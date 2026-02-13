Arne Slot: Szoboszlai Dominik kvalitásai már-már elérhetetlen szintet öltenek

A holland vezetőedző szokás szerint lapunk kérdésére is válaszolt a pénteki liverpooli sajtótájékoztatón.

– A Sunderland elleni meccsen az idényben először játszott a magyar légiósai nélkül a Liverpool. Feltéve, hogy a hétvégén lehetőséget kapnak, milyen dinamikák térhetnek vissza a csapat játékába, és mennyire lehetnek ezek fontosak a Brighton ellen?

– Mindkét játékos nagyon fontos számunkra. Az energia, amelyet beletesznek a csapat teljesítményébe, kiemelkedő. Milos az idényben már bizonyította, hogy a védekező játéka nagyon stabillá vált, és képes egy az egyben megállni a helyét a világ legjobb szélsői ellen. Továbbá azt is láthattuk tőle, hogy a támadásépítésekhez is hozzáteszi a maga részét, kellő erő lakozik benne ahhoz, hogy folyamatosan bejátssza a szélen a területét. Szoboszlai Dominikot pedig nem is tudom kellőképpen dicsérni: a kvalitásai már-már elérhetetlen szintet öltenek, labdával és labda nélkül is kiváló. A munkabírása egy teljesen más szintet képvisel, az intenzitása, a letámadásai, a technikája, a játékintelligenciája hihetetlen. Támadó középpályás, jobbhátvéd, jobbszélső – bármelyik pozícióban kiváló teljesítményt tud nyújtani. Kulcsfontosságú játékos az idényben, csakúgy, ahogyan tavaly is az volt, és feltehetően jövőre is lesz.

További újságírói kérdésre reagálva Arne Slot beszélt Endo Vataru állapotáról, aki a Sunderland ellen szenvedett sérülést, és egyelőre bizonytalan, hogy mikor lesz újra hadra fogható, de az előjelek alapján hosszú kihagyás vár rá: „Nem számítunk pozitív eredményre – jelentette ki a sajtótájékoztatón a Liverpool FC vezetőedzője a BBC összefoglalója szerint. – Meg kell várnunk az orvosi vizsgálatokat, de arra számítunk, hogy jó ideig nem lesz bevethető. Ez sajnos nem az első hasonló eset a jobbhátvédjeinkkel, de minden alkalommal elfogadtuk a helyzetet. Meg kell találnunk a megoldást, hogy továbbra is jól teljesítsünk.”

„A terheléselosztás fontos, mert a legutolsó dolog, amire most szükségünk lenne, az egy újabb sérülés – tért át a rotáció kérdésére Slot. – A menedzser és az orvosi stáb számára is mindig nehéz meghozni a legjobb döntés. Az is igaz, hogy egy játékos megsérülhet, ha hét nap alatt három meccset kell játszania, azonban az is gyakran előfordult, hogy egy játékos egy hét alatt három meccset is le tudott játszani. Egy kihívás áll előttünk, de a legfontosabb, hogy ma edzenünk kell, aztán majd meglátjuk, hogyan teljesítenek a játékosok; meghallgatjuk, hogyan érzik magukat, és utána hozzuk meg a lehető legjobb döntést.”

Szóba került a csapatkapitány, a Sunderland ellen győztes gólt szerző Virgil van Dijk szerepe is a csapaton belül: Slot szavai szerint a középhátvéd példát mutat a pályán és azon kívül is, és külön kiemelte, hogy támadásban és védekezésben is nagy segítséget nyújt a csapatnak. Ezen a vonalon megjegyezte: csapata ebben az idényben nagyon gyengén teljesít a rögzített játékhelyzeteknél a Premier League-ben, márpedig ilyen mutatókkal szerinte lehetetlen megnyerni a bajnokságot: „A Premier League idei kiírás sokkal, de sokkal inkább a rögzített játékhelyzetekről szól, mint a tavalyi idényben. Jóllehet már eddig is fontosnak tartottam ezt a szempontot, most még fontosabbá vált. Valójában lehetetlen megnyerni a bajnokságot, ha olyan az egyensúlyod a rögzített játékhelyzeteknél, mint amilyen a miénk.”

A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzés szombaton 21 órától kezdődik.

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

Szombat, 21.00: Liverpool FC–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!