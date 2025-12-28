Gyász: meghalt a legendás testnevelő tanár, Somfai Csaba

Somfai Csaba gyermekkorában vízilabdázott, majd a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanár és úszószakedző diplomát szerzett.

1963-ban a KSI öttusaszakosztályát megalapítva kezdte edzői pályafutását, majd 1968-ban az Újpest Dózsához került, ahol egykori versenyzője, Szombathelyi Tamás az 1980-as moszkvai olimpián egyéniben és csapatban is ezüstérmet szerzett, továbbá két világbajnokságon egyszer egyéniben, kétszer csapatban végzett a második helyen.

Somfai Csaba 1966-ban kezdett dolgozni testnevelő tanárként alma materében, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol 1984-ben az ő javaslatára jött létre az azóta is működő sporttagozat.

„Nevelt, minden mozdulatával, gesztusával, tettével, szavával nevelt, hosszú évtizedeken át rendíthetetlen hűséggel és alázattal a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, legendás sportolókat és lelkes amatőröket, kit fényes sportkarrierre, kit »pusztán csak« az életre. Olyan életre, melyet minden pillanatban hajt a szenvedély, ezer fokon égve, mert csak úgy tudjuk legyőzni a hétköznapok szürke sorát.” – olvasható a Blikk főszerkesztője, Kolossváry Balázs nekrológjában.

A sportágak közül a labdarúgás állt legközelebb a szívéhez – általános iskolai padtársa, Albert Flórián hatására a Ferencváros szurkolója lett. A Kölcseyben edzette többek között Hajnal Tamást, Juhász Rolandot, Petry Zsoltot, Mátyus Jánost és Szűcs Mihályt is.

Somfai Csaba december 27-én hunyt el.