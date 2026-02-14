Nemzeti Sportrádió

Futamok, jelmezek, hírességek – képösszeállítás az ügetőfarsangról

FÖLDI IMRE (FOTÓ)FÖLDI IMRE (FOTÓ)
2026.02.14. 11:20
A hosszú és zord tél után a lovak és hajtóik is nagyon várták már az idénykezdést – az egyre népszerűbb Ügetőfarsangon összesen hét futamot rendeztek a Kincsem Parkban
A tavalyi nézőszám dupláját vonzotta a Kincsem Parkba az évnyitó Ügetőfarsang.

 

Az Ügetőszilveszter zárta a tavalyi évet, s az Ügetőfarsang nyitotta az idei esztendőt a Kincsem Parkban. Néhány nappal a rendezvény előtt még támadásba lendült a tél, friss hó borította be a fővárost, de aztán az égiek megkegyelmeztek a rendezőknek, s mire eljött az Ügetőfarsang napja, eltűnt a hólepel, így az eredeti forgatókönyv szerint lehetett lebonyolítani a programsorozatot.

Összesen hét futamot rendeztek, közte a jelmezes versenyt és a hírességek hajtását. Utóbbiban a korábbi vb-bronzérmes atléta, Baji Balázs, a tévés Eper Márton és Gajdos Tamás, a színművész Epres Attila, a 40-szeres válogatott labdarúgó, Urbán Flórián, a díjlovagló és lovastusázó Németh Gábor, valamint a díjugrató Burucs Borbála állt rajthoz. A győztes az a Németh Gábor lett, aki szilveszterkor is nyerni tudott.

Nemcsak a hajtók, a nézők jó része is jelmezbe bújt – a Kincsem Parkban hamisítatlan farsangi hangulatban telt el a délután. S egy lépéssel megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy az Ügetőfarsang méltó kistestvére legyen az ország legnagyobb év végi szabadtéri rendezvényének, az Ügetőszilveszternek.

A műsorközlő Krebs András mint Tik-Tak úr (A szépség és a szörnyetegből)
A sulkyhúzóversenyen nem számított az életkor
Idén sem maradt el az Ügetőfarsangon a jelmezparádé
A pózoló Zente és hajtója, Szörnyella de Frász (Fejszés Kitti)
A Pókember (Kolozsi László) Another Start hajtotta
A Csillagok háborúja rohamosztagosa is megjelent a Kincsem Parkban
A sulkyban a korábbi klasszis gátfutó, Baji Balázs…
…aki a 3. helyezettnek járó díjat vette át (Eper Mártonnal és Burucs Borbálával)
Jövőre, veletek, ugyanitt!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)

 

képösszeállítás ügetőfarsang Képes Sport
