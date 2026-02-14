75 évesen elhunyt Magyar Lajos, a Rába ETO legendája

Nála többször mostanáig senki sem ölthette magára az ETO zöld-fehér mezét. Magyar Lajos balszélsőként 18 évesen mutatkozott be az NB I-ben, de egy betegségből felgyógyulást követően igazából mint bal oldali védőnek bontakoztak ki a képességei, hogy azután 1985-ben 375 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött köszönjön el a csapattól és a tisztségétől. Mert annak ellenére, hogy mindig megmaradt egyszerű embernek, a Verebes-korszak aranycsapatának kapitányaként évekig büszkén vezette fel a gárdát a középkezdéshez. Volt kupagyőztes együttes tagja, mindhárom színű bajnoki érem ott fénylett a vitrinjében, nagynevű ellenfelek csatárainak tudta útját állni rangos nemzetközi kupatalálkozókon. Többször volt posztján az osztályzatok alapján az év játékosa, és csak az maradt örök fájdalma, hogy a nagyválogatottságig nem jutott el. Pedig a támadások segítésére, gólokat eredményező beadásaira is tellett a gyorsaságából, született adottságaiból. A győri klub után még 47 éves koráig játékos-edzőként járt ki Ausztriába. Barátai, játékostársai csak Dudának szólították. A győriek körében pályafutása után is megőrizte népszerűségét. Érdekesség: az emberek nagy része abban a hitben élt, hogy Magyar Lajos tulajdonosként üzemeltette az egykor népszerű Magyar Borozót – pedig csak alkalmazottként szolgálta ki a betérő vendégeket. Diszkontáruház raktárából, fizikai munkával érte el a nyugdíjkorhatárt, ezt követően szerény körülmények között éldegélt. Tavaly szeretett klubja a 75. születésnapján erre utaló mezzel a zöld gyepen köszöntötte. Nem is olyan régen még lapunk NS Klubjában vallott életéről, abdai indíttatásáról, a múlt sikereiről, a mindennapjairól, melyeket felesége halála után jobbára a nyúli kertje gondozása töltött ki. A baj hirtelen jött, néhány hónapja küzdött súlyos betegségével. Péntek este még megvárta Mexikóból hazaérkező lánya látogatását, aztán békésen örökre lehunyta a szemét. Március 9-én lett volna 76 éves. Távozásával ismét kisebb lett a nyolcvanas évek sikeres, felejthetetlen ETO-családja.