlas)
A 60 méteres síkfutás új fedett pályás országos csúcstartója, Illovszky Dominik szerdán Belgrádban fejben is erős volt. Úgy futott 6.52-t, hogy az első négy rajtot visszalőtték, ám ez sem zökkentette ki őt!

 

Mindig különleges, amikor valaki egy olyan rekordot dönt meg, amit még az előző évezredben állítottak fel. Márpedig Illovszky Dominikkel pontosan ez történt az elmúlt napokban. A fiatal sprinter előbb múlt vasárnap, Dortmundban beállította Dobos Gábor 1999-ben megfutott 60 méteres országos csúcsát (6.56), majd három nappal később Belgrádban meg is javította.

A 6.52 másodperces ideje a szerb fővárosban győzelmet ért neki a Gold kategóriájú viadalon, ami tovább növeli az értékét. Ez az időeredmény ráadásul a 2025-ös nemzetközi ranglista 5. helyét jelenti.

„Kicsit jobb volt az eleje a futásnak, nem volt annyira görcsös, mint Dortmundban, a 6.56-os futásnál nem tudtam a végéig gyorsulni, itt most sikerült – emlékezett vissza a szerdai csúcsfutására Illovszky Dominik. Nem volt könnyű dolga, mert az első négy rajtot különböző okok miatt visszalőtték. – A tavalyi ob-n háromszor is visszalőtték, de ez most még nekem is új volt. Higgadtnak, koncentráltnak kellett maradni. Ilyenkor mind a nyolcan ugyanazt éljük át a rajtban, az első két visszalövés még jól is jött, mert ott nem volt a legjobb a reakcióidőm.”

Arra, hogy a 6.52-höz képest hol lehet a határ, nehezen tudja megmondani, de ezen a szinten már egy-két századot javítani is hatalmas eredménynek számít. A 24 éves sprinter úgy lendült ennyire jó formába, hogy a télen nem volt külföldön edzőtáborozni, itthon végezte el a szintlépéshez szükséges munkát. 2023 második fele óta készül Pauer Géza csoportjában, ahol rajta kívül is számos tehetség, köztük a szintén magyar válogatott Pap Márk is bontogatja a szárnyait.

„Jól érzem magam, inspiráló társaságban készülhetek, mindenki napról napra óriásit küzd a saját szintjének és korosztályának megfelelő világeseményre való kijutásért.”

Illovszky esetében ez a fedett pályás szezonban a március 20. és 22. között Torunban sorra kerülő világbajnokság lesz, ahová már megvan a kvalifikációs szintje.

„Ha Eb-t rendeznének, még pozitívabban várhatnám a versenyt, persze ettől függetlenül is szeretnék jó eredményt elérni. Bármi megtörténhet a vb-n, nem szeretnék nagyot mondani és ígérni, de jó eséllyel indulok. Ugyan a kicsivel több mint egy hónap közelinek tűnik, de még bőven van idő addig” – tekintett előre a Honvéd versenyzője, akinek a legfőbb nyári célja az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon való minél sikeresebb szereplés.

Atlétika
2026.02.11. 19:30

Illovszky Dominik óriási országos csúccsal győzött Belgrádban

Kozák Luca idei legjobbjával ezüstérmes, Takács Boglárka csupán egyetlen századdal maradt le a döntőről.

 

ILLOVSZKY DOMINIK EDDIGI FUTÁSAI 2026-BAN

Január 24.

Nyíregyháza Open, elődöntő6.631. hely

Január 24.

Nyíregyháza Open, döntő6.581. hely

Január 31.

Skót meghívásos verseny, Glasgow, elődöntő6.581. hely

Január 31.

Skót meghívásos verseny, Glasgow, döntő6.592. hely

Február 8.

Sparkassen Indoor Meeting, Dortmund, elődöntő6.642. hely

Február 8.

Sparkassen Indoor Meeting, Dortmund, döntő6.562. hely

Február 11.

Belgrade Indoor Meeting, elődöntő6.631. hely

Február 11.

Belgrade Indoor Meeting, döntő6.521. hely

 

 

