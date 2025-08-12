Sportrádió

Nem tudták megmenteni a világjátékokon összeeső olasz tájfutó életét

K. Zs.K. Zs.
2025.08.12. 09:54
Mattia Debertolis a júliusi világbajnokságon (Fotó: Imago Images)
tájékozódási futás gyászhír Mattia Debertolis gyász tájfutás halálhír világjátékok halál
A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség hivatalos honlapján adta hírül, hogy kedden elhunyt a csengtui világjátékokon verseny közben összeeső olasz versenyző, Mattia Debertolis.

Mattia Debertolis eszméletlen volt, amikor a szervezők rátaláltak a tájékozódási futók pénteki középtávú versenye közben. A 29 éves olasz sportembert kritikus állapotban szállították kórházba, a csengtui intézmény intenzív osztályán négy napon át küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni.

A halál pontos okát egyelőre nem közölték.

A BBC beszámolója megemlíti, hogy a tájfutók pénteki versenyét jócskán 30 Celsius fok feletti hőségben rendezték meg – egyes beszámolók szerint 43 fokot is mértek aznap –, igen magas páratartalom mellett. A versenyszámban a férfiaknál Bujdosó Zoltán, a nőknél Máramarosi Rita egyaránt a hatodik helyen végzett; utóbbi a rendkívüli körülményekről is beszélt a célba érkezés után.

„Nagyon a határaimon mozogtam, nem tudtam, hogy összeesek-e vagy sem – mondta, hozzátéve, hogy egy idő után már nem frissített, mert úgy érezte, nem tudná letekerni a kupakot a vizes palackról. – A végén már azt sem nagyon tudtam követni, hányas pontra megyek, így mindig azon kellett gondolkodnom, vajon jó pontra megyek-e éppen. Voltak hibáim, amikből tanulni fogok és összességében nem vagyok csalódott. Úgy gondolom, hogy már az nagy szó, ha valaki ezt a pályát teljesíteni tudta.”

A játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Debertolis Stockholmban élt és tanult, 2022-ben tagja volt a világkupa döntőjében ötödik helyezett olasz váltónak.

A szomorú hírt a magyar szövetség is megosztotta hivatalos Facebook-csatornáján.

 

