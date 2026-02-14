75 évesen elhunyt Magyar Lajos, a Rába ETO legendája
„75 éves korában elhunyt Magyar Lajos, az ETO Aranycsapatának csapatkapitánya. Közel húsz éven át, 375 alkalommal lépett pályára zöld-fehér színekben. Kétszeres magyar bajnokként és kupagyőztesként klubunk felejthetetlen legendája” – számolt be a hírről az ETO FC.
Magyar Lajos az ETO bajnoki csúcstartója, 1968 és 1985 között az NB I-ben 375 mérkőzésen játszott és 10 gólt szerzett. Az ETO-ban játszott valamennyi meccsét tekintve is csúcstartó: 597 alkalommal lépett pályára és 24 gólt szerzett. Hat éven át – visszavonulásáig – az ETO csapatkapitánya volt.
Kétszer nyert bajnokságot a Rába ETO-val (1982, 1983) két bajnoki ezüstérem (1984, 1985) és egy bronzérem (1974) mellett, továbbá Magyar Kupát is nyert a csapattal (1979). Balszélsőként kezdte a pályafutását, majd balhátvédként folytatta.
Emlékezetes nemzetközi kupamérkőzéseken is pályára lépett: a Barcelona és a Juventus ellen is. A Víkingur Reykjavíknak mindkét találkozón gólt is lőtt. Miután távozott Győrből, tizenhárom évig játékos-edzőként dolgozott Ausztriában, 47 éves volt, amikor abbahagyta a labdarúgást.
|ELMENT A FELFUTÓ BALHÁTVÉD – MOHAY GÁBOR NEKROLÓGJA
Nála többször mostanáig senki sem ölthette magára az ETO zöld-fehér mezét. Magyar Lajos balszélsőként 18 évesen mutatkozott be az NB I-ben, de egy betegségből felgyógyulást követően igazából mint bal oldali védőnek bontakoztak ki a képességei, hogy azután 1985-ben 375 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött köszönjön el a csapattól és a tisztségétől. Mert annak ellenére, hogy mindig megmaradt egyszerű embernek, a Verebes-korszak aranycsapatának kapitányaként évekig büszkén vezette fel a gárdát a középkezdéshez. Volt kupagyőztes együttes tagja, mindhárom színű bajnoki érem ott fénylett a vitrinjében, nagynevű ellenfelek csatárainak tudta útját állni rangos nemzetközi kupatalálkozókon. Többször volt posztján az osztályzatok alapján az év játékosa, és csak az maradt örök fájdalma, hogy a nagyválogatottságig nem jutott el. Pedig a támadások segítésére, gólokat eredményező beadásaira is tellett a gyorsaságából, született adottságaiból. A győri klub után még 47 éves koráig játékos-edzőként járt ki Ausztriába.
Barátai, játékostársai csak Dudának szólították. A győriek körében pályafutása után is megőrizte népszerűségét. Érdekesség: az emberek nagy része abban a hitben élt, hogy Magyar Lajos tulajdonosként üzemeltette az egykor népszerű Magyar Borozót – pedig csak alkalmazottként szolgálta ki a betérő vendégeket. Diszkontáruház raktárából, fizikai munkával érte el a nyugdíjkorhatárt, ezt követően szerény körülmények között éldegélt. Tavaly szeretett klubja a 75. születésnapján erre utaló mezzel a zöld gyepen köszöntötte. Nem is olyan régen még lapunk NS Klubjában vallott életéről, abdai indíttatásáról, a múlt sikereiről, a mindennapjairól, melyeket felesége halála után jobbára a nyúli kertje gondozása töltött ki. A baj hirtelen jött, néhány hónapja küzdött súlyos betegségével. Péntek este még megvárta Mexikóból hazaérkező lánya látogatását, aztán békésen örökre lehunyta a szemét. Március 9-én lett volna 76 éves. Távozásával ismét kisebb lett a nyolcvanas évek sikeres, felejthetetlen ETO-családja.