Nemzeti Sportrádió

Edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző

Vágólapra másolva!
2025.09.15. 22:20
null
Matteo Franzoso kedden lett volna 26 éves... (Fotó: Il Messaggero)
Címkék
síelés Matteo Franzoso gyász
Bő egy hónappal az alpesi világkupaszezon rajtja előtt edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző.

A 25 éves versenyző Chilében készült az olasz csapattal az idényre, és szombaton egy ugratót követően elesett, két biztonsági hálót is átszakított, majd egy kerítésnek csapódott. Azonnal a santiagói kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték, de az életét már nem tudták megmenteni.

„Tragédia ez a családjának és az egész sportvilágnak” – jelentette ki Flavio Roda, az olasz szövetség elnöke.

Franzoso 2021 decembere óta 17 vk-futamon indult lesiklásban és óriás-műlesiklásban, ezek során kétszer került a legjobb 30 közé.

 

síelés Matteo Franzoso gyász
Legfrissebb hírek

Nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

Téli sportok
4 órája

Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes súlyemelő, Lénárt Ferenc

Egyéb egyéni
12 órája

Gyász: elhunyt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Andrej Csemerkin

Egyéb egyéni
2025.09.12. 19:33

Gyász: elhunyt Zsengellér Zsolt

Minden más foci
2025.09.11. 16:11

Holtan találtak rá a Palermo korábbi elnökére

Olasz labdarúgás
2025.09.10. 20:34

Gyász: elhunyt Dombai András, a Tatabányai Bányász és az FTC egykori kapusa

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 15:10

Gyászba borulva készülnek a portugálok a vb-selejtezőkre

Foci vb 2026
2025.09.04. 14:29

Gyász: elhunyt Takács János világbajnok asztaliteniszező

Egyéb egyéni
2025.09.02. 17:07
Ezek is érdekelhetik