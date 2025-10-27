Gyász: elhunyt José Manuel Ochotorena, a Real Madrid kétszeres UEFA-kupa-győztes kapusa, aki kapusedzőként is legendává vált

Az 1961-es születésű baszk labdarúgó a Real Madridnál kezdte el pályafutását, s noha egy játékossztrájk miatt már 1982-ben bemutatkozott a felnőttcsapatban, az 1984–85-ös idényben került fel végleg a királyi klub felnőttkeretébe a legendás Miguel Ángel cseréjeként, így a kispadról nézte végig a Videoton elleni 1985-ös UEFA-kupa-döntő meccseit. A következő évadban már ő volt a Real első számú kapusa (ebben az idényben a klub a spanyol bajnoki cím mellett megvédte az UEFA-kupa-elsőséget is). Az 1986–87-es idényben Ochotorenát a Sevillából szerződtetett Francisco Buyo szorította ki a kapuból, így a baszk kapus 1988 nyarán a Valenciához távozott, amelynél 1990-ben a bajnoki ezüstérem mellett a liga legjobb kapusának járó Zamora-díjat is megkapta. A „denevérektől” 1992-ben távozott, s 1998-as visszavonulása előtt megfordult a Tenerifénél, a Logronésnál és a Racing Santandernél is.

José Manuel Ochotorena (jobbra) a 2012-es Eb-n Iker Casillasszal, David de Geával és Sergio Ramosszal (Fotó: Imago Images)

Visszavonulása után kapusedzőnek állt, s 2001-től kezdve egészen haláláig foglalkozott a Valencia kapusaival, leszámítva a 2004–2007 közötti időszakot, amikor Rafa Benítez oldalán a Liverpoolnál felelt a kapusok felkészítéséért. Ochotorena 2004-től 2021-ig a spanyol labdarúgó-válogatott állandó kapusedzője is volt (az aktuális szövetségi kapitány személyétől függetlenül), így tevékeny részt vállalt a hispán nemzeti csapat 2008-as és 2012-es Eb-sikerében, valamint a 2010-es világbajnoki címben. A Valenciánál olyan kapusok kerültek ki a kezei közül, mint Santiago Canizares, Diego Alves vagy épp Giorgi Mamardasvili, a Liverpoolnál Jerzy Dudekkel és Pepe Reinával dolgozott együtt, míg a spanyol válogatottnál többek között olyan kapusokból hozta ki a maximumot, mint Iker Casillas, Víctor Valdés, David de Gea vagy Unai Simón.