Gyász: elhunyt Takács Tibor

„Egy igazi úriember volt, aki szívügyének tekintette a hagyományőrzést és nemzeti nagyjaink emlékének életben tartását – írta róla a fradi.hu. – Életének rendkívül fontos része volt a Ferencvárosi Torna Club. Építőipari tervező cége (Ybl Tervező Kft.) évekig névadó és főszponzora volt először a teke-, majd a férfitorna-szakosztálynak, amelyek révén valahol mégiscsak sokszoros magyar bajnoknak mondhatja magát, mert nélküle azok a címek nem jöhettek volna létre.”

„Szellemiségét mi sem mutatja jobban, mint hogy klubhovatartozásra való tekintet nélkül akiről-amiről csak tudott, megemlékezett, illetve akit csak tudott, köszöntött a születésnapján, legyen az bármelyik másik klub sportolója. Megemlékezett a sportújságírókról és a riporterekről is. Takács Tibor részt vett 1953. augusztus 20-án a Népstadion avatóján, a legendás magyar–angol 7:1-es mérkőzésen 1954. május 23-án, illetve a Puskás Aréna avató ünnepségén 2019. november 15-én.”

Takács Tibornak élete volt a Ferencváros, a meccseken súlyos betegsége ellenére is megjelent. A Fix Tv-n heti rendszerességgel megjelenő beszélgetős műsort vezetett. Egy időben szponzorálta a Magyar Sportújságírók Szövetségét, továbbá számos sportkönyv és a sportsajtó támogatója is volt.