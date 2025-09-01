75 éves korában elhunyt Joe Bugner

A magyar származású, hosszú ideje Ausztráliában élő Bugner kétszer nyerte el a brit és a nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet, és háromszoros európai nehézsúlyú bajnok volt. 1973-ban egymást követő mérkőzéseken Muhammad Ali és Joe Frazier ellen lépett ringbe, majd 1975-ben ismét Ali ellen küzdött a világbajnoki címért. „Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy az egykori brit, európai és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnok, valamint világbajnoki címért versenyző Joe Bugner elhunyt ausztráliai, brisbane-i ápolási otthonában. A Brit Bokszszövetség részvétét fejezi ki Joe családjának” – közölte a Brit Bokszszövetség.

Bugner az 1970-es években folyamatosan a világ 10 legjobb nehézsúlyú bokszolója között volt, és technikai képességei, keménysége, kitartása mellett azzal is tiszteletet vívott ki, hogy a legjobbakkal is hajlandó volt megmérkőzni, írja a cikkében a BBC.

83 mérkőzéses karrierje során olyan neves nehézsúlyú bokszolókkal is megvívott, mint Earnie Shavers, Henry Cooper és Frank Bruno.