Gyász: elhunyt Garami József korábbi szövetségi kapitány

Garami József 1939. augusztus 9-én született Pécsett Glück József néven. A csatárként játszó Garami még 18. születésnapja előtt, 1957. április 28-án bemutatkozott az NB I-ben a Salgótarján ellen 2:0-ra megnyert mérkőzésen.

A pécsieknél 1963-ig 38 élvonalbeli bajnokin kilencszer volt eredményes. 1964-ben elment a második ligás PVSK-hoz, amelynek színeiben 24 gólt szerzett egy idény alatt, így visszatérhetett az élvonalba, de Komlón már csak egy újabb bajnoki jutott neki. Visszatért a PVSK-hoz, és ott fejezte be pályafutását.

Nem szakadt el a futballtól, a pécsi utánpótlásban vállalt szerepet, majd 1985 tavaszán átvette az első csapat irányítását, amelyet hét bajnokin három győzelmet és három döntetlent elérve az élvonalban tartott.

A remek bemutatkozás után a pécsi vezetőség véglegesítette Garamit, aki hosszasabb gondolkodás után fogadta el az ajánlatot. A tanárként dolgozó szakember óvatos volt, elsőre kétéves fizetés nélküli szabadságot vett ki munkahelyén, mert nem tudhatta, sikeres lesz-e az edzői pályán.

Az lett. Garami József hét évig volt vezetőedző a Pécsnél, amellyel első teljes idényében bajnoki ezüstérmes lett, és csak egyszer, 1988–1989-ben nem fért be az első tíz helyezett közé. Közben 1987 őszén megbízott szövetségi kapitányként a magyar válogatottat is irányíthatta négy mérkőzésen. Később is többször felvetődött a neve mint lehetséges kapitány, de az MLSZ vezetői nem őt választották.

Pécsről való távozása után pihenni szeretett volna, valamint visszatérni az utánpótlásba, ám 1993 tavaszának elején megkereste a nagy bajban lévő Újpest. A lila-fehérek Garamival sem tudtak kiegyenesedni abban az idényben, a Hatvan elleni osztályozó megnyerésével tették biztossá további élvonalbeli tagságukat.

Garami megkapta a bizalmat a folytatásra is, amit ő egy hatodik, egy második és egy harmadik hellyel hálált meg. A rutinos szakember ezt követően a Hungária körúton vállalt munkát, a következő két idényben egy bajnoki címig és két kupagyőzelemig vezette az MTK-t, ám utóbbi kupadöntőn már nem ő ült a kispadon.

A kék-fehérektől való távozása után szakmai igazgató lett Győrött, a kispadra is leülhetett, majd egy teljes és két fél évadnyi időre a Ferencváros volt az újabb állomás. 2003-ban Magyar Kupát nyert a kilencedik kerületiekkel, a következő évben pedig bajnok lett, igaz, a tavaszi mérkőzéseken már Pintér Attila ült a kispadon.

Visszatért az MTK-hoz, amelynél még jó egy évtizedet dolgozott, a 2007–2008-as idényben újabb bajnoki címet nyerve. 2013 tavaszán megdöntötte Illovszky Rudolf korrekordját az NB I-es edzők között, és 2015 nyarán 797 mérkőzéssel a háta mögött vonult vissza, utóbbi is természetesen hatalmas csúcs.

Garami visszatért Pécsre, ám 80 éves kora után több egészségi problémával is bajlódott, kerekesszékbe került. Korábbi pécsi játékosai ekkor is törődtek vele, vitték a mérkőzésekre, rendezvényekre egykori mesterüket.

2019-ben, 80. születésnapján róla nevezték el a pécsi utánpótlásközpontot.