Edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző

A 25 éves versenyző Chilében készült az olasz csapattal az idényre, és szombaton egy ugratót követően elesett, két biztonsági hálót is átszakított, majd egy kerítésnek csapódott. Azonnal a santiagói kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték, de az életét már nem tudták megmenteni.

„Tragédia ez a családjának és az egész sportvilágnak” – jelentette ki Flavio Roda, az olasz szövetség elnöke.

Franzoso 2021 decembere óta 17 vk-futamon indult lesiklásban és óriás-műlesiklásban, ezek során kétszer került a legjobb 30 közé.