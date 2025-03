Gyász: egy nappal 19. születésnapja előtt elhunyt a fejbe térdelt kínai labdarúgó

A tragikus esetről február közepén magunk is beszámoltunk, akkor arról írtunk, a Pekingi Labdarúgó-szövetség vállalta a játékos hazaszállításának költségeit, s mint azóta kiderült, azt is, hogy az azóta eltelt időben is próbálták kezelni a játékost a pekingi Tiantan kórházban, ám helyi idő szerint szerdán drasztikus romlásnak indult Kuo állapota, s végül estére odáig jutott a helyzet, hogy a családdal egyetértve az orvosok Kuo kezelésének megszüntetés mellett döntöttek.

Kuo Csia-hszüan 2023-ban még a Bayern Münchennél az akkoriban még létező úgynevezett World Squadban szerepelt próbajátékon – amelynek célja volt, hogy fiatalok a világ minden pontjáról megmutassák tehetségüket a klubnál. Kuo tagja volt a korosztályos kínai válogatottaknak, s halála másnapján, azaz csütörtökön lett volna 19 éves.