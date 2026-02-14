Illovszky Dominik a fedett pályás vb-re sem megy feltartott kézzel

Mindig különleges, amikor valaki egy olyan rekordot dönt meg, amit még az előző évezredben állítottak fel. Márpedig Illovszky Dominikkel pontosan ez történt az elmúlt napokban. A fiatal sprinter előbb múlt vasárnap, Dortmundban beállította Dobos Gábor 1999-ben megfutott 60 méteres országos csúcsát (6.56), majd három nappal később Belgrádban meg is javította.

A 6.52 másodperces ideje a szerb fővárosban győzelmet ért neki a Gold kategóriájú viadalon, ami tovább növeli az értékét. Ez az időeredmény ráadásul a 2025-ös nemzetközi ranglista 5. helyét jelenti.

„Kicsit jobb volt az eleje a futásnak, nem volt annyira görcsös, mint Dortmundban, a 6.56-os futásnál nem tudtam a végéig gyorsulni, itt most sikerült – emlékezett vissza a szerdai csúcsfutására Illovszky Dominik. Nem volt könnyű dolga, mert az első négy rajtot különböző okok miatt visszalőtték. – A tavalyi ob-n háromszor is visszalőtték, de ez most még nekem is új volt. Higgadtnak, koncentráltnak kellett maradni. Ilyenkor mind a nyolcan ugyanazt éljük át a rajtban, az első két visszalövés még jól is jött, mert ott nem volt a legjobb a reakcióidőm.”

Arra, hogy a 6.52-höz képest hol lehet a határ, nehezen tudja megmondani, de ezen a szinten már egy-két századot javítani is hatalmas eredménynek számít. A 24 éves sprinter úgy lendült ennyire jó formába, hogy a télen nem volt külföldön edzőtáborozni, itthon végezte el a szintlépéshez szükséges munkát. 2023 második fele óta készül Pauer Géza csoportjában, ahol rajta kívül is számos tehetség, köztük a szintén magyar válogatott Pap Márk is bontogatja a szárnyait.

„Jól érzem magam, inspiráló társaságban készülhetek, mindenki napról napra óriásit küzd a saját szintjének és korosztályának megfelelő világeseményre való kijutásért.”

Illovszky esetében ez a fedett pályás szezonban a március 20. és 22. között Torunban sorra kerülő világbajnokság lesz, ahová már megvan a kvalifikációs szintje.

„Ha Eb-t rendeznének, még pozitívabban várhatnám a versenyt, persze ettől függetlenül is szeretnék jó eredményt elérni. Bármi megtörténhet a vb-n, nem szeretnék nagyot mondani és ígérni, de jó eséllyel indulok. Ugyan a kicsivel több mint egy hónap közelinek tűnik, de még bőven van idő addig” – tekintett előre a Honvéd versenyzője, akinek a legfőbb nyári célja az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon való minél sikeresebb szereplés.