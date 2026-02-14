Futamok, jelmezek, hírességek – képösszeállítás az ügetőfarsangról
Az Ügetőszilveszter zárta a tavalyi évet, s az Ügetőfarsang nyitotta az idei esztendőt a Kincsem Parkban. Néhány nappal a rendezvény előtt még támadásba lendült a tél, friss hó borította be a fővárost, de aztán az égiek megkegyelmeztek a rendezőknek, s mire eljött az Ügetőfarsang napja, eltűnt a hólepel, így az eredeti forgatókönyv szerint lehetett lebonyolítani a programsorozatot.
Összesen hét futamot rendeztek, közte a jelmezes versenyt és a hírességek hajtását. Utóbbiban a korábbi vb-bronzérmes atléta, Baji Balázs, a tévés Eper Márton és Gajdos Tamás, a színművész Epres Attila, a 40-szeres válogatott labdarúgó, Urbán Flórián, a díjlovagló és lovastusázó Németh Gábor, valamint a díjugrató Burucs Borbála állt rajthoz. A győztes az a Németh Gábor lett, aki szilveszterkor is nyerni tudott.
Nemcsak a hajtók, a nézők jó része is jelmezbe bújt – a Kincsem Parkban hamisítatlan farsangi hangulatban telt el a délután. S egy lépéssel megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy az Ügetőfarsang méltó kistestvére legyen az ország legnagyobb év végi szabadtéri rendezvényének, az Ügetőszilveszternek.
