Futamok, jelmezek, hírességek – képösszeállítás az ügetőfarsangról

Az Ügetőszilveszter zárta a tavalyi évet, s az Ügetőfarsang nyitotta az idei esztendőt a Kincsem Parkban. Néhány nappal a rendezvény előtt még támadásba lendült a tél, friss hó borította be a fővárost, de aztán az égiek megkegyelmeztek a rendezőknek, s mire eljött az Ügetőfarsang napja, eltűnt a hólepel, így az eredeti forgatókönyv szerint lehetett lebonyolítani a programsorozatot.

Összesen hét futamot rendeztek, közte a jelmezes versenyt és a hírességek hajtását. Utóbbiban a korábbi vb-bronzérmes atléta, Baji Balázs, a tévés Eper Márton és Gajdos Tamás, a színművész Epres Attila, a 40-szeres válogatott labdarúgó, Urbán Flórián, a díjlovagló és lovastusázó Németh Gábor, valamint a díjugrató Burucs Borbála állt rajthoz. A győztes az a Németh Gábor lett, aki szilveszterkor is nyerni tudott.

Nemcsak a hajtók, a nézők jó része is jelmezbe bújt – a Kincsem Parkban hamisítatlan farsangi hangulatban telt el a délután. S egy lépéssel megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy az Ügetőfarsang méltó kistestvére legyen az ország legnagyobb év végi szabadtéri rendezvényének, az Ügetőszilveszternek.

A műsorközlő Krebs András mint Tik-Tak úr (A szépség és a szörnyetegből)

A sulkyhúzóversenyen nem számított az életkor

Idén sem maradt el az Ügetőfarsangon a jelmezparádé

A pózoló Zente és hajtója, Szörnyella de Frász (Fejszés Kitti)

A Pókember (Kolozsi László) Another Start hajtotta

A Csillagok háborúja rohamosztagosa is megjelent a Kincsem Parkban

A sulkyban a korábbi klasszis gátfutó, Baji Balázs…

…aki a 3. helyezettnek járó díjat vette át (Eper Mártonnal és Burucs Borbálával)

Jövőre, veletek, ugyanitt!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)